Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Lazarus
Хакерская группировка
BlueNorOff
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Публикаций - 37, упоминаний - 74
Lazarus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yara - Яра 8 4
|Sony Pictures Entertainment 80 4
|LinkedIn 521 3
|Наместников Юрий 39 6
|Волков Дмитрий 39 4
|Водясов Алексей 97 1
|Дуров Павел 216 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Синицын Артем 6 1
|Чебышев Виктор 13 1
|Голованов Сергей 37 1
|Килюшева Екатерина 4 1
|Черепанов Антон 7 1
|Наместникова Мария 20 1
|Вишняков Алексей 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Biden Joe - Байден Джо 30 1
|Легезо Денис 32 1
|Bloomberg 786 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Associated Press 378 1
|Fortune 95 1
|Fortune Global 500 163 1
|Recorded Future 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru