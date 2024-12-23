Key Point - Кей Пойнт

Key Point – коммерческий центр обработки данных, который создается на правах франшизы сети премиальных дата-центров 3data в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализуется по модульной концепции, в рамках которой на участке площадью 2 га поэтапно будет развернуто 3 модуля ЦОД по 440 стойко-мест со средним энергопотреблением в 5 кВт в каждом. В создаваемом дата-центре будет реализовано 5 уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 9 мВт. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на середину 2022 года. Вся проектная документация и работы по подготовке объекта для последующей эксплуатации выполняются в соответствии с требованиями стандарта Tier III. Характеристики ЦОДа сопоставимы с показателями лучших отечественных дата-центров, функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге.