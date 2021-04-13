Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HSM
Hardware security module
Модуль аппаратной безопасности
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Публикаций - 34, упоминаний - 90
HSM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 1
|Moore Todd - Мур Тодд 10 7
|Амирах Андрей 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Самойленко Максим 65 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Дубовик Александр 2 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
|Vetter Guido - Веттер Гвидо 1 1
|Смирнов Олег 11 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Drzymala Michael - Джимала Михаэль 1 1
|Шубин Иван 3 1
|Резникова Руслана 3 1
|Папура Михаил 5 1
|Галушкин Олег 168 1
|Минасян Георгий 4 1
|Комаров Валерий 2 1
|Матюхин Денис 4 1
|Пьянченко Андрей 5 1
|Иванов Сергей 175 1
|Касперская Наталья 199 1
|Путин Владимир 1831 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Болышев Максим 15 1
|Нуйкин Андрей 27 1
|Демидов Сергей 50 1
|Путин Сергей 36 1
|CNews Analytics 1996 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771837, в очереди разбора - 675519.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771837, в очереди разбора - 675519.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru