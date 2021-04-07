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Большой взрыв
общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной



07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 1
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 1
01.09.2014 Microsoft: Участники Летней школы – «национальная сборная» по облакам 1
07.04.2014 Microsoft Research инвестирует $1 млн в совместный с МГУ исследовательский центр 1
15.03.2012 Microsoft запустила бета-версию своей энциклопедии всемирной истории ChronoZoom 2.0 1
21.02.2012 Мега-энциклопедия всемирной истории Microsoft будет работать на российском ПО 1
03.08.2011 Обзор Explay HD.Book II: победа цветных ридеров над E-Ink? 1
06.03.2009 Nvidia привезла в Россию суперкомпьютеры на видеокартах 1
19.12.2006 Обнаружен новый класс сверхдревних объектов во Вселенной 1
01.12.2006 Предложено новое объяснение природы "космических часов" 1
31.10.2006 Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать 2
25.10.2006 Физики достроили периодическую таблицу барионов 1
28.07.2006 Обнаружена крупнейшая структура во Вселенной 1
03.07.2006 Стивен Хокинг переворачивает космологию вспять 1
23.06.2006 Большой взрыв будет воспроизведен в лаборатории в Европе 1
23.06.2006 Магнитные поля заставляют черные дыры светиться 1
14.06.2006 Физические константы дрейфуют со временем 1
07.06.2006 Создана удачная модель развития Вселенной 1
22.05.2006 Ученые смоделировали развитие Вселенной до Большого Взрыва 5
04.04.2006 Суперкомпьютер разрушает предрассудки астрономов 2
28.03.2006 Загадку антиматерии помогут прояснить B_s-мезоны? 1
15.03.2006 Гамма-вспышка поставила новый рекорд 1
20.02.2006 Процесс слияния галактик прервался на заре Вселенной? 1
09.12.2005 На James Webb установят оптику Zeiss 1
25.11.2005 "Темный конфликт" в космологии нарастает 1
25.11.2005 Large Hadron Collider разгадает тайны Вселенной 1
16.11.2005 Chevron меняет сетевые пароли на смарт-карты 1
31.10.2005 Раскол преподавателей: религия против науки? 1
24.10.2005 "Ось Зла" пронзает этот мир 1
30.09.2005 Астрономы NASA нашли галактику-акселерата 1
14.09.2005 Астрономы отследили взрыв на расстоянии 12,6 млрд. световых лет 1
29.07.2005 Ранняя Вселенная кишела органикой? 1
07.07.2005 Разгадка «шифра небес» стала ближе 1
18.05.2005 Физические константы меняются со временем? 1
29.04.2005 Огромный радиотелескоп будет оснащен суперкомпьютером 1
28.04.2005 Решается судьба легендарного космического телескопа 1
15.04.2005 Мнение: Вселенная состояла из маленьких черных дыр 1
08.04.2005 Ученые разгадали тайну формы Млечного пути 1

Публикаций - 42, упоминаний - 49

Большой взрыв упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 14491 4
Intel Corporation 5625 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 3
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 65 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 1
SAP SE 3674 1
SAP CIS - САП СНГ 781 1
Yandex - Яндекс 4291 1
Facebook 3964 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 111 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 253 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 327 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 261 2
PUE - Power usage effectiveness 47 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1677 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1160 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 97 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6726 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1817 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 318 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 4 3
Intel Xeon Phi 31 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 100 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 2
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Intel SSD DC 6 2
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 2
Intel Omni-Path Edge Switch 7 1
SAP BRIM - SAP Billing and Revenue Innovation Management - SAP Hybris Billing 3 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 672 1
VK - Mail.ru Одноклассники 920 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 505 1
Урал-1 ЭВМ 4 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Nvidia Volta GV 26 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Кореньков Владимир 4 2
Московский Александр 3 1
Воронцов Алексей 13 1
Говорун Николай 1 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Матвеев Виктор 1 1
Трубников Григорий 2 1
Рукавицын Алексей 2 1
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 67428 5
Земля - планета Солнечной системы 1868 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21269 2
Россия - СФО - Новосибирск 2405 2
Украина 4336 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18949 2
Солнечная система 322 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 584 2
США - Колумбия - Вашингтон 510 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 527 1
Россия - ПФО - Казань 1706 1
Швеция - Королевство 1014 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 703 1
Латинская Америка 863 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 890 1
Япония - Токио 425 1
Австрия - Австрийская Республика 652 1
Греция - Греческая Республика 413 1
Чили - Республика 175 1
США - Вашингтон - Сиэтл 216 1
США - Вашингтон - Редмонд 138 1
США - Иллинойс 103 1
США - Северная Каролина 101 1
Эквадор - Республика 47 1
Намибия - Республика 32 1
США - Гавайи 25 1
Румыния 418 1
Казахстан - Республика 3263 1
Армения - Республика 796 1
Беларусь - Белоруссия 2478 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9608 1
Чехия - Чешская Республика 618 1
Узбекистан - Республика 1003 1
Грузия 795 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 596 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 571 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 187 1
Монголия 197 1
Молдавия - Республика Молдова 524 1
Куба - Республика 90 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4530 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 147 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 135 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 36 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 436 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 67 2
Академия наук СССР - АН СССР 14 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 44 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 913414, в очереди разбора - 816389.
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