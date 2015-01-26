Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сбербанк Московский банк
Публикаций - 71, упоминаний - 85
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыбульников Вячеслав 37 5
|Дырмовский Дмитрий 80 2
|Кондратьев Владислав 6 2
|Гнездилов Дмитрий 7 2
|Рудковский Михаил 7 2
|Шестаков Александр 35 2
|Серова Елена 317 2
|Пиляр Елена 21 2
|Скурятина Елена 20 2
|Владимиров Андрей 16 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|Кибалко Кирилл 20 1
|Жданов Юрий 10 1
|Спицына Наталия 16 1
|Шилов Станислав 6 1
|Латыпов Роман 8 1
|Белышков Леонид 17 1
|Сотник Вячеслав 10 1
|Шальнова Елена 10 1
|Никушин Илья 5 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Леушев Андрей 69 1
|Орловский Виктор 268 1
|Журавлев Артем 2 1
|Синютин Петр 1 1
|Ткачева Ольга 2 1
|Бадосов Антон 1 1
|Фрадков Михаил 159 1
|Евдокимов Максим 21 1
|Новиков Александр 33 1
|Потапов Алексей 7 1
|Кудрин Алексей 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru