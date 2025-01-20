МТС Медиа МТС Музыка MTS Music
«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.
МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|Зиборова Ольга 18 5
|Короб Анна 3 3
|Губанов Андрей 88 3
|Хачатуров Георгий 3 3
|Василевский Андрей 20 2
|Лаптев Максим 18 2
|Юркова Ольга 15 2
|Петровский Максим 2 2
|Козин Алексей 43 2
|Синюгин Михаил 34 2
|Вакуленко Василий 8 2
|Кабанов Марат 35 2
|Бальмонт Елена 5 2
|Воронин Павел 136 2
|Бойчевски Надежда 9 1
|Коржавин Максим 3 1
|Россихин Антон 1 1
|Кабанова Елена 1 1
|Бородавченко Виктория 1 1
|Савелов Александр 1 1
|Муромская Ирина 1 1
|Новиков Владимир 34 1
|Шишканов Дмитрий 4 1
|Горбунов Александр 54 1
|Журавлев Станислав 6 1
|Хохлов Вадим 1 1
|Чупахин Евгений 1 1
|Дондэ Максим 1 1
|Рябченко Ольга 12 1
|Кайгородова Оксана 53 1
|Волож Аркадий 251 1
|Есенин Сергей 9 1
|Савиновский Артем 9 1
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Прутков Козьма 7 1
|Лагучев Султан 1 1
|Деденева Мария 1 1
|Кирпун Екатерина 1 1
|Булгаков Михаил 10 1
|Меркулова Екатерина 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
|Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 9 1
|Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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