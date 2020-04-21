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Oracle Primavera
Oracle Primavera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цветков Александр 13 6
|Бушуев Сергей 3 1
|Филатова Ирина 2 1
|Забродин Алексей 5 1
|Павлов Александр 27 1
|Никитин Валерий 16 1
|Головин Леонид 25 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Попова Мария 119 1
|Федоров Иван 13 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Бочаров Дмитрий 2 1
|Андреева Екатерина 44 1
|Поляков Андрей 11 1
|Андреев Алексей 17 1
|Тарасов Александр 7 1
|Бургардт Александр 13 1
|Орловский Виктор 254 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 276 1
|Коптелов Андрей 74 1
|23ABC News 121 1
|Gartner 3050 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
|УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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