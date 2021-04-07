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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Большой взрыв
общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной
Публикаций - 42, упоминаний - 49
Большой взрыв упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореньков Владимир 4 2
|Московский Александр 3 1
|Воронцов Алексей 13 1
|Говорун Николай 1 1
|Подгайный Дмитрий 1 1
|Матвеев Виктор 1 1
|Трубников Григорий 2 1
|Рукавицын Алексей 2 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4530 2
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 147 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 913414, в очереди разбора - 816389.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 913414, в очереди разбора - 816389.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru