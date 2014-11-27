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Акустические устройства Динамик Сабвуфер Subwoofer



27.11.2014 JVC Kenwood представила компактный корпусной сабвуфер CS-BW120U
24.12.2012 Sony представила 5-канальную акустику и сабвуфер
29.01.2008 Nakamichi SoundSpace 12 – великолепие звука
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America
28.11.2007 Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука
31.10.2007 Ликбез: Как выбрать сабвуфер?
05.09.2007 Кинотеатр Samsung HT-X250 — 100 ватт на каждую колонку
05.09.2007 Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка
01.06.2007 Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги
22.05.2007 JVC Sophisti DD-8 — домашний кинотеатр с выходом в интернет
26.12.2006 Стильные и элегантные подарки Nakamichi
25.07.2006 AVE представил 100-ваттный сабвуфер
01.06.2006 Архитектура домашнего кинотеатра
19.04.2006 Тестируем самую маленькую аудиосистему с сабвуфером
15.08.2005 AS2: компактный активный сабвуфер от B&W
01.03.2005 JB-160: новый сабвуфер от JetBalance
18.10.2004 SUBcompact 6: самый маленький сабвуфер от Pinnacle
24.06.2003 Xoro HSS 512 - новинка на рынке домашних кинотеатров

Публикаций - 318, упоминаний - 327

Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9774 60
Nvidia Corp 3228 52
Intel Corporation 11701 46
Sony 6487 39
LG Electronics 3544 32
Apple Inc 11274 31
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2427 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 1958 30
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 28
Philips 2054 23
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6317 22
Toshiba Corporation 2890 22
Samsung - Harman - JBL 199 21
HP Inc. 5568 17
ДОК 772 17
4A Games 746 17
Creative Technology 261 16
AMD Graphics Product Group - ATI 918 16
Dell EMC 4930 15
Microsoft Corporation 23603 14
AMD - Advanced Micro Devices 3887 14
Lenovo Group 2180 13
Fujitsu 2044 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1335 12
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 10
Xiaomi 1326 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 545 9
JVC Kenwood 412 9
Siemens AG - Siemens Group 2549 9
Rover - RoverComputers 414 9
Dell Technologies - Dell Computer 2017 8
BBK Electronics Corp 282 8
VAIO 341 7
Yandex - Яндекс 5783 7
Sharp Corporation 1042 7
Google LLC 11011 7
Prology 71 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 7
Pioneer Corporation 421 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 13
Россети Ленэнерго 2363 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 9
Yamaha - Ямаха 102 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 4
Ferrari NV 153 4
Белый Ветер 353 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 669 3
BMW Group 414 3
Композит 84 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 3
Техносила - СервисТрейд 241 2
Лента - Сеть розничной торговли 1726 2
Яндекс.Такси 330 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5910 2
Совкомбанк Совесть 268 2
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 215 2
Градиент 82 2
Резонанс НПП 347 2
Gorenje 88 2
Pink Floyd - британская рок-группа 17 2
Bösendorfer - L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH 1 1
OMD OM Group 17 1
Papa John’s - Папа Джонс 12 1
Sony Music Entertainment 157 1
Русский Стиль 43 1
БТК холдинг 7 1
MoMA - Museum of Modern Art (New York) - Музей современного искусства на Манхеттене в Нью-Йорке 5 1
Геометрия НПО 127 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства 6 1
KLM Royal Dutch Airlines 32 1
Аристократ 12 1
Венец АКБ 19 1
PCHome 32 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 7
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 2
МВД РФ Управление К 118 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 1
4CIO 713 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1773 136
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9378 127
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5552 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39632 109
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1952 108
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19337 103
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3521 100
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 100
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11913 98
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13311 96
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12781 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11623 92
Домашний кинотеатр - Home cinema 927 87
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6760 85
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17437 85
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17648 83
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9473 75
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5676 71
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8501 67
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5712 66
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9881 62
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4544 59
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3877 58
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8739 58
Наушники - Headphones 3550 56
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5459 55
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15154 49
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3980 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22160 49
Микрофон - Microphone 2171 48
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3264 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5752 47
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 41
Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 1668 41
Контрастность 2671 41
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1474 40
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3247 40
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9159 40
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1898 38
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 38
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 40
Apple iPod 1531 30
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 29
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1231 22
Microsoft Windows 14535 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 18
Intel Core - Семейство процессоров 1758 17
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 17
Nvidia GeForce GT 203 17
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 17
Dolby Pro Logic 95 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1887 15
Acer Aspire - серия ноутбуков 308 15
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 15
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 14
AMD Mobility Radeon 232 14
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 738 13
Microsoft Windows 2000 12722 13
Google Android 12675 13
Nvidia GeForce GTX 475 12
Intel Celeron - Серия процессоров 947 12
Toshiba Qosmio 63 12
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 213 12
VMware vCloud Director - VMware vCD 234 11
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 11
VAIO VGN 90 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1583 10
Google YouTube - Видеохостинг 2449 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2878 10
Fujitsu LifeBook 167 10
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1287 9
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 608 9
Microsoft Windows 7 1888 9
Creative Sound Blaster 68 9
Microsoft Windows XP 2366 9
Rover - RoverBook 155 9
Google Android TV 227 8
Apple AirPlay 105 8
Ксенин Алекс 311 23
Наумов Максим 97 12
Ширшов Павел 76 6
Бровкин Дмитрий 56 4
Сергеев Иван 74 3
Ерофеева Мария 31 3
Клинаичев Андрей 33 3
Беляева Татьяна 24 3
Карташев Дмитрий 5 2
Назарук Станислав 3 2
Халутин Андрей 4 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 2
Коробов Роман 1 1
Горин Александр 5 1
Палладин Александр 8 1
Николаев Григорий 10 1
Лаврентьев Павел 9 1
Речменский Игорь 20 1
Потапкин Никита 17 1
Маргарян Армен 6 1
Виноградов-Фотов Андрей 2 1
Мальцев Денис 5 1
Лабутина Жанна 1 1
Colucci Leonardo - Колуччи Леонардо 2 1
Ефремов Сергей 16 1
Гришин Дмитрий 190 1
Романов Дмитрий 63 1
Граф Аркадий 25 1
Семенов Александр 99 1
Демин Александр 4 1
Максимов Владимир 5 1
Круглов Константин 28 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Малафеев Андрей 51 1
Капцов Сергей 12 1
Князева Мария 15 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
Rogers Dave - Роджерс Дэйв 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 124207 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50367 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15220 18
Европа 21383 17
Япония 12997 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39669 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13239 8
Южная Корея - Республика 6308 8
Германия - Федеративная Республика 12121 6
Португалия - Порту 623 6
Нидерланды 3325 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 5
Канада 4717 5
Китай - Тайвань 3775 5
Италия - Итальянская Республика 4237 4
Земля - планета Солнечной системы 9819 4
Швеция - Королевство 3499 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1136 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4917 3
Америка 2157 3
Германия - Берлин 702 3
Россия - ЦФО - Калужская область 842 3
Солнечная система - Solar system 2456 2
Азия - Азиатский регион 5003 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 83 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2390 2
Испания - Королевство 3613 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 2
Южная Корея - Сеул 362 2
Китай - Шанхай 747 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 491 2
США - Нью-Йорк 2890 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2639 2
Америка Южная 719 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15250 2
Индийский океан - Красное море 32 1
Европа Центральная 266 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2289 59
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4320 46
Ergonomics - Эргономика 1500 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10028 24
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20793 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4729 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4880 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2193 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4235 11
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4598 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2471 10
Английский язык 6196 9
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 926 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3849 9
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 818 9
Бизнес-акселератор 355 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1887 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 831 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15255 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1610 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3946 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1771 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1128 6
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3513 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5288 6
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1421 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9468 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3772 5
Дача - дачники 578 5
Паспорт - Паспортные данные 2115 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3436 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 825 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10586 4
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4560 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3298 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1705 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1415 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 487 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1163 3
CNews - ZOOM.CNews 1758 28
91Mobiles 1709 3
КиноПоиск - портал о кино 161 2
Чудо техники 60 2
GizmoChina 100 2
MacWorld 136 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
Engadget - Блог о технологиях 419 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
PC Magazine - PCMag 79 1
Inquirer 463 1
Gizmodo 121 1
Computer Weekly 373 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7498 10
PCMark 106 9
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
IDC - International Data Corporation 4855 1
Strategy Analytics 283 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 72 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11717 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 3
Red Dot Design Award 54 3
Samsung Forum 14 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
CeBIT 461 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2096 1
Photokina 61 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День молодёжи - 27 июня 694 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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