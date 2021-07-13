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Leta Capital


13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 2
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона 2
21.04.2020 Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов 5
08.04.2020 Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов 5
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда 15
29.01.2020 EdTech стартап Novakid привлек $1,5 млн раунд инвестиций 2
18.12.2019 Cerevrum научила сотрудников Burger King общаться с посетителями по-английски 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
05.03.2019 Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов 1
11.12.2017 В России введут автоматическую слежку за зараженными ПК и мобильниками 1
30.03.2017 Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital 3
09.08.2016 Superjob.ru создал сервис для слежки за соискателями на работу через соцсети 1
03.06.2016 Leta Capital, Altair Capital и JanVest вложили $2,4 млн в аналитическую платформу для маркетологов Unomy 2
22.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net 1
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta 2
24.02.2016 Проект Wakie перезапустился как приложение для консультаций на любую тему 2
19.01.2016 Maxfield Capital и Leta Capital вложились в израильский проект viisights 4
25.12.2015 Названы самые популярные идеи стартапов в 2015 г. 5
08.12.2015 «Яндекс» поглотил разработчиков знаменитого российского антивируса 1
08.09.2015 Продлен срок приема заявок на конкурс Skolkovo Cybersecurity challenge 2015 1
16.07.2015 Фонд «Сколково» вложился в защиту онлайн-платежей 2
30.04.2015 Генпрокуратура предложила закрыть фонд Росинфокоминвест 1
24.03.2015 В «Сколково» состоялось нашествие роботов 1
18.02.2015 Разработчик транспортных роботов RoboCV привлек $3 млн инвестиций 3
21.11.2014 Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box 2
30.09.2014 Израильское спортивное мобильное приложение 365Scores получило $5,5 млн инвестиций 4
25.09.2014 ФРИИ будет инвестировать проекты в области «Больших Данных», носимых устройств и интернета вещей 1
14.04.2014 IBS, «Ланит» и другие объединились с фондом Минкомсвязи для инвестиций в стартапы 1
14.04.2014 Число партнеров «Росинфокоминвеста» достигло двенадцати 1
14.01.2014 Создатели уникального безэкранного дисплея из России отказываются от производства и сокращают разработчиков. ВИДЕО 1
12.11.2013 Робот-охранник получил 5 млн от «Сколково». ФОТО 1
31.10.2013 Leta Group продала свой кибер-детективный бизнес 1
10.10.2013 Leta Capital инвестирует $500 тыс. в разработчика «автопилота для транспортных средств» 4
02.09.2013 Венчурный фонд Leta Capital стал первым партнером «Росинфокоминвеста» 2
01.07.2013 Фонды LETA Capital и TMT Investments инвестируют $1 млн в калифорнийский стартап rollApp Inc. 3
21.03.2013 Redhelper отдаст до 40% от выручки партнерам 1
20.03.2013 Leta Capital и Altair.VC стали инвестиционными партнерами бизнес-инкубатора МГУ 4
13.03.2013 Уникальный безэкранный дисплей российской разработки поступает в продажу 2
28.09.2012 Leta Group внедряет международные стандарты финансовой отчетности во всех компаниях группы 1

Публикаций - 42, упоминаний - 106

Leta Capital упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 6
InfoWatch - Инфовотч 616 4
Novakid 3 3
Ланит ГК 1164 3
Google LLC 7198 3
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 3
Cerevrum - Цереврум 7 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 3
Microsoft Corporation 11226 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
РК-Телеком 5 2
IQ One - Икан 14 2
Open Alliance - Опен Альянс 6 2
DEVAR 4 2
Leta Group 204 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
Naumen - Наумен 344 2
Indiegogo 56 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Edwin 1 1
LG Electronics 1886 1
IntelliBoard 1 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Double Data - Дабл Дата 7 1
Cisco Systems 2069 1
Samsung Electronics 5749 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
inDriver 10 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Bright Box - Брайт бокс 16 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Dr.Web - Доктор Веб 980 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 1
SAP SE 3228 1
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Альфа-Банк 1128 2
КапиталЪ ИФД 10 2
Лидер УК 15 2
BonAngels 2 2
Waarde Capital 7 2
Prostor Capital 28 2
Газфонд НПФ 4 2
Runa Capital 153 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Red Bull 11 1
Y Combinator 32 1
WeWork 6 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Google Assistant Investments Program 1 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
TMT Investments 81 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
LearnCapital 1 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
General Catalyst 10 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Президент Российской Федерации 1443 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Росинфокоминвест 39 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
ИТ-аудит 75 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Android 10752 2
RoboETF 3 2
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Skype 1479 1
Apple iOS 5742 1
Apple macOS 935 1
Microsoft Store 229 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Pure Storage Evergreen - СХД 14 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Mybuddy.ai 1 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Brain4Net B4N SwitchOS 3 1
Чачава Александр 68 6
Щапов Олег 24 3
Рейман Леонид 425 3
Шмулевич Марк 79 2
Мамонов Михаил 24 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Басов Алексей 80 2
Родионов Павел 2 2
Азаров Максим 5 2
Медведев Дмитрий 1434 1
Туркот Александр 36 1
Румянков Александр 1 1
Куприянов Алексей 4 1
Максимов Юрий 15 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Шипицин Артем 1 1
Крюков Иван 1 1
Бадмаев Андрей 1 1
Беляков Алексей 14 1
Моргульчик Александр 24 1
Инютин Артем 73 1
Касперская Наталья 199 1
Новиков Евгений 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Европа 3798 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Восточная Европа 1698 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Турция - Турецкая республика 957 2
Испания - Королевство 1262 2
Латинская Америка 727 2
Польша - Республика 834 2
Азия - Азиатский регион 1532 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Польша - Краков 14 1
Кипр - Республика 249 1
Европа Западная 621 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Индия - Республика 2184 1
Япония 2827 1
Казахстан - Республика 2661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Великобритания - Лондон 831 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
Израиль 725 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Digital Trends - Издание 30 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Markets&Markets Research 78 1
eMarketer 77 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
GESA - Global Edtech Startup Award 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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