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К Телеком


23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 4
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 2
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 5
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 3
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 1
09.08.2019 Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 2
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 2
21.12.2017 «Мегафон» резко снижает плату за роуминг 1
14.12.2017 «Билайн» резко снизил цены на роуминг 1
13.11.2017 «Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома» 1
14.03.2017 «Билайн» придумал, как отменить в России внутрисетевой роуминг. Конкуренты против 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 1
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 5
02.09.2016 Viber и WhasApp отбирают доходы у заграничных МТС и «Билайн» 2
21.07.2016 Обновленная опция «Крым» от «Мегафона» позволит снизить расходы на связи в путешествии 1
13.07.2016 Каждое 100 SMS в России остается не доставленным 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 5
27.05.2016 Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием 3G 1
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 5
18.03.2016 Минкомсвязи подвело итоги двух лет работы в Крыму по направлению телекоммуникаций 1
01.02.2016 В Крыму заработал второй оператор мобильной связи 1
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
25.05.2015 Как МТС помогает жителям Крыма обойти цифровую блокаду. Тест 1
29.04.2015 Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха 2
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 1
16.12.2014 Татарстан вперед: Лицензию на сотовую связь в Крыму отдали компании из Казани 1
27.11.2014 «МТС-Украина» заработала на потере Крыма 1
11.11.2014 Украина заблокировала звонки в Крым 1
04.08.2014 В Крыму запущена первая российская сотовая сеть 1
07.07.2014 «Билайн» приходит в Крым 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
30.06.2014 «МТС-Украина» и «Киевстар» отступают из Крыма 1
19.12.2012 «Ростелеком» вышел в зарубежный интернет 1
25.09.2012 «ВиваСелл-МТС» запустил «Клиринг-центр» от компании «Петер-Сервис» 1
03.02.2012 «Ростелеком» начал международную экспансию 1
05.12.2011 Глава МТС в Армении отрицает президентские амбиции 4
29.11.2011 МТС прокредитовала потенциального президента Армении на $90 млн 7

Публикаций - 44, упоминаний - 79

К Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 30
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
Киевстар 261 8
Крымтелеком 41 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 8
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 7
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 7
К-Телеком - Win Mobile 22 7
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 7
Vodafone Group 386 6
Укртелеком 131 6
Vivacell - МТС Армения 20 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Таттелеком 106 4
Миранда-Медиа 20 3
Айти-Прогресс 5 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 2
Астелит 73 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Google LLC 7177 2
Элемтэ-Инвест 5 2
Ростелеком Армения - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 9 2
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 2
Turkcell 182 2
Ucom - Юком 12 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 1
ИТ-Прогресс 4 1
Карабах-Телеком 3 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Huawei 2733 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
ZTE Corporation 550 1
PEOPLEnet 18 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
eBay Inc 534 1
Ташир 13 1
Фин-Партнер УК 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 9
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
МТС SIM-карты 35 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Apple - App Store 2198 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
WhatsApp Messenger 654 1
Никифоров Николай 1126 5
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
Белик Дмитрий 10 4
Иванов Олег 124 3
Зырьянов Сергей 3 3
Ройтман Евгений 34 2
Рубцов Сергей 27 2
Аксенов Сергей 6 2
Ротенберг Борис 5 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Одабашьян Карекин 1 1
Путин Владимир 1828 1
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 1 1
Карапетян Самвел 7 1
Арзуманян Карен 5 1
Хачатрян Гагик 7 1
Григорян Левон 1 1
Полонский Дмитрий 13 1
Полосов Олег 1 1
Зарицкий Владимир 7 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Ахметов Ринат 52 1
Жаров Александр 165 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Украина 3398 17
Россия - Республика Крым 626 9
Россия - Севастополь 420 8
Россия - Краснодарский край 918 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Армения - Республика 690 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Канада 1311 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 2
Азербайджанская ССР 1 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Зимбабве - Республика 60 1
Украина - Киев 476 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Абхазия - Республика 103 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - Крымский полуостров 24 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
Бурунди - Республика 51 1
Таджикистан - Республика 439 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Грузия 693 1
Россия - Краснодар 1041 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
Антитеррор 62 1
Комсомольская правда в Крыму 2 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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