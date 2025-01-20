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МТС Медиа МТС Музыка MTS Music

МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music

«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.


20.01.2025 Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году 3
26.12.2024 Всероссийский Дед Мороз поздравил детей с помощью платформы «МТС Линк» 1
03.10.2024 Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в районе педагогического колледжа в Хабаровске 1
04.09.2024 Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа» 1
04.09.2024 «МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга 1
06.08.2024 МТС ускорила интернет на родине Умара Димаева 1
19.07.2024 Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьники из Нижегородской области смогут бесплатно пройти курсы по веб-дизайну от МТС 1
19.07.2024 Школьников и студентов из Якутии бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
19.07.2024 Иркутских школьников и студентов бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 1
17.07.2024 МТС запускает второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
04.07.2024 В подписке «МТС Premium» появилась бесплатная аренда портативных аккумуляторов 1
04.07.2024 Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 5 тыс. челнинцев 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 1
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 1
25.04.2024 МТС запустила велнес-приложение для женщин Clatch 1
08.04.2024 В сервисе кикшеринга «МТС Юрент» появилась возможность копить и тратить на поездки кешбэк от МТС 1
05.04.2024 МТС предложила нижегородцам планшеты с бесплатной связью 1
03.04.2024 Жителям Петербурга и Ленобласти доступны планшеты с бесплатной связью 1
02.04.2024 Пермякам к началу дачного сезона доступны планшеты с бесплатной связью от МТС 1
28.03.2024 МТС прокачала сеть в бывшем имении композитора Даргомыжского на Смоленщине 1
15.02.2024 20% татарстанцев при выборе партнера обращают внимание на его музыкальные предпочтения 2
14.02.2024 Нижегородцы признались, что меняют свои музыкальные предпочтения, когда влюблены 1
14.02.2024 Влюбленные петербуржцы чаще слушают поп и классику, а ностальгируют под рок 1
14.02.2024 Исследование «МТС Музыки»: кировчане считают классическую музыку самой романтичной 1
14.02.2024 Исследование «МТС Музыки»: пермяки считают классическую музыку самой романтичной 1
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» 1
02.02.2024 Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году 1
17.01.2024 Нижегородских школьников приглашают пройти бесплатное обучение и записать свой трек 2
16.01.2024 Музыканты из Карачаево-Черкесии вошли в десятку самых заслушанных артистов на юге 1
15.01.2024 На каникулах татарстанцы слушали «Аигел» и ретро-музыку 2
15.01.2024 Аналитика МТС: какую музыку слушали в Петербурге во время праздников 1
11.01.2024 МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области 2
29.11.2023 МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе 1
19.10.2023 Пользователи МТС Cashback получат больше возможностей с подпиской МТС Premium 1
08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент 1
28.06.2023 МТС запустила мобильный интернет на станции «Пересна» в Смоленской области 1
12.05.2023 МТС купила портал о путешествиях из-за его «эмоциональной заряженности» 1

Публикаций - 58, упоминаний - 68

МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 58
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 7
Adobe Figma 41 7
Yandex - Яндекс 7339 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 3
Samsung Electronics 10254 3
Huawei 3932 3
Apple Inc 12099 2
Lenovo Group 2292 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Sony 6544 1
Telegram Group 1983 1
Snapchat 129 1
LogicLike 2 1
Google LLC 11775 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Яндекс.МедиаЛаб - Yandex MediaLab 1 1
Flocktory - Флоктори 22 1
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 20 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 21 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 20 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 11
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
МТС Медиа 37 3
МТС Медиа - МТС Лейбл 13 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
Hyundai Motor Company 383 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 2
Volkswagen Group - VW 280 2
Renault Groupe 158 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Skoda - Škoda Auto 50 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 2
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 2
Coursera 50 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Sony Music Entertainment 158 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Warner 533 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 1
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина ГАУК 2 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 21
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 20
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 20
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 20
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 14
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 11
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 10
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 8
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Podcasts - Подкастинг 256 7
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 5
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 36 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 16
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 12
МТС Premium 50 11
МТС - Мой МТС 89 9
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 6
Google Android 13994 6
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 5
МТС Cashback - MTS Cashback 32 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Apple Music 108 5
Apple iOS 7809 4
Google Android Auto 34 3
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 3
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 3
Яндекс.Авто 40 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Яндекс.Навигатор 101 2
МТС Мобильная библиотека 41 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Яндекс.Плюс 191 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Google YouTube Music 42 2
Сбер - СберПрайм 45 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Яндекс.Маркет 937 2
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 1
МТС Вторая память 22 1
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Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
Английский язык 6634 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 9 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 9
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 4
День молодёжи - 27 июня 896 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
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