Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
К Телеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 79
К Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
|eBay Inc 534 1
|Ташир 13 1
|Фин-Партнер УК 3 1
|МТС SIM-карты 35 4
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
|Apple - App Store 2198 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
|WhatsApp Messenger 654 1
|Никифоров Николай 1126 5
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
|Белик Дмитрий 10 4
|Иванов Олег 124 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Ройтман Евгений 34 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Аксенов Сергей 6 2
|Ротенберг Борис 5 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Одабашьян Карекин 1 1
|Путин Владимир 1828 1
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 1 1
|Карапетян Самвел 7 1
|Арзуманян Карен 5 1
|Хачатрян Гагик 7 1
|Григорян Левон 1 1
|Полонский Дмитрий 13 1
|Полосов Олег 1 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Жаров Александр 165 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
|Армения - Сотовый рынок 1 1
|Антитеррор 62 1
|Комсомольская правда в Крыму 2 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769516, в очереди разбора - 673200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769516, в очереди разбора - 673200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru