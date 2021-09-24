Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Астрономия Экзопланета внесолнечная планета


Как обнаруживают экзопланеты 

Самый «популярный» метод у астрономов — транзитный. Учёные наблюдают за разными звёздами и фиксируют, если их яркость снижается, ведь это может означать, что по диску звёзды прошла планета. Чем сильнее звезда «тускнеет», тем больше найденная экзопланета.


 


 
 


24.09.2021 Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
03.12.2020 Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
19.08.2018 Вода в изобилии на множестве экзопланет
22.02.2017 НАСА обнаружило экзопланеты, на которых возможна жизнь
04.08.2016 Астрофизики выбрали планеты для поиска инопланетян
18.07.2016 Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет
02.06.2015 Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты
01.12.2014 Экзопланету можно увидеть с поверхности Земли
23.10.2013 Количество подтвержденных экзопланет перевалило за 1000
12.07.2013 Некоторые экзопланеты - это облака газа?
02.07.2013 Облака в атмосфере удваивают число потенциально обитаемых экзопланет
06.06.2013 Обнаружены экзопланеты, которые подогреваются электричеством
04.06.2013 Обнаружена самая легкая экзопланета
27.05.2013 Простой способ поиска внеземной жизни: линейка НАСА  
15.04.2013 МАС: Не стоит покупать планеты
27.02.2013 Радиоизлучение может быть маркером экзопланет
18.01.2013 Как жить на спутниках экзопланет?
09.01.2013 Экзокометы встречаются не реже экзопланет
05.07.2012 Как испанцы "взвесили" нетранзитную экзопланету
14.05.2012 Астрономы поймали экзопланету-невидимку
24.02.2012 Новый класс экзопланет: подтвержден первый "водный мир"
23.12.2011 Две очередные экзопланеты: практически Земля
09.12.2011 Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие?
22.11.2011 Как ищут экзопланеты? Методы и технологии
13.09.2011 Богатый улов: астрономы нашли сразу 50 экзопланет
25.05.2011 Солнечная система сильно отличается от других
03.02.2011 "Кеплер" обнаружил 1200 экзопланет и планетную систему, которой не может быть
27.01.2011 Экзопланеты становятся гигантами из-за омического перегрева
29.12.2010 Определен характер атмосферы экзопланеты
24.12.2010 Пользователи интернета помогут астрономам искать экзопланеты
15.11.2010 Экзопланету выдаст пылевой хвост
19.10.2009 3,6-метровый телескоп позволил обнаружить 32 экзопланеты
28.05.2009 Астрономам удалось зарегистрировать изменение фазы экзопланеты
16.09.2008 Получено изображение экзопланеты у звезды солнечного типа
11.04.2008 Новая экзопланета земного типа: подробности
13.12.2007 Экзопланеты: высокий эксцентриситет совместим с обитаемостью
07.11.2007 Обнаружены три новые экзопланеты
26.06.2007 Разработана новая технология поиска экзопланет
05.10.2006 Открыты экзопланеты-гиганты нового типа
26.02.2006 Есть ли жизнь на "горячем Юпитере"?

Публикаций - 382, упоминаний - 475

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1410 53
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 22
Орбита 277 17
Kometa - Комета 158 15
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 13
РТИ Микрон - Micron 1216 5
6927 5
Цифра ГК 2132 4
IBS Platformix - СИЛА 830 4
Парус Корпорация 529 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 3
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 305 3
Ростех - Автоматика Концерн 1460 3
HP Inc. 5500 2
Deiteriy - Дейтерий 67 2
Microsoft Corporation 23395 2
Adobe Systems 1496 2
Pioneer Corporation 421 2
Amazon - iRobot 45 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 149 1
123 солюшнс 616 1
Thales Group 115 1
Ростех - РТ-Техприёмка 13 1
Sphere 29 1
Google LLC 10865 1
Прогноз 1647 1
Epsilon 13 1
Blender 33 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Trident Microsystems 16 1
SAP SE 4833 1
Twitter 2686 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
Seiko Epson Corporation 885 1
PayPal 644 1
HEC 24 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 42
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 41
ЕКА Топливная компания 139 12
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 8
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 7
Точка 3765 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 6
Самолёт ГК 1649 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 6
Резонанс НПП 341 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 4
Lockheed Martin 750 3
TMT Investments 104 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 2
Россети Ленэнерго 2327 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 2
Boeing 987 2
Геометрия НПО 126 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 1
Muse Group 28 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 1
Верный - торговая сеть 255 1
ИРНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 13 1
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 1
General Atomics Aeronautical Systems 29 1
Northrop Grumman 201 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 1
Веста 49 1
SWISS International Air Lines 52 1
Градиент 81 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Ball Aerospace & Technologies 46 1
Citi - Citigroup 291 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 111
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 317 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 2 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 98
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 31
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 27
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 27
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 26
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 2724 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 10
Освещение - яркость источника света 582 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 10
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 8
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 7
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 6
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 431 6
Тонкий клиент - Thin client 2139 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 5
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 5
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1514 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации 1380 5
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 174 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 622 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5123 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1748 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15830 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 127 63
ЭОС Дело СЭД 202 38
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 27
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 56 16
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 15
NVision Барьер 544 14
LG 75SM99 7892 14
Microsoft Windows 2000 12612 13
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 12
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 27 12
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 12
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 11
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 132 9
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 471 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 8
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 6
Apple iPhone 6 6131 5
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 50 4
NASA New Horizons 85 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 377 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 3
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 73 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 3
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 56 2
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 2
NASA Stardust 51 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 2
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 2
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 2
Acer Predator 186 2
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 9 2
Microsoft Skype 1965 2
GAiA-X - европейская облачная система 47 2
ORM - Observatorio del Roque de los Muchachos - Roque de los Muchachos Observatory - Telescopio Nazionale Galileo, TNG - Galileo National Telescope - Nordic Optical Telescope, NOT 4 2
CIW GMT - Giant Magellan Telescope - Гигантский телескоп Магеллана - Гигантский Магелланов телескоп 4 2
NASA - New Worlds Observer - New Worlds Mission 2 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 1
Левкевич Михаил 60 6
Циолковский Константин 40 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 1
Моргун Андрей 1 1
Гевирц Андрей 1 1
Armstrong David - Армстронг Дэвид 2 1
Копосов Сергей 1 1
Nishimura Jun - Нишимура Джун 1 1
Бердюгина Светлана 1 1
Dobrovolskis Anthony - Доброволскисис Энтони 1 1
Христос Иисус 32 1
Красов Алексей 6 1
Delorme Philippe - Делорм Филипп 4 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 13 1
Конончук Денис 8 1
Bush George - Буш Джордж 305 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 1
Казаков Константин 7 1
Allen Paul - Аллен Пол 119 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 195
Солнечная система - Solar system 2449 138
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 103
Юпитер - планета Солнечной системы 532 49
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 38
Нептун - планета Солнечной системы 191 32
Европа 21235 30
Луна - спутник Земли 1316 24
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 22
Россия - РФ - Российская федерация 121478 19
Южная Корея - Республика 6251 16
Венера - планета Солнечной системы 270 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 16
Канада 4697 16
Уран - планета Солнечной системы 531 14
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 14
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 653 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 11
Чили - Республика 449 11
Франция - Французская Республика 7068 10
Испания - Королевство 3594 10
США - Калифорния 4511 10
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 10
Германия - Федеративная Республика 11760 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 10
Африка - Африканский регион 3256 9
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 9
Япония 12847 9
Сатурн - Титан (спутник) 424 8
США - Колумбия - Вашингтон 1217 8
США - Аризона 483 8
Нидерланды 3287 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 7
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 181 7
Италия - Итальянская Республика 4211 6
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 37 5
Азия - Азиатский регион 4633 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 121
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 101
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 50
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 26
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 824 25
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 22
Физика - Physics - область естествознания 2423 20
Физика - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 74 20
Метан - methanum - болотный газ 341 19
Водородная энергетика - Hydrogen energy 144 18
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 17
Градус Цельсия 260 15
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 14
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1122 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3455 14
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 13
Зоология - наука о животных 2299 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 12
Топливо - Контроль топлива 1466 12
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 9
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 9
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 8
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 7
ММБ - малый бизнес и микробизнес 813 6
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 6
Энергетика - Energy - Energetically 4158 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 5
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 5
Юриспруденция - Законодательство 4430 5
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 610 5
Тёмная материя - Dark Matter 199 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 4
Nature 795 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 8
New Scientist 1447 5
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews Инноваторы 39 2
Physical Review Letters 112 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 2
Future - Space.com 195 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Geophysical Research Letters 27 1
Psychological Science 8 1
Nature Geoscience 16 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
SpaceWeather 56 1
PhysicsWeb 180 1
EurekAlert 270 1
ScienceDaily 400 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Phys.org 973 1
Der Spiegel 145 1
GQ 20 1
Daily Mail 53 1
Медуза - Meduza 47 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
Wikipedia - Википедия 439 1
WikiLeaks 114 1
500 Startups 14224 22
CNews Мишень 156 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 27
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 10
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 6
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 5
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 4
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 3
Columbia University - Колумбийский университет 151 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 3
Princeton University - Принстонский университет 140 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
University of Toronto - Университет Торонто 95 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 162 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 2
РАН - Российская академия наук 1790 2
University of Oxford - Оксфордский университет 192 2
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 67 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 2
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 2
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
CAAA - Chinese Arctic and Antarctic Administration - Китайское управление Арктики и Антарктики - Китайский Центр Антарктической астрономии - Куньлунь (антарктическая станция) 1 1
UEA - University of East Anglia - Norwich, UK - Университет Восточной Англии 7 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
OHP - Observatoire de Haute-Provence - Haute-Provence Observatory - Обсерватория Верхнего Прованса 4 1
NWO - Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - Нидерландская организация научных исследований 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще