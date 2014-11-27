Индексная книга CNews*
Акустические устройства Динамик Сабвуфер Subwoofer
Публикаций - 318, упоминаний - 327
Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 23
|Наумов Максим 97 12
|Ширшов Павел 76 6
|Бровкин Дмитрий 56 4
|Сергеев Иван 74 3
|Ерофеева Мария 31 3
|Клинаичев Андрей 33 3
|Беляева Татьяна 24 3
|Карташев Дмитрий 5 2
|Назарук Станислав 3 2
|Халутин Андрей 4 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 2
|Коробов Роман 1 1
|Горин Александр 5 1
|Палладин Александр 8 1
|Николаев Григорий 10 1
|Лаврентьев Павел 9 1
|Речменский Игорь 20 1
|Потапкин Никита 17 1
|Маргарян Армен 6 1
|Виноградов-Фотов Андрей 2 1
|Мальцев Денис 5 1
|Лабутина Жанна 1 1
|Colucci Leonardo - Колуччи Леонардо 2 1
|Ефремов Сергей 16 1
|Гришин Дмитрий 190 1
|Романов Дмитрий 63 1
|Граф Аркадий 25 1
|Семенов Александр 99 1
|Демин Александр 4 1
|Максимов Владимир 5 1
|Круглов Константин 28 1
|Lin James - Лин Джеймс 15 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Капцов Сергей 12 1
|Князева Мария 15 1
|Linton Mark - Линтон Марк 1 1
|Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
|Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
|Rogers Dave - Роджерс Дэйв 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1758 28
|91Mobiles 1709 3
|КиноПоиск - портал о кино 161 2
|Чудо техники 60 2
|GizmoChina 100 2
|MacWorld 136 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
|Engadget - Блог о технологиях 419 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
|PC Magazine - PCMag 79 1
|Inquirer 463 1
|Gizmodo 121 1
|Computer Weekly 373 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7498 10
|PCMark 106 9
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
|IDC - International Data Corporation 4855 1
|Strategy Analytics 283 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225514, в очереди разбора - 871822.
Создано именных указателей - 114126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225514, в очереди разбора - 871822.
Создано именных указателей - 114126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.