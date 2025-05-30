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Сбер Сбербанк Инвестиции СберИнвестиции


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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 «Сбер» запустил структурные облигации на биткоин 1
17.12.2024 Санкции бесполезны. Россияне теперь могут сами устанавливать приложения Сбербанка на iPhone без риска удаления. Опрос 1
17.12.2024 Клиенты могут сами установить приложения Сбербанка на iOS-устройства не выходя из дома 1
22.11.2024 Доля производителя ИТ-оборудования «Аквариус» перешла к Сбербанку 1
22.08.2024 «Сбер» запускает на BI.Zone Bug Bounty 3 программы по поиску уязвимостей 1
01.08.2024 «СберИнвестиции» запустили скринер акций 1
21.02.2023 «Сбер» и Trucker заключили сделку 2
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 2
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 2
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 2
10.04.2020 Сбербанк предоставил Ozon заем на 6 млрд рублей для пополнения оборотных средств 1
26.12.2018 Сбербанк и «Ростелеком» нарастили капитал СП «Телеком-5» до 10,4 млрд рублей 1
26.12.2017 Сбербанк и «Ростелеком» увеличат капитал для редевелопмента «Телеком-5» до 8,8 млрд руб. 1
29.12.2016 «Ростелеком» за 2 миллиарда разрешил Сбербанку сдавать свою недвижимость 1
29.12.2016 Сбербанк и «Ростелеком» создали субфонд для управления недвижимостью «Ростелекома» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9933 7
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 2
Прометей - Prometey 48 2
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 2
АльянсТелеком 8 2
Созвездие Н 2 2
Apple Inc 12276 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
АТК Консультационная группа 53 1
Ростелеком - ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг - Планета - Комтехцентр 2 1
Инфолинк 3 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Связьсервис - Связь Сервис 4 1
Nvidia Corp 3572 1
Планета ГК 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Trucker 5 1
Eruditor Group - Эрудитор груп инк 5 1
Intel Corporation 12312 1
AMD - Advanced Micro Devices 4313 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 308 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 887 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 443 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 353 1
Google LLC 11954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7595 14
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 25 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 791 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Runa Capital 158 1
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
Intel Capital 148 1
Legenda Intelligent Development 3 1
MIG - Metromedia International Group 58 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
ЗУН - Zoon 15 1
Тракер Групп 2 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1689 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3078 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 140 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9466 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16393 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 2
Data monetization - Монетизация данных 1702 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 2
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2469 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 651 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21134 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5505 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 236 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 719 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 792 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1131 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7177 2
Google Android 14279 2
Apple iOS 7973 2
Apple - App Store 2933 2
Apple ID - Система аутентификации 125 2
Сбер - СберKids 12 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 687 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 1022 1
Intel x86 - архитектура процессора 1909 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1764 1
Linux OS 10231 1
Microsoft Windows 10 1806 1
Apple macOS 2112 1
Microsoft Windows 15907 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4706 1
Apple iPadOS 107 1
Apple iPhone 6 4863 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 89 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
Apple iTunes Store 1068 1
Microsoft Windows 11 615 1
VK RuStore - Рустор 399 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 60 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 667 1
Демин Алексей 5 2
Федоров Даниил 2 1
Рацин Оскар 2 1
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Малинин Александр 40 1
Анкилов Константин 109 1
Браверман Анатолий 6 1
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