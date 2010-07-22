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ASPLinux



22.07.2010 Национальная российская ОС на базе Linux появится в 2011г. 1
16.04.2009 Коробочные версии ПО Acronis и ASPLinux появятся на рынках Украины и Казахстана 1
17.02.2009 «СимСитиТранс» построил КИС на базе ASPLinux Server V 2
12.02.2009 Aflex: продажи ПО Acronis, Parallels и ASPLinux в 2008 г. выросли на 35% 1
20.01.2009 «Доктор Веб» и Acronis представили совместный комплект решений 1
17.12.2008 Acronis выпустил новое решение для защиты баз данных Microsoft Exchange 1
05.12.2008 Parallels Desktop 4.0 для Mac: уже в продаже 1
02.12.2008 Открылся новый учебный центр по решениям ASPLinux 3
28.11.2008 Дистрибутив ASPLinux Cobalt доступен для предзаказа 1
27.11.2008 МТТ закупил решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных 1
06.11.2008 Вышел Acronis True Image 2009 с поддежкой Windows Vista 1
28.10.2008 Решения Aflex обеспечат непрерывность рабочих процессов «Росатомфлота» 1
23.07.2008 Aflex software объявила итоги работы в первом полугодии 2008 г. 1
26.06.2008 Aflex начала продажи Parallels Desktop Russian Premium Edition 1
20.03.2007 Aflex software заключила дистрибьюторский договор с Maxlinie-MCS 2
05.02.2007 Российские школы мигрируют с Windows? 2
10.01.2007 Обновления дистрибутива ASPLinux 11.2 можно приобрести на DVD 3
14.09.2006 Aflex займется "бессетевой" дистрибуцией ПО 1
11.08.2006 ASPLinux выпустила ConfPoint 1
26.06.2006 Windows разбавят "свободным кодом" 1
19.06.2006 ASPLinux выпустила серверный продукт под "1С" 2
27.04.2006 K-Trade начинает выпуск ПК с ASPLinux 2
14.03.2006 ASPLinux: 64-разрядный вариант серверного дистрибутива 1
10.03.2006 ASPLinux 11: новая коробочная версия 5
31.10.2005 ASPLinux и InfoWatch заключили OEM-соглашение 2
20.10.2005 Виртуальный выделенный сервер или 2 в 1 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 1
30.09.2005 Переходим на Linux: грамотный выбор дистрибутива 2
29.04.2005 Три дня Москва была Меккой открытого кода 1
07.04.2005 Kraftway поборется на рынке UNIX-серверов 1
24.12.2004 ASPLinux анонсировала выход нового дистрибутива 6
15.11.2004 ASPLinux начали печатать в Казахстане 1
21.09.2004 Корпоративный Linux отлично продается 1
14.09.2004 Разработчики Linux выработали единый стандарт 1
24.08.2004 1С и ASPLinux выпустили ASPLinux Server II 1
28.06.2004 Linux победит Windows? 1
20.04.2004 ASPLinux улучшает качество обслуживания абонентов "Би Лайн" 1
26.02.2004 1C, ASPLinux и Acronis начали работать вместе 12
10.12.2003 "Ниеншанц" и ASPLinux повышают безопасность серверов приложений 2
04.12.2003 Acronis выводит ASPLinux на мировой рынок 3

Публикаций - 64, упоминаний - 154

ASPLinux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acronis - Акронис 396 16
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 94 15
Red Hat 935 14
Microsoft Corporation 17337 13
Parallels Holdings 481 12
4674 11
IBM 6379 9
Micro Focus - Novell 568 6
Intel Corporation 8060 5
Oracle Corporation 4855 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 5
Nvidia Corp 2694 4
Mandriva - Mandrake 133 4
SUSE 255 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 451 4
Apple Inc - Эппл Рус 9129 3
Dr.Web - Доктор Веб 1108 3
AMD - Advanced Micro Devices 2815 3
Ланит ГК 1407 3
AMD Graphics Product Group - ATI 746 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 539 2
Армада - РБК софт 648 2
HP - Hewlett-Packard 2243 2
Siemens AG - Сименс Россия 1729 2
Promt - Промт 189 2
Softline - Софтлайн 1644 2
SAP SE 4000 2
HP Inc. 4410 2
Masterhost - Мастерхост 42 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 1
Парус 308 1
Wacom 88 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
ДиалогНаука 144 1
Rover Computers 323 1
Руссобит-М 243 1
Soft Master 20 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 131 1
Ниеншанц 66 1
РПК - Русская промышленная компания 9 1
eBay Inc 1038 1
Сухой - Авиационный холдинг 85 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 14 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 459 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 1
ЛДПР 84 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 24 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 99 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 854 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 561 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 599 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 250 3
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 27 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2334 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1971 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 572 2
SCRUM - Методология совместной работы 61 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 636 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 858 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 118 1
Web Interface - Веб-интерфейс 212 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 57 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 89 1
ИТ-аутсорсинг 787 1
Microsoft Windows приложения 136 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 722 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 533 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 114 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 248 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 42 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 224 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 1
e-Commerce - Электронная коммерция 331 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 123 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 471 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 672 1
2D - 2-Dimensional 338 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4277 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1776 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 152 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 192 1
Linux OS 6161 43
Microsoft Windows 10 9180 16
Apache OpenOffice 384 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 878 8
Red Hat Linux 114 6
Microsoft Office 2662 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 367 5
Nvidia GeForce GTX 2737 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1621 4
Linux KDE Plasma 159 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 155 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 337 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 141 2
Microsoft Windows 2000 448 2
Opera - Браузер 810 2
Red Hat RPM - Package Manager 73 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 207 2
OpenGL - Язык программирования 179 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 2
Check Point VPN 6 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 258 2
Apache HTTP Server 323 2
Red Hat - Linux Fedora 160 2
SUSE Linux 128 2
Parallels Desktop 73 2
Acronis True Image 47 2
Microsoft Windows 1225 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 602 2
GIMP - Графический редактор 42 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 1
Gemalto SafeNet eToken 178 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 161 1
Perl - Язык программирования 103 1
HPE ProLiant - Серия серверов 179 1
Microsoft Office 2007 163 1
Abbyy PDF Transformer 19 1
Dassault Systemes - Catia 41 1
SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 25 1
Konqueror - браузер и файловый менеджер 21 1
Цыпляев Максим 34 4
Путин Владимир 2134 2
Новодворский Алексей 100 2
Рейман Леонид 945 1
Белоусов Сергей 223 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 596 1
Семеновская Елена 39 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Массух Илья 194 1
Лукашенко Александр 67 1
Потапенко Михаил 43 1
Жириновский Владимир 16 1
Печенкин Сергей 2 1
Юсупов Ренат 108 1
Кузовкин Алексей 138 1
Кравченко Александр 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 6
Украина 4903 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 6
Казахстан - Республика 3598 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 3
Европа Восточная 2503 2
Украина - Киев 785 2
Прибалтика - Балтия 1044 2
Япония 5476 2
Беларусь - Белоруссия 2803 2
Туркмения - Туркменистан 323 1
Иран - Исламская Республика Иран 556 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 692 1
Таджикистан - Республика 632 1
Европа Западная 1080 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 21 1
ДНР - Донецк 82 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 161 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 572 1
Молдавия - Республика Молдова 592 1
Австралия - Сидней 113 1
Куба - Республика 95 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 308 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 39 1
Ирак - Республика 341 1
Тунис - Тунисская Республика 124 1
Судан - Республика 58 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 647 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 1
Европа 5771 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 1
Азия - Азиатский регион 2466 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1221 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 1
Сингапур - Республика 1121 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 804 1
Россия - ЮФО - Севастополь 441 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 648 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1160 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 350 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 324 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 110 1
Пиратство - Авторское право 258 1
МПС - Международные платежные системы 72 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 1
Эхо Москвы - радиостанция 122 1
IDC - International Data Corporation 3912 2
Gartner 2837 2
IDC Russia - IDC Россия 129 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 374 1
РАН - Российская академия наук 559 1
Олимпийские игры - Olympic Games 383 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 6 1
Docflow 100 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
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