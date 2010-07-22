Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ASPLinux
Публикаций - 64, упоминаний - 154
ASPLinux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|eBay Inc 1038 1
|Сухой - Авиационный холдинг 85 1
|РЖД МЖД - Московская железная дорога 14 1
|ГСС - Гражданские самолеты Сухого 50 1
|Цыпляев Максим 34 4
|Путин Владимир 2134 2
|Новодворский Алексей 100 2
|Рейман Леонид 945 1
|Белоусов Сергей 223 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 596 1
|Семеновская Елена 39 1
|Уфаев Дмитрий 15 1
|Массух Илья 194 1
|Лукашенко Александр 67 1
|Потапенко Михаил 43 1
|Жириновский Владимир 16 1
|Печенкин Сергей 2 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Кузовкин Алексей 138 1
|Кравченко Александр 9 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 1
|Эхо Москвы - радиостанция 122 1
|IDC - International Data Corporation 3912 2
|Gartner 2837 2
|IDC Russia - IDC Россия 129 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 374 1
|РАН - Российская академия наук 559 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru