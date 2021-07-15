Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Exchange Server ActiveSync
Публикаций - 66, упоминаний - 80
Microsoft Exchange Server ActiveSync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
|Никитин Николай 19 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Беляев Дмитрий 22 3
|Жаров Сергей 6 2
|Бургов Владимир 10 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 862 2
|Акиндинов Дмитрий 5 2
|Момчилович Ирина 19 1
|Федотов Валентин 7 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Белоев Анатолий 1 1
|Блохин Николай 2 1
|Клинаичев Андрей 29 1
|Штефан Илья 7 1
|Мякишева Марина 84 1
|Яблоков Виктор 6 1
|Кондарев Сергей 13 1
|Forstall Scott - Форстал Скотт 39 1
|Федотова Валентина 6 1
|Малафеев Андрей 50 1
|Соколов Андрей 15 1
|Земков Сергей 156 1
|Касперский Евгений 286 1
|Родионов Михаил 42 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 1
|Минасян Карине 101 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Тришина Мария 2 1
|Триандафилиди Екатерина 5 1
|Малышев Александр 31 1
|Степанюк Михаил 15 1
|ZDnet 556 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
|AppleInsider 380 2
|Engadget - Блог о технологиях 400 1
|DigiTimes - Издание 1279 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
|Inquirer 421 1
|New Scientist 1444 1
|InformationWeek 175 1
|SecurityLab 227 1
|Ananova 249 1
|Commercial Times 91 1
|РС Рro 87 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|РБК ТВ - телеканал 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru