Индексная книга CNews*
Динамики Сабвуфер Subwoofer акустическая система
|27.11.2014
|JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U
|24.12.2012
|Sony представила 5-канальную акустику и сабвуфер
|29.01.2008
|Nakamichi SoundSpace 12 – великолепие звука
|31.10.2007
|Ликбез: Как выбрать сабвуфер?
|05.09.2007
|Кинотеатр Samsung HT-X250 — 100 ватт на каждую колонку
|05.09.2007
|Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка
|01.06.2007
|Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги
|22.05.2007
|JVC Sophisti DD-8 — домашний кинотеатр с выходом в интернет
|26.12.2006
|Стильные и элегантные подарки Nakamichi
|25.07.2006
|AVE представил 100-ваттный сабвуфер
|01.06.2006
|Архитектура домашнего кинотеатра
|19.04.2006
|Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером
|15.08.2005
|AS2: компактный активный сабвуфер от B&W
|01.03.2005
|JB-160: новый сабвуфер от JetBalance
|18.10.2004
|SUBcompact 6: самый маленький сабвуфер от Pinnacle
|24.06.2003
|Xoro HSS 512 - новинка на рынке домашних кинотеатров
Публикаций - 318, упоминаний - 327
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.