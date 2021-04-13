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HSM
Hardware security module
Модуль аппаратной безопасности


13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 3
22.03.2021 Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют 6
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 22
11.11.2020 Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России 7
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
21.03.2019 Daimler: Облака открывают возможности для экономии 1
13.02.2019 Экспертиза: как внедрить биометрическую идентификацию в банке 1
05.12.2017 Иностранные чипы для карт «Мир» будут подвергать обязательной сертификации 1
04.12.2017 Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами 1
04.10.2017 Gemalto и Ledger создают безопасную инфраструктуру для деятельности на базе криптовалюты 1
26.09.2017 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием 9
22.03.2017 Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection 3
14.02.2017 Gemalto представила решения по шифрованию для защиты данных в облачных, корпоративных и скоростных сетях 1
09.02.2017 Российский инструмент обеспечит безопасность систем платежных карт 3
24.01.2017 «Корус Консалтинг СНГ» готовится к запуску сервиса «Корус ОФД» 1
24.10.2016 Indeed Identity представила Indeed Card Management 4.0 1
10.10.2016 Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster 1
18.01.2016 Решения Gemalto в сфере облачных платежей одобрены MasterCard 1
17.11.2015 Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS 1
29.07.2015 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке» 2
21.04.2015 «Пилот» предлагает клиентам отраслевые решения Honeywell 1
29.10.2014 Комплекс DSS/HSM дополнит спектр средств защиты данных в сервисе «i-Конто» 2
29.04.2013 «Агробанк» внедрил in-house решение для эмиссии и обработки платежных карт 1
23.04.2013 SafeNet Crypto Hypervisor: защищенное хранение ключей и сервисы шифрования по запросу 2
28.09.2012 SQL Server 2012: что гарантирует защиту данных? 1
07.06.2012 Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM 2
23.08.2010 SafeNet и ActivIdentity предлагают совместное решение для безопасного интернет-банкинга 3
15.06.2010 Ленточные технологии: новое поколение пришло 1
31.07.2009 Как оптимизировать ЦОД? Советуют эксперты 1
28.05.2008 CompuTel поставляет базовое ПО модулей безопасности HSM 8000 4
15.04.2008 Новая волна СХД: основные затраты впереди 1

Публикаций - 34, упоминаний - 90

HSM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 3
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Microsoft Corporation 11253 2
Rainbow Security 56 1
Extollo Communications 1 1
Синтерра - Synterra 575 1
Google LLC 7210 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 3 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Золотая Корона 281 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 15 1
Infobip 7 1
Oberon - Оберон 40 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Naumen - Наумен 346 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
InfoWatch - Инфовотч 619 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Daimler AG 71 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Western Union 87 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Аэроклуб 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 351 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 387 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 1
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 1
Cyber Trap 2 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
VoNR - Vo5G - Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G 6 1
LSA - Licensed Sharing Access - Совместное использования лицензированных частот 1 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 7 1
PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 4 1
NGEN-DC - NG-RAN E-UTRA new Radio Dual Connectivity 1 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
TDE - Transparent Data Encryption - Прозрачное шифрование баз данных 9 1
NEF - Network Exposure Function - Функция сетевой экспозиции 1 1
3D видео 49 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 548 1
Java - Язык программирования 1186 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
AWS - Amazon Web Services 569 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Indeed AirKey Enterprise 2 1
TietoEVRY Card Suite 14 1
Oracle Database Appliance (ODA) 16 1
SearchInform Database Monitor 3 1
Microsoft Azure Key Vault 2 1
Microsoft Windows 866 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
WhatsApp Business 11 1
Naumen Erudite 12 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
Microsoft SQL Server 799 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Azure 1171 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 7
Амирах Андрей 1 1
Мякишева Марина 84 1
Самойленко Максим 65 1
Гришанова Ирина 25 1
Дубовик Александр 2 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Vetter Guido - Веттер Гвидо 1 1
Смирнов Олег 11 1
Черешнев Михаил 10 1
Drzymala Michael - Джимала Михаэль 1 1
Шубин Иван 3 1
Резникова Руслана 3 1
Папура Михаил 5 1
Галушкин Олег 168 1
Минасян Георгий 4 1
Комаров Валерий 2 1
Матюхин Денис 4 1
Пьянченко Андрей 5 1
Иванов Сергей 175 1
Касперская Наталья 199 1
Путин Владимир 1831 1
Арефьев Андрей 22 1
Болышев Максим 15 1
Нуйкин Андрей 27 1
Демидов Сергей 50 1
Путин Сергей 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Европа 3804 2
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Человеческий фактор 129 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
CNews Analytics 1996 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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