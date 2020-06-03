Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Ренова-Медиа



03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 4
10.11.2011 Москва избавилась от «Акадо Телеком» 1
11.11.2010 «Акадо» избавилась от президента 1
26.08.2010 «Связьинвест» планирует покупку «Акадо» 1
22.10.2009 В Дубне состоялось рабочее совещание операторов ИНТРУС-2009: итоги 1
21.09.2009 Артем Юхин: 80% наших венчурных денег идут в ИТ 1
11.06.2008 Московских провайдеров в Питере не ждут 2
09.06.2008 Вышел июньский номер журнала CNews 2
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 2
18.04.2008 Северо-Запад: гонка Triple Play началась 1
29.01.2008 «Билайн» перекрыл «Корбине» дорогу на биржу 1
22.01.2008 «Стрим-ТВ» купил трех операторов 1
17.01.2008 Пол-Москвы сидит без интернета 2
04.06.2007 "Комкор" не рассчитывает на быструю отдачу от выхода на рынок телефонной связи 3
04.06.2007 "Ренова-Медиа" планирует привлечь $100 млн 1
29.05.2007 "Ренова-Медиа" планирует увеличить капитализацию до $2,5 млрд. 1
29.05.2007 «Ренова-медиа» ворвалась на рынок triple play 1
29.05.2007 "Ренова-Медиа" инвестирует в цифровую телефонию 700 млн руб. 4
24.05.2007 "Ренова-Медиа" выйдет на рынок цифровой телефонии для частных пользователей 2
21.05.2007 "Комкор" ищет поставщиков оборудования для развития кабельной сети 1
18.05.2007 Чистая прибыль "Комкора" выросла в 4,5 раза 2
10.05.2007 Nasdaq остановил делистинг акций Moscow CableCom 1
26.04.2007 В "Комкор-ТВ" назначен новый коммерческий директор 1
19.04.2007 "Миг–Телеком" вышел на рынок цифровой телефонии 1
18.04.2007 "Комкор" получил кредит Сбербанка на 1,2 млрд руб 1
11.04.2007 «Акадо» выгоняют с Nasdaq 2
04.04.2007 Moscow CableCom не сможет предоставить финансовые итоги за 2006 г. в срок 4
21.03.2007 Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка 1
20.03.2007 «Комкор» войдет в «десятку» 2
20.03.2007 "Комкор" начнет самостоятельно предоставлять услуги телефонии 3
20.03.2007 Чистая прибыль "Комкора" в 2006 г. выросла в 4,5 раза 1
01.03.2007 "Ренова-Медиа" планирует в 2007 г. увеличить оборот в 1,5 раза 1
07.02.2007 «Ренова-Медиа» потеснит питерских интернетчиков 1
06.02.2007 «Ренова-Медиа» построит сеть в Петербурге 1
16.01.2007 «Комкор-ТВ» заменяет аналоговые ТВ-тюнеры цифровыми 1

Публикаций - 35, упоминаний - 56

Ренова-Медиа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 633 5
Ростелеком Связьинвест 773 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 2
Ростелеком ЦентрТелеком 219 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 1
Cisco Systems 2158 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 1
Рустелеком ТК 207 1
Andersen Group - Андерсен Групп 1 1
Синтерра - Synterra 602 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 65 1
RPI Capital 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
Роснано 456 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 23 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 1
Вексельберг Виктор 102 1
Брюквин Юрий 206 1
Анкилов Константин 62 1
Припачкин Юрий 31 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 5
Россия - Российская федерация - РФ 58975 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 211 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 170 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 1
Россия - СФО - Красноярский край 691 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 1
Африка - Африканский регион 1543 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 1
Россия - СФО - Новосибирск 2037 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 2
Ведомости 260 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 61 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще