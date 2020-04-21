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Oracle Primavera



21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
02.12.2016 «Парус» внедрил систему управления инвестициями в «Евроцемент Груп» 1
25.05.2016 «Сименс Технологии Газовых Турбин» автоматизировала управление предприятием на базе «1С:ERP 2» 1
29.04.2016 Oracle купила бесприбыльный стартап за $663 млн 3
31.08.2015 «Ростелеком» внедрил ИС «Техносерва» — аналог продуктов Oracle, SAP и Amdocs 1
22.12.2014 Oracle анонсировала решение для проектоориентированных цепочек поставок 2
11.12.2014 Новая версия Primavera Portfolio Management поможет оптимизировать инвестиции в портфолио проектов 6
15.07.2014 «Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой» 4
08.07.2014 Oracle выпустила новое решение для управления планами капиталовложений в рамках комплекса Primavera Prime 14
20.05.2014 Завершено формирование деловой программы конференции «ПМСофт» по управлению проектами 2
08.04.2014 В Москве обсудят изменения и рассмотрят новые тенденции в отрасли управления проектами 2
04.02.2014 КЭР: Финансово эффективных решений Project Management на рынке нет 1
22.10.2013 «СпецТек» внедряет задачи «Анализ эффективности ТОиР» на Курской АЭС 1
23.07.2013 «ПМСофт» представила новый релиз программного комплекса PM.exchange 1
22.05.2013 «Борлас» получил специализацию по Oracle Primavera 6
29.04.2013 Oracle Primavera Unifier 9.12 поможет управлять инвестиционными программами во всех отраслях 7
25.04.2013 Oracle анонсировала интеграционное решение Oracle Primavera Gateway 16
19.04.2013 Oracle анонсировала новую версию Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 12
02.04.2013 Oracle обновил решение для бизнес-анализа Primavera P6 Analytics 11
11.03.2013 Управление проектами: что могут дать специальные решения 1
16.11.2012 Oracle приобретает поставщика решений по управлению портфелями проектов Instantis 1
09.10.2012 PM Expert выполнила проект по развитию ИСУП для «Кубаньэнерго» 2
06.08.2012 Oracle покупает поставщика бизнес-приложений для управления программами капиталовложений Skire 3
06.07.2012 Oracle выпустила новую версию пакета интеграции Oracle Primavera Inspire для SAP 11
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 4
18.04.2012 PM Expert представил курс по управлению проектами с помощью Oracle Primavera 4
15.03.2012 Новые PPM-приложения Oracle обеспечивают мобильное управление проектами и портфелями проектов 10
13.03.2012 «Росатом» одновременно внедряет SAP, Oracle и "1С" 1
09.12.2011 Новая версия Oracle Primavera Contract Management обеспечит полный контроль над строительными проектами 9
14.09.2011 Oracle Primavera Portfolio Management 9 оптимизирует управление проектными портфелями 8
01.04.2011 СМК ПМСОФТ сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 1
01.11.2010 Oracle представила инновации в области программных и аппаратных систем в Москве 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 7
06.10.2010 Oracle представила Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8 10
15.09.2010 СЭД на базе SharePoint: чье решение выбрать? 1
29.06.2010 Oracle выпустила новое приложение для бизнес-анализа: Oracle Primavera P6 Analytics 11
26.05.2010 Oracle Primavera Inspire for SAP 7.0 обеспечивает интеграцию Primavera P6 с модулями SAP 12
30.04.2010 Вышла новая версия решения для визуализации документов и совместной работы Oracle AutoVue 5
12.04.2010 Oracle представила интеграционное решение для управления проектами проектирования и строительства 3

Публикаций - 97, упоминаний - 379

Oracle Primavera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ПМСофт 59 43
Oracle Corporation 5639 33
SAP SE 4177 8
Microsoft Corporation 20288 6
4772 5
Oracle Россия и СНГ 209 4
PM Expert 110 3
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 12 2
Amdocs 123 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 493 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 72 2
Lenovo Motorola 3211 2
Diasoft - Диасофт 485 2
Directum - Директум 766 2
Ланит ГК 1477 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 2
Компьютер НПО 68 2
Siemens AG - Сименс Россия 2116 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1064 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 296 2
Армада - РБК софт 648 1
Inline Group - Инлайн Груп 69 1
Pegasystems 29 1
Ангстрем-Т 97 1
Инталев 240 1
DP Technology Hexagon Intergraph 56 1
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 1
Datalogic 6 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 504 1
Астерос - Asteros 566 1
Sciener - Сайнер 24 1
Фабрикан - Fabrikant 31 1
Intermech - Интермех НПП 12 1
Галактика - Корпорация 479 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Oracle Siebel 306 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 643 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 1
VMware 1917 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 186 4
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 23 3
Норникель - Норильский никель 243 2
Роснефть НК 410 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
Bentley Motors 51 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 84 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 64 1
Уралкалий ПАО 78 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Стройтрансгаз 16 1
ФосАгро - Апатит 17 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Силовые машины 48 1
МРСК Юга - Россети Юг - Астраханьэнерго 2 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 15 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 83 1
ФосАгро 61 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 1
Росводоканал 44 1
Транснефть 182 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Газпром ПАО 705 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
TÜV Rheinland Group 65 1
Сухой - Авиационный холдинг 85 1
Лукойл-Информ 85 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 233 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 833 5
Правительство Москвы 783 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 479 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 1
Правительство РФ 2468 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 262 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 19 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 22 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 29 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 15
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 294 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 911 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 3
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 19 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 662 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1794 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 41 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 114 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 690 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 257 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 68 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 34 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 108 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 11 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 162 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 26 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 71 1
ИТ-аудит 85 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 188 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 227 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1104 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 860 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 1
2D - 2-Dimensional 359 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 533 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 657 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 236 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1898 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 429 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 89 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 6
Microsoft Office 2824 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 488 3
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 46 2
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 2
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 2
Microsoft Project 84 2
Spectec TRIM 107 2
Microsoft SQL Server 1132 2
Java - Язык программирования 2333 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 2
Oracle Hyperion 124 2
Microsoft Excel 690 2
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 2 1
Oracle Fusion Middleware 200 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
Oracle PeopleSoft 366 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
HCL WebSphere 504 1
Microsoft SharePoint Server 112 1
Microsoft SharePoint 2007 65 1
Infor ERP LN 169 1
Oracle Fusion Cloud Applications 32 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Oracle Engineered Systems 42 1
JavaFX - OpenJFX 26 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 5 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
Парус ПП - программный продукт 16 1
Autodesk Navisworks 14 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 59 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 1
Oracle Procurement and Spend Analytics 8 1
SAP PS - SAP Project System 4 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Oracle Commerce 13 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 464 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Цветков Александр 13 6
Бушуев Сергей 3 1
Филатова Ирина 2 1
Забродин Алексей 5 1
Павлов Александр 27 1
Никитин Валерий 16 1
Головин Леонид 25 1
Ершова Элеонора 61 1
Попова Мария 119 1
Федоров Иван 13 1
Черкасов Сергей 10 1
Бочаров Дмитрий 2 1
Андреева Екатерина 44 1
Поляков Андрей 11 1
Андреев Алексей 17 1
Тарасов Александр 7 1
Бургардт Александр 13 1
Орловский Виктор 254 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 276 1
Коптелов Андрей 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 76303 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 19
Прибалтика - Балтия 1176 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 6
Украина 5156 5
Казахстан - Республика 3736 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 4
Узбекистан - Республика 1206 4
Казахстан - Алматы 433 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 4
Россия - СФО - Новосибирск 2783 3
Германия - Федеративная Республика 6767 3
Канада 2309 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 91 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1160 1
США - Пенсильвания 189 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 1
Великобритания - Лондон 1598 1
Россия - ЦФО - Курская область 408 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 984 1
Туркмения - Туркменистан 370 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 182 1
Германия - Бавария - Мюнхен 325 1
Грузия 978 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 892 1
Румыния 483 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 913 1
США - Иллинойс - Чикаго 340 1
Таджикистан - Республика 686 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 590 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 309 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 946 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 150 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
Русский язык 1409 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 95 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 166 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 236 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 26 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 694 1
СРО - саморегулируемые организации 46 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
МТР - Материально-технические ресурсы 36 1
23ABC News 121 1
Gartner 3050 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 7
Oracle Excellence Awards 1 1
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