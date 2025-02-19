AutoFAQ Xplain
AutoFAQ Xplain — GPT-помощник для предоставления ответов по корпоративным документам и базам знаний.
AutoFAQ Xplain и организации, системы, технологии, персоны:
|Беляев Владислав 85 4
|Андриянова Ольга 7 1
|Газизов Денис 3 1
|Ермаков Валерий 125 1
|Панченко Иван 141 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Евсеев Артем 14 1
|Глазков Александр 138 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Граденко Михаил 6 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 338 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Козырев Алексей 322 1
|Урусов Виктор 128 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Кирьянова Александра 137 1
|Глухов Иван 28 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Галкин Николай 106 1
|Козицкий Денис 6 1
|Агеев Денис 35 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Луковенко Олег 1 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168972.
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