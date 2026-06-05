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Яковлев Константин
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
|В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ 1
|08.10.2013
|Как МТС превращает свою инфраструктуру в частное облако 1
|06.04.2007
|В ОАО «Силовые машины» создана дирекция автоматизированных систем управления 1
Яковлев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Rabobank 13 1
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 578 1
|Силовые машины 162 1
|HP ProActive Insight - HP Proactive Customer Care - HP Proactive 24 Services - HP Proactive Select Services - HP Proactive Endpoint Management 20 1
|Microsoft Office 365 1032 1
|HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163510 3
|Украина 7895 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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