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Сбер
Сбербанк Московский банк



26.01.2015 «ЛАН АТМсервис» продолжит обслуживать банкоматы «Московского банка Сбербанка»
22.07.2014 Клиентам «Московского банка Сбербанка России» стал доступен обновленный «Сбербанк Онлайн» для iPhone
12.08.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в июле 18,5 тыc. онлайн-вкладов
09.07.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в июне более 16 тыс. онлайн-вкладов
08.07.2013 «Московский банк Сбербанка» устанавливает банкоматы и платежные терминалы на вокзалах
05.06.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в мае 2013 г. более 16 тыс. онлайн-вкладов
17.05.2013 Число карт, выпущенных «Московским банком Сбербанка», достигло 10,3 млн штук
15.05.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в апреле более 22 тыс. онлайн-вкладов
26.04.2013 «Московский банк Сбербанка» разрешил оплачивать штрафы ГИБДД на платежных терминалах и в «Сбербанке Онл@йн»
20.03.2013 «Московский банк Сбербанка России» расширил сервис «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков
15.03.2013 Клиентам «Московского банка Сбербанка» доступна услуга онлайн-подачи заявки на ипотечный кредит
07.03.2013 «Автоплатеж» за коммунальные услуги можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка»
15.02.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в январе более 19 тыс. онлайн-вкладов
17.01.2013 «Московский банк Сбербанка» выпустил более 1,2 млн карт за 2012 г.
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ
14.12.2012 «Московский банк Сбербанка» начал установку платежных терминалов в офисах «Евросети»
12.12.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил 10,06 млн карт
16.10.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил около 9,9 млн карт
12.10.2012 «Московский банк Сбербанка» открыл четыре офиса нового формата
17.09.2012 «Московский банк Сбербанка» начал устанавливать платежные терминалы в подъездах многоквартирных домов
13.09.2012 «Московский банк Сбербанка России» выпустил более 9 млн банковских карт
31.08.2012 «Московский банк Сбербанка» открыл три офиса нового формата
10.07.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил 9,5 млн банковских карт
14.06.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил свыше 9 млн карт
04.04.2012 «Московский банк Сбербанка» открыл пять офисов нового формата
16.03.2012 Число выпущенных «Московским банком Сбербанка» карт достигло 9 млн
11.03.2012 «Московский банк Сбербанка России» установил в столице 5-тысячное устройство самообслуживания
14.02.2012 «Московский банк Сбербанка РФ» открыл в столице пять офисов нового формата
10.02.2012 Число выпущенных «Московским банком Сбербанка РФ» карт достигло 8,8 млн
06.02.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице пять офисов нового формата
30.01.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице 7 офисов нового формата
24.01.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице 6 офисов нового формата
20.01.2012 «Московский банк Сбербанка РФ» увеличил долю операций в удаленных каналах обслуживания до 70,08%
19.01.2012 «Московский банк Сбербанка России» в 2011 г. ввел в эксплуатацию более 2 тыс. банкоматов и терминалов
13.01.2012 «Московский банк Сбербанка России» открыл в столице два офиса нового формата
28.12.2011 «Московский банк Сбербанка России» оснастил платежные терминалы функцией поиска организаций
27.12.2011 «Московский банк Сбербанка России» открыл первый уличный павильон самообслуживания
28.12.2010 «Московский банк Сбербанка России» подключил платежные терминалы к CyberPlat
17.11.2010 «Московский банк Сбербанка России» открыл кредитную линию «Эльдорадо» на 1,5 млрд руб.

Публикаций - 71, упоминаний - 85

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 298 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 1
NCR - National Cash Register 145 1
DORS 14 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 134 1
Бифит - Bifit 79 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 1
Microsoft Consulting Services 31 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 234 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Microsoft Corporation 21062 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 1
Telegram Group 694 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 422 1
iTeco - Ай-Теко 892 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 61
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 3
Citibank - Ситибанк 250 3
МКБ - Московский кредитный банк 296 2
Уралсиб Банк 449 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 7 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 19 1
Связь-банк 103 1
ВТБ - ВТБ24 641 1
Бинбанк 188 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 1
Русский стандарт Банк 344 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 1
Аэрофлот 618 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Евросеть 1366 1
Альфа-Банк 1328 1
Visa International 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 229 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1992 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 346 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
МЦД - Московские центральные диаметры 23 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 1
Федеральное казначейство России 898 1
Правительство Москвы 907 1
Парк Зарядье 16 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 6 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 44 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 16 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 101 3
Big Data - Большие данные 1457 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 69 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 28 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 21
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 6 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 1
WhatsApp Messenger 699 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 1
Apple - App Store 2360 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 283 1
Visa Gold 20 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 14 1
Цыбульников Вячеслав 37 5
Дырмовский Дмитрий 80 2
Кондратьев Владислав 6 2
Гнездилов Дмитрий 7 2
Рудковский Михаил 7 2
Шестаков Александр 35 2
Серова Елена 317 2
Пиляр Елена 21 2
Скурятина Елена 20 2
Владимиров Андрей 16 1
Ломоносов Алексей 4 1
Кибалко Кирилл 20 1
Жданов Юрий 10 1
Спицына Наталия 16 1
Шилов Станислав 6 1
Латыпов Роман 8 1
Белышков Леонид 17 1
Сотник Вячеслав 10 1
Шальнова Елена 10 1
Никушин Илья 5 1
Кацоев Алексей 17 1
Леушев Андрей 69 1
Орловский Виктор 268 1
Журавлев Артем 2 1
Синютин Петр 1 1
Ткачева Ольга 2 1
Бадосов Антон 1 1
Фрадков Михаил 159 1
Евдокимов Максим 21 1
Новиков Александр 33 1
Потапов Алексей 7 1
Кудрин Алексей 89 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 22
Россия - Российская федерация - РФ 84177 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 1
Беларусь - Белоруссия 3211 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 1
Молдавия - Республика Молдова 646 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 182 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 52 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 174 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 2
Коммерсантъ - Издательский дом 799 1
Gartner 3200 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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