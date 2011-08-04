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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HPE BladeSystem Matrix
Публикаций - 80, упоминаний - 133
HPE BladeSystem Matrix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
|CSA - Cloud Security Alliance 12 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 1
|Светлаков Александр 5 4
|Микоян Александр 43 3
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 2
|Хавторин Антон 25 2
|Вислый Александр 16 2
|Филимонов Сергей 45 1
|Меднов Сергей 121 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Макаров Станислав 116 1
|Широких Алексей 71 1
|Занин Виталий 22 1
|Левиков Антон 68 1
|Урусов Виктор 60 1
|Легезо Денис 32 1
|Прохоров Фёдор 81 1
|Ордынец Кирилл 3 1
|Михайлова Мария 5 1
|McCartney Paul - Маккартни Пол 26 1
|Потапов Сергей 29 1
|Белик Сергей 15 1
|Алтухов Сергей 8 1
|Козлов Михаил 167 1
|Городничий Виктор 8 1
|Ермишкин Михаил 4 1
|Чуманов Виталий 4 1
|Федоров Виктор 4 1
|Полевой Николай 4 1
|Квасников Алексей 5 1
|Лещенко Олег 6 1
|Колесников Владимир 8 1
|Карпман Ольга 8 1
|Славин Борис 29 1
|Потапенко Дмитрий 14 1
|Абрамова Дарья 5 1
|Письменский Олег 7 1
|Слизов Владимир 5 1
|Климов Евгений 16 1
|Ромашин Максим 5 1
|Майорова Юлия 6 1
|Гениев Артем 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru