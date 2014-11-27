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Динамики Сабвуфер Subwoofer акустическая система



27.11.2014 JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U
24.12.2012 Sony представила 5-канальную акустику и сабвуфер
29.01.2008 Nakamichi SoundSpace 12 – великолепие звука
31.10.2007 Ликбез: Как выбрать сабвуфер?
05.09.2007 Кинотеатр Samsung HT-X250 — 100 ватт на каждую колонку
05.09.2007 Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка
01.06.2007 Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги
22.05.2007 JVC Sophisti DD-8 — домашний кинотеатр с выходом в интернет
26.12.2006 Стильные и элегантные подарки Nakamichi
25.07.2006 AVE представил 100-ваттный сабвуфер
01.06.2006 Архитектура домашнего кинотеатра
19.04.2006 Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером
15.08.2005 AS2: компактный активный сабвуфер от B&W
01.03.2005 JB-160: новый сабвуфер от JetBalance
18.10.2004 SUBcompact 6: самый маленький сабвуфер от Pinnacle
24.06.2003 Xoro HSS 512 - новинка на рынке домашних кинотеатров

Публикаций - 318, упоминаний - 327
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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