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Key Point Кей Пойнт

Key Point - Кей Пойнт

Key Point – коммерческий центр обработки данных, который создается на правах франшизы сети премиальных дата-центров 3data в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализуется по модульной концепции, в рамках которой на участке площадью 2 га поэтапно будет развернуто 3 модуля ЦОД по 440 стойко-мест со средним энергопотреблением в 5 кВт в каждом. В создаваемом дата-центре будет реализовано 5 уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 9 мВт. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на середину 2022 года. Вся проектная документация и работы по подготовке объекта для последующей эксплуатации выполняются в соответствии с требованиями стандарта Tier III. Характеристики ЦОДа сопоставимы с показателями лучших отечественных дата-центров, функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге.


Центры обработки данных 2024 1
23.12.2024 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, Key Point: Льготное кредитование — это единственная мера, которая способна поддержать отрасль ЦОД

 1
20.12.2024 У ЦОД-провайдеров заканчиваются деньги на строительство 1
20.12.2024 Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза 2
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
25.09.2024 Cloud4Y развернул облачную платформу в Сибири 1
05.09.2024 ГК Softline и ГК Key Point договорились о создании сети модульных ЦОД при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» 2
24.05.2024 Вeeline cloud обеспечит Сибирь новой облачной инфраструктурой 2
17.05.2024 Облачный провайдер Cloud4Y и ГК Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 3
Центры обработки данных 2022 2
27.12.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, СТИ: ЦОД это такая же часть базовой инфраструктуры, как электричество, дороги или аэропорты

 3
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 1
11.09.2023 Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 2
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 1
20.03.2023 Олег Мотовилов, директор beeline cloud (Облачный бизнес ПАО «Вымпелком») — о развитии первого в России secure cloud провайдера 1
13.03.2023 Крупнейшая сеть по количеству дата-центров 3data празднует свое 10-летие 1
27.02.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год

 2
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 2
22.12.2021 Число клиентов T1 Cloud увеличилось на 25% по итогам 2021 года 1
14.12.2021 Schneider Electric объявляет о назначении нового президента компании в России и СНГ 1
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 1
04.08.2021 Исследование Konica Minolta: малый и средний бизнес стал чаще сталкиваться с киберугрозами во время пандемии 1

Публикаций - 27, упоминаний - 39

Key Point и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 82 9
Ростелеком 9700 6
IXcellerate - Икселерейт 125 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 5
Selectel - Селектел 385 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 5
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 5
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
DataPro - ДатаПро 93 4
Schneider Electric 575 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
МегаФон 8805 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Nubes - Нубес 51 2
Cloud4Y 285 2
CyrusOne 6 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
SAP SE 5277 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Cisco Systems 5114 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 8 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Konica Minolta 406 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Huawei 3933 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Датапорт Системс 12 1
Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 3 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 2
Blackstone Group 45 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Ингосстрах СПАО 421 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
Бирпарк 2 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 10 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Иркутской области 29 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 14
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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