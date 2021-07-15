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Microsoft Exchange Server ActiveSync



15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций 1
13.10.2020 Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО 1
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
23.05.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором Zextras 1
05.02.2018 CommuniGate Systems: какая защита нужна внутренним коммуникациям 1
07.09.2017 «Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК 1
26.07.2016 В CommuniGate Pro появилась функциональность контакт-центра 1
10.03.2016 Softline перевела электронную почту «Детского мира» на Microsoft Exchange Server 2013 1
18.08.2015 Проблемы эксплуатации Microsoft Exchange и эффективное их решение 3
12.01.2015 Softline перевела почтовую систему «ИнтерЛабСервис» на Microsoft Exchange Server 2013 1
08.07.2014 Платная электронная почта: зачем она нужна и какой сервис выбрать? 1
24.02.2014 Kaspersky Security для мобильных устройств обзавелся поддержкой Windows Phone и Samsung SAFE 1
18.10.2013 Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom 1
30.11.2012 IceWarp Email Server полностью совместим с Windows 8 и Windows Server 2012 1
13.02.2012 Обзор мультимедийного автонавигатора Prology iMap 540SB: верным путём 1
25.01.2012 LANDesk предлагает обновленный Mobility Manager с поддержкой iOS, Android и Blackberry 1
24.10.2011 Компания "Центр" обновила линейку СПО-решений 1
24.03.2011 Планшеты Samsung Galaxy Tab 2: шах и мат Apple 1
26.10.2010 LANDesk Management Suite 9 и LANDesk Security Suite 9 оснащены Mobility Manager для управления мобильными устройствами 1
19.10.2010 Pocket Nature NP015: тест GPS-навигатора с 5-дюймовым экраном 1
29.09.2010 Lexand Si-512 pro: компактный GPS-навигатор с функцией загрузки пробок 1
08.09.2010 ГИС ArcGIS теперь поддерживают мобильные устройства на базе Windows Mobile 1
12.08.2010 WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN 1
03.11.2009 Первый «гуглофон» от Sony Ericsson. ФОТО 1
12.08.2009 В телефонах Nokia появится Microsoft Office 1
16.01.2009 Leta IT-company оптимизировала ИТ-инфраструктуру «Сити Палас» 1
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен 1
10.09.2008 Nokia добавила поддержку корпоративной почты в 43 смартфона 1
11.07.2008 Вышла прошивка 2.0 для iPhone и iPod touch 1
22.05.2008 «Мобильный Криминалист 2» извлекает максимум данных из памяти мобильника 1
07.03.2008 Apple представила iPhone 2.0 1
07.03.2008 Apple выложила SDK, анонсировала ПО iPhone 2.0 1
01.11.2007 Коммуникаторы: сводим затраты на связь к нулю 2
11.10.2007 Sony Ericsson анонсировал мобильник с поддержкой 3G 1
02.10.2007 Nokia выпустила Mail for Exchange 2.0 1
15.08.2007 RoverPC E5: недорогой коммуникатор с GPS-навигацией 1
22.06.2007 Cекреты и советы для владельцев КПК и коммуникаторов 5
19.01.2007 Каким софтом пользоваться ИТ-директору? 1
09.11.2006 Kerio ставит почту на службу мобильному офису 1
23.06.2006 Новая Windows Mobile: смартфоны смогут больше 1

Публикаций - 66, упоминаний - 80

Microsoft Exchange Server ActiveSync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20975 24
Nokia Corporation 5231 12
Samsung Electronics 8927 11
Lenovo Motorola 3318 7
Intel Corporation 10781 6
Toshiba Corporation 2747 5
HTC Corporation 1374 5
Apple Inc - Эппл Рус 10092 5
Dell EMC 4466 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 4
Google LLC 9409 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 4
Sony Ericsson 1032 4
Compal Electronics 130 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 3
HP Inc. 5098 3
NEC 1693 3
Casio 290 3
Navitel - Навител Навигатор 271 3
Rover - RoverComputers 371 3
Sony 5560 2
IBM 8663 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8509 2
F-Secure 201 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 2
Adobe Systems 1329 2
Qualcomm Technologies 1552 2
Nvidia Corp 3010 2
Yahoo! 3468 2
Kerio Technologies 56 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6186 2
Acer Group 2178 2
HID Global 90 2
Macromedia 197 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 36 2
Softline - Софтлайн 1732 2
KDDI Corporation 226 2
Cisco Systems 4626 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 470 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 142 2
Dixis - Диксис 343 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7318 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2340 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4882 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 19
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9091 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10072 15
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3955 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12250 7
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 177 7
WMA - Windows Media Audio 927 6
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 6
DDR - Double data rate 2069 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4048 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1386 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 4
Smartphone - Смартфон 873 4
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 179 4
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 4
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 603 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 3
2D - 2-Dimensional 375 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 3
WMV - Windows Media Video 340 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 233 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1040 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 226 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 155 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2568 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 30
Microsoft Windows 10 10093 13
Microsoft Windows Media Player 508 13
Microsoft Edge - браузер 1772 11
Symbian OS 1387 9
Microsoft Outlook 1208 9
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 8
Microsoft Office 2992 8
Microsoft Exchange 986 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 968 7
Java - Язык программирования 2387 7
Microsoft Exchange Server 318 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5810 6
Google Android 11635 6
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 107 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 5
Linux OS 7170 5
Microsoft Office PowerPoint 613 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 4
Apple iOS 6202 4
Microsoft Windows Server 2003 391 4
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 224 3
Google Play - Google Store - Android Market 2631 3
Microsoft Windows 95 306 3
Apple iPod Touch 718 3
Apple macOS X - Rhapsody 1392 3
Apple iPad 3536 3
HP Compaq iPaq 213 3
Apple - App Store 2351 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 235 2
Microsoft Skype 1879 2
Intel Celeron - Серия процессоров 895 2
Apple macOS 1219 2
Google Gmail 776 2
Microsoft Smartphone 11 2
Adobe Photoshop 612 2
Microsoft Windows 7 1729 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 2
Никитин Николай 19 4
Ксенин Алекс 311 3
Беляев Дмитрий 22 3
Жаров Сергей 6 2
Бургов Владимир 10 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 862 2
Акиндинов Дмитрий 5 2
Момчилович Ирина 19 1
Федотов Валентин 7 1
Лубнин Кирилл 29 1
Белоев Анатолий 1 1
Блохин Николай 2 1
Клинаичев Андрей 29 1
Штефан Илья 7 1
Мякишева Марина 84 1
Яблоков Виктор 6 1
Кондарев Сергей 13 1
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 1
Федотова Валентина 6 1
Малафеев Андрей 50 1
Соколов Андрей 15 1
Земков Сергей 156 1
Касперский Евгений 286 1
Родионов Михаил 42 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 1
Минасян Карине 101 1
Бутенко Владимир 11 1
Тришина Мария 2 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Малышев Александр 31 1
Степанюк Михаил 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 82161 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33945 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11588 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12027 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26592 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 5
Северная Америка 2578 3
Южная Корея - Республика 3251 3
Азия - Азиатский регион 3149 2
США - Нью-Йорк 2587 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 2
Индия - Республика 4074 2
Европа 7247 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
Казахстан - Республика 4125 2
Норвегия - Королевство 1048 1
Япония 7886 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 1
Украина 5524 1
Африка Южная 329 1
Беларусь - Белоруссия 3195 1
Сингапур - Республика 1516 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1160 1
Китай - Тайвань 1553 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 833 1
США - Калифорния - Купертино 246 1
Люксембург Великое Герцогство 355 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 930 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3623 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
ZDnet 556 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
AppleInsider 380 2
Engadget - Блог о технологиях 400 1
DigiTimes - Издание 1279 1
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New Scientist 1444 1
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SecurityLab 227 1
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Commercial Times 91 1
РС Рro 87 1
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РБК ТВ - телеканал 58 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 44 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 1
CNews AWARDS - награда 330 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
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Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
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