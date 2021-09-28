Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Lazarus
Хакерская группировка
BlueNorOff


28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 1
24.06.2021 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых атак программ-вымогателей 1
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 6
13.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила онлайн-курс по реверс-инжинирингу целевых вредоносных программ 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
25.02.2021 «Лаборатория Касперского»: Lazarus атакует оборонные предприятия по всему миру 1
09.02.2021 Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами 1
09.02.2021 Eset: число атак на RDP выросло на 768% 1
29.12.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса 2
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
16.11.2020 Eset раскрыла новую серию атак Lazarus 4
14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
27.08.2020 Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи 4
19.08.2020 Никакого локдауна: «Лаборатория Касперского» о сложных атаках во II квартале 2020 года 2
22.07.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила серию атак Lazarus на устройства Windows, Linux и macOS 1
19.06.2020 Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn 2
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 2
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 3
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 8
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет 1
20.02.2019 Хакеры из Северной Кореи впервые в истории напали на Россию 2
17.10.2018 Исследование Group-IB: ущерб от 14 кибератак на криптобиржи составил $882 миллиона 2
09.10.2018 Group-IB представила отчет о киберпреступности и призвала рынок перейти в атаку 1
23.08.2018 Группировка Lazarus атаковала криптовалютную биржу с помощью Mac-зловреда 4
06.06.2018 Исследование Positive Technologies: хакеры могут получить доступ к финансовым приложениям 58% банков 2
25.04.2018 ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку 1
16.04.2018 «Лаборатория Касперского»: Азия и Ближний Восток стали эпицентром целевых атак в 2018 году 2
19.12.2017 Биржа биткоинов обанкротилась после двух ограблений подряд 1
06.12.2017 «Лаборатория Касперского»: Самой обсуждаемой угрозой года стали шифровальщики: 1
02.11.2017 Вирусом Bad Rabbit займется Интерпол 1
30.05.2017 Group-IB: северокорейские хакеры атакуют банки по всему миру с целью хищений и финансового шпионажа 7
31.05.2016 Не менее 12 банков могли пострадать из-за взлома SWIFT 1
22.01.2016 «Доктор Веб» обнаружил многофункциональный бэкдор для Linux 1
19.09.2014 Российские создатели роботов пытаются раздобыть денег на Kickstarter. ВИДЕО 1
15.06.2009 За 17 млн руб. вместо СПО школы получили неработающий брак 1
14.03.2008 «Армада» раздала 10 000 дистрибутивов школьного СПО через интернет 1

Публикаций - 37, упоминаний - 74

Lazarus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 13
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 8
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 6
ESET 991 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
ТА505 - хакерская группировка 4 3
SEC Consult Services 933 3
Kimsuky - Хакерская группировка 2 2
Telegram Group 702 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 2
Microsoft Corporation 11253 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 2
F-Secure 79 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 2 1
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
Capcom 224 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
GCMAN - Хакерская группировка 3 1
XDSpy - Хакерская группировка 2 1
OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
CactusPete - Хакерская группировка 3 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 7 1
Hades - Хакерская группировка 2 1
Canon 595 1
Check Point Software Technologies 449 1
GitHub 412 1
Fortinet 288 1
Citrix Systems 574 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
Dr.Web - Доктор Веб 982 1
NortonLifeLock (Symantec) 805 1
Lurk - Хакерская группировка 12 1
Yara - Яра 8 4
Sony Pictures Entertainment 80 4
LinkedIn 521 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Пентагон - Министерство обороны США 280 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 290 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 83 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 2 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 9
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 551 7
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 7
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 7
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 4
FastCash - метод хищения 3 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 2
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 347 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 141 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 7 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
XSL - eXtensible Stylesheet Language - семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов 4 1
Website - Вебсайт 119 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
XOR - алгоритм шифрования 2 1
Implant - Имплант 8 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 85 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 50 1
Microsoft Windows 10 6707 8
Google Android 10752 5
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 5
Linux OS 4296 4
Apple macOS 936 4
Microsoft Office 1959 4
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 3
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Java - Язык программирования 1186 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 2
Apple iOS 5742 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 2
BitGrail - криптовалютная биржа 2 1
Kaspersky Threat Intelligence services 6 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
Microsoft Word 349 1
VirusTotal 40 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 12 1
CoinCheck 10 1
Dr.Web Антивирус 194 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 13 1
Pulse Secure 5 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
FireEye 51 1
Microsoft Edge - Браузер 1001 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
Google Android RAT - Remote Administration Tool 1 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Наместников Юрий 39 6
Волков Дмитрий 39 4
Водясов Алексей 97 1
Дуров Павел 216 1
Зайцев Михаил 145 1
Мельникова Анастасия 166 1
Синицын Артем 6 1
Чебышев Виктор 13 1
Голованов Сергей 37 1
Килюшева Екатерина 4 1
Черепанов Антон 7 1
Наместникова Мария 20 1
Вишняков Алексей 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Biden Joe - Байден Джо 30 1
Легезо Денис 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 10
Южная Корея - Республика 1473 10
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 185 9
Азия - Азиатский регион 1534 7
Индия - Республика 2188 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 5
Япония 2832 4
Польша - Республика 836 4
Ближний Восток 1487 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 4
Кения - Республика 63 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 230 3
Германия - Федеративная Республика 3702 3
Европа 3804 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 3
Мальта - Республика 69 3
Филиппины - Республика 216 2
Южная Азия 46 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Бразилия - Федеративная Республика 1134 2
Северная Америка 1422 2
Латинская Америка 729 2
Украина 3431 2
Специальный административный район Гонконг 557 2
Африка 1508 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 2
Восточная Европа 1701 2
Сингапур - Республика 812 2
Коста-Рика - Республика 32 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 102 1
Гана - Республика 35 1
Монголия 173 1
Чили - Республика 121 1
Центральная Америка 13 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Новая Зеландия 294 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
White Paper - официальная документация 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Bloomberg 786 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Associated Press 378 1
Fortune 95 1
Fortune Global 500 163 1
Recorded Future 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще