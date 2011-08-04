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HPE BladeSystem Matrix



04.08.2011 Сервисный провайдер Core Services выбрал технологии HP для хостинга бизнес-приложений
26.10.2009 Новые решения HP раскрывают потенциал операционной среды Oracle
29.09.2009 HP пополнила портфель сетевого оборудования новыми продуктами HP ProCurve
12.02.2009 Блейд-серверы НР помогают снизить затраты на эксплуатацию ЦОД
28.11.2008 Суперкомпьютер HP в МСЦ РАН РФ - самый мощный в России
17.12.2007 HP анонсирует новую телеком-платформу BladeSystem Carrier-Grade
13.11.2007 BCС модернизировала терминальный доступ в «Урса банке»
07.11.2007 Ericsson и HP создают решение для унифицированных коммуникаций
02.10.2007 HP представила новые продукты для компаний среднего бизнеса
22.06.2007 HP воспользуется решениями Cisco
19.06.2007 «Микротест» внедряет серверные решения HP BladeSystem в НЭСК
20.06.2006 Cisco предложило новое интегрированное решение для HP BladeSystem c-Class

Публикаций - 80, упоминаний - 133

HPE BladeSystem Matrix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5259 64
Intel Corporation 11130 14
VMware 2007 13
Microsoft Corporation 22233 12
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 111 7
HP - Hewlett-Packard 3552 7
Открытые технологии 557 7
Dell EMC 4678 5
IBM - International Business Machines Corp 8856 5
Oracle Corporation 5950 5
Citrix Systems 738 5
Комплит - Complete 61 4
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 75 4
SAP SE 4494 3
Cisco Systems 4697 3
5719 3
AMD - Advanced Micro Devices 3600 3
Синтерра - Synterra 783 3
Крок - Croc 1602 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 476 3
1С-ИжТиСи 22 3
1С-Битрикс - Bitrix 421 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6413 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1634 2
SAS Institute 815 2
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
Айтеко - iTeco 898 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7635 2
Amazon Inc - Amazon.com 2609 2
TietoEVRY - Tieto 127 2
Мастертел - МТ Телеком 65 2
HP Networking 27 2
HP Services - HPS 25 2
ANSYS 47 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 88 1
Ericsson 2698 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 371 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 442 1
Сервионика - Servionica 165 1
Сонет 156 1
DreamWorks Animation LLC 57 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 2
Альфа-Банк 1444 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
БИН-Петровский Торговый центр 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Новард Управляющая компания - Novard 69 1
Благосостояние НПФ 33 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 10 1
МТС банк 275 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 76 1
Citi - Citibank - Ситибанк 261 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 62 1
Рольф 52 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 314 1
Евросеть 1392 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 43 1
X5 Group - Перекрёсток 308 1
X5 Group - Пятёрочка 298 1
ГПБ - Газпромбанк 831 1
НСПК - Национальная система платежных карт 282 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2057 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1622 1
Открытие ФК 2285 1
Ford Motor 166 1
Sela 15 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 103 1
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 68 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 113 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 821 1
Норникель - Норильский никель 290 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1083 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7788 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 692 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2231 2
Правительство РФ 7512 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 863 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2662 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2114 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 255 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9686 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1418 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2309 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1528 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20173 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3939 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2931 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5922 8
Масштабируемость - Scalability 1478 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3084 7
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 356 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1634 6
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6869 6
Сервер - Серверные платформы 6025 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6314 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2801 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 628 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 688 3
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 128 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 398 3
ИТ-аутсорсинг 869 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 258 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8696 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13882 3
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1035 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3874 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6042 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 492 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1067 2
DDR - Double data rate 2396 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 712 2
Big Data - Большие данные 2862 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 252 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 449 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 543 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2053 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3381 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1221 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2310 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7635 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 256 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 560 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10350 1
HPE ProLiant - Серия серверов 253 24
HPE Integrity - серия серверов 112 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1229 10
HPE Storage - StorageWorks 24 7
Microsoft Windows 10 11316 4
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 4
Intel Itanium 612 4
HPE 3PAR 95 4
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 217 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 518 4
HP Care Pack 11 3
HPE OpenView 197 3
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 13 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 3
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 30 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 741 3
Linux OS 7540 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1327 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 2
Microsoft Windows 2005 2
HPE ConvergedSystems 12 2
HP DesignJet - Серия принтеров 48 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 393 2
Intel x86 - архитектура процессора 1304 2
HPE MSA - HPE Modular Smart Array 33 2
Microsoft Windows Server 2008 241 2
Citrix XenDesktop 87 2
HP Insight Dynamics 4 2
HPE Superdome - серия серверов 75 2
HPE Synergy 45 2
Microsoft SQL Server 1411 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 191 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1168 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 113 1
1С:CRM 44 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 57 1
Diasoft Flextera 53 1
HPE GreenLake 49 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 156 1
Светлаков Александр 5 4
Микоян Александр 43 3
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 2
Хавторин Антон 25 2
Вислый Александр 16 2
Филимонов Сергей 45 1
Меднов Сергей 121 1
Толкачева Екатерина 43 1
Макаров Станислав 116 1
Широких Алексей 71 1
Занин Виталий 22 1
Левиков Антон 68 1
Урусов Виктор 60 1
Легезо Денис 32 1
Прохоров Фёдор 81 1
Ордынец Кирилл 3 1
Михайлова Мария 5 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 26 1
Потапов Сергей 29 1
Белик Сергей 15 1
Алтухов Сергей 8 1
Козлов Михаил 167 1
Городничий Виктор 8 1
Ермишкин Михаил 4 1
Чуманов Виталий 4 1
Федоров Виктор 4 1
Полевой Николай 4 1
Квасников Алексей 5 1
Лещенко Олег 6 1
Колесников Владимир 8 1
Карпман Ольга 8 1
Славин Борис 29 1
Потапенко Дмитрий 14 1
Абрамова Дарья 5 1
Письменский Олег 7 1
Слизов Владимир 5 1
Климов Евгений 16 1
Ромашин Максим 5 1
Майорова Юлия 6 1
Гениев Артем 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 104330 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32687 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12087 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2946 6
Россия - СФО - Новосибирск 3204 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44951 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2163 4
Европа 10828 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13030 4
Европа Восточная 2900 3
Финляндия - Финляндская Республика 1708 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2009 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1590 3
Земля - планета Солнечной системы 7103 2
Украина 6004 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1967 2
Россия - СФО - Иркутская область 810 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1265 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5204 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 945 1
Нидерланды 2144 1
Африка - Африканский регион 2791 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1683 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 386 1
Швеция - Королевство 1973 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2131 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 623 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 882 1
Финляндия - Хельсинки 245 1
Москва - Садовое кольцо 106 1
Швеция - Стокгольм 359 1
Финляндия - Тампере 22 1
Индия - Карнатака - Бангалор 174 1
Индия - Республика 4199 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2098 1
Австралия - Австралийский Союз 2725 1
Франция - Французская Республика 5479 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1288 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 657 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10581 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8186 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3764 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2953 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1584 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 10289 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 704 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3043 3
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 517 3
Образование в России 312 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 971 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 127 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 728 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1704 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1346 1
Экономический эффект 621 1
Информационное общество - Государственная программа 1186 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1683 1
Аутсорсинг 946 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 997 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1502 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 578 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 622 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2561 1
Forbes - Форбс 582 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
IDC - International Data Corporation 4604 8
Gartner 3284 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3106 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
IDC EMEA 21 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
Fortune Global 1000 50 1
ИТ-тренды 29 1
РАН - Российская академия наук 1326 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 2
РГБ - Российская государственная библиотека 85 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 600 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 88 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 40 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 61 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 1
HudsonAlpha Institute for Biotechnology 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1435 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 1
Oracle OpenWorld 63 1
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
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