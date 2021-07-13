Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Leta Capital
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 106
Leta Capital упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
|Чачава Александр 68 6
|Щапов Олег 24 3
|Рейман Леонид 425 3
|Шмулевич Марк 79 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Микаберидзе Георгий 7 2
|Басов Алексей 80 2
|Родионов Павел 2 2
|Азаров Максим 5 2
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Туркот Александр 36 1
|Румянков Александр 1 1
|Куприянов Алексей 4 1
|Максимов Юрий 15 1
|Поволоцкий Станислав 1 1
|Шипицин Артем 1 1
|Крюков Иван 1 1
|Бадмаев Андрей 1 1
|Беляков Алексей 14 1
|Моргульчик Александр 24 1
|Инютин Артем 73 1
|Касперская Наталья 199 1
|Новиков Евгений 39 1
|Прайм - Агентство экономической информации 530 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
|Markets&Markets Research 78 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru