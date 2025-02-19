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Индексная книга (каталог) CNews*
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AutoFAQ Xplain


AutoFAQ Xplain —  GPT-помощник для предоставления ответов по корпоративным документам и базам знаний.


19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
12.11.2024 «Честный знак» получил награду за лучшее внедрение искусственного интеллекта в процессы клиентского сервиса 1
28.11.2023 «Новосибирскэнергосбыт» внедрил генеративный искусственный интеллект для ИТ-поддержки сотрудников 1
06.06.2023 Резидент «Сколково» разработал ПО для создания чат-ботов на основе внутренних документов компаний 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

AutoFAQ Xplain и организации, системы, технологии, персоны:

AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 2
Telegram Group 2020 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5418 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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