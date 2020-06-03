Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ренова-Медиа
Публикаций - 35, упоминаний - 56
Ренова-Медиа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вексельберг Виктор 102 1
|Брюквин Юрий 206 1
|Анкилов Константин 62 1
|Припачкин Юрий 31 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 81 2
|Ведомости 260 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 61 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru