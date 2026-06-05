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Яковлев Константин

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ 1
08.10.2013 Как МТС превращает свою инфраструктуру в частное облако 1
06.04.2007 В ОАО «Силовые машины» создана дирекция автоматизированных систем управления 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яковлев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2582 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
HP Inc. 5859 1
9408 1
Citrix Systems 863 1
Vodafone Group 1409 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 100 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 460 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 754 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
LG CNS 2 1
Rabobank 13 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 578 1
Силовые машины 162 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3865 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1811 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9905 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6513 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12597 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7742 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 977 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1541 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10158 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8629 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3233 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6991 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1527 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2693 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1238 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13747 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4561 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9737 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5528 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 566 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3307 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 501 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8074 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7675 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6117 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9193 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5791 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12959 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2118 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5291 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6077 1
HP ProActive Insight - HP Proactive Customer Care - HP Proactive 24 Services - HP Proactive Select Services - HP Proactive Endpoint Management 20 1
Microsoft Office 365 1032 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Светлаков Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 3
Украина 7895 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1628 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 1
Английский язык 6978 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1806 1
Аренда 2639 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2814 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2772 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 636 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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