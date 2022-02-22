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Фотокамеры Компактная камера Мыльница (фотоаппарат) Compact camera

Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Compact camera


22.02.2022 «Интерсвязь» укрепляет позиции на рынке IP-домофонии 1
19.07.2021 Есть ли смысл в компактном фотоаппарате в 2021 году 1
09.01.2021 Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа 1
01.10.2018 Рухнувший рынок фотоаппаратов удерживают на плаву очень дорогие камеры. Цифры 1
01.10.2018 GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте 1
23.05.2018 Эволюция основных конкурентов Apple iPhone 1
01.03.2017 Обзор смартфона Huawei Mate 9: и снова Leica 1
12.01.2017 Обзор фотоаппарата Nikon D3400 1
06.10.2015 Обзор фотокамеры Sony DSC-RX10 II: универсал класса люкс 1
19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии 2
05.06.2015 Обзор Samsung Galaxy S6: лучшая камера в смартфоне 2
29.01.2015 Обзор беззеркальной камеры Nikon J4: долой мобилографию 2
20.11.2014 Рынок электроники и бытовой техники: новые реалии 1
13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения? 1
16.09.2014 Panasonic представил камерофон на Android с огромной матрицей 1
26.08.2014 Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона 1
31.07.2014 Экономия при выборе смартфона: безымянный Китай против брендов 1
20.06.2014 Обзор флагманского смартфона LG G3: совершенство в деталях 1
11.06.2014 Руководство по выбору смартфона Nokia 1
31.12.2013 Смартографы Sony DSC-QX10 и DSC-QX100: полевое тестирование "беспроводных объективов" 1
05.12.2013 Обзор Apple iPad Air: вершина эволюции классического планшета 1
16.11.2013 Обзор фотоаппарата Sony RX100II: эволюция без резких движений 2
13.11.2013 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого 2
06.11.2013 Nokia Lumia 1020: убийца компактных фотоаппаратов 2
29.10.2013 Обзор смартфона Explay N1: первый среди равных 1
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке 1
24.09.2013 Обзор Samsung Galaxy S4 zoom: камера, смартфон, снято! 1
05.09.2013 Обзор смартфона HTC One Mini: маленький флагман, большие достоинства 1
20.06.2013 Первый взгляд на HTC Desire 600 1
05.06.2013 Камера за 300 тысяч рублей: первый тест в России Leica M-Monochrom 1
14.05.2013 Фототест лучших смартфонов: iPhone 5 против трех сильнейших конкурентов 1
17.04.2013 Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей 1
10.04.2013 Новые смартфоны HTC Desire P и Q: скромненько, но со вкусом 1
13.03.2013 Компакт для настоящих эстетов: Обзор фотокамеры Fujifilm XF1 2
11.02.2013 Тест системной камеры Fujifilm X-E1: полупрофессионал за работой 1
10.01.2013 Panasonic представил 9 новых фотокамер Lumix 1
08.11.2012 Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов 1
25.10.2012 Обзор планшета 7" Wexler.Tab 7i 3G: с претензией на будущий бестселлер 1
02.10.2012 Первый взгляд на смартфон HTC Desire X: крепкий хорошист или "недофлагман"? 1
20.09.2012 Первый взгляд на HTC 8X & 8S: бесталанность крадет, а гений заимствует 1

Публикаций - 109, упоминаний - 125

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 34
Sony 6145 28
Canon 1339 22
Nikon 588 20
Apple Inc 10683 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 17
Olympus 450 15
Leica Camera 239 12
HTC Corporation 1428 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 10
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 9
Элемент ГК - Elementec 1523 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 9
LG Electronics 3372 8
Huawei 3222 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Google LLC 10352 6
Konica Minolta 356 6
Microsoft Corporation 22497 6
Eastman Kodak - Кодак 481 5
Casio 325 5
Ростех - Автоматика Концерн 1008 5
Sony Ericsson 1107 4
MediaTek 394 4
Nvidia Corp 3118 4
Xiaomi 1095 4
Qualcomm Technologies 1639 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 3
Ricoh Pentax 213 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Asahi Pentax 50 3
Seiko Epson Corporation 864 3
ZTE Corporation 685 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Lenovo Motorola 3463 3
Polaroid 62 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Carl Zeiss 294 5
Белый Ветер 340 4
Dixis - Диксис 343 4
eBay Inc 1576 2
Банк Зенит 215 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Самолёт ГК 216 2
AliExpress 327 1
Boeing 957 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 1
X5 Group 709 1
Евросеть 1393 1
UMA - United Music Agency 32 1
Lockheed Martin 730 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 53
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 46
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 41
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 38
Автофокус - Автофокусировка 699 32
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 30
RAW - Формат цифровых файлов изображения 526 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 23
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 22
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 19
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 1425 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 16
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 414 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 13
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 12
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 10
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 87 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 9
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 231 8
DLNA - Digital Living Network Alliance 461 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 538 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 6
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 207 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 149 6
Google Android 11959 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 17
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 15
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 15
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 14
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 12
Canon Digital IXUS 86 11
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 11
HTC One - серия смартфонов 161 10
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 9
HTC Desire - серия смартфонов 124 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 8
Apple iOS 6422 8
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 8
Google Play - Google Store - Android Market 2732 8
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 7
Canon DIGIC - серия процессоров 195 7
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 7
Adobe Photoshop 667 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 6
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 42 6
Samsung Galaxy Note 673 6
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 153 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 5
Apple iPhone 5 745 5
Adobe Lightroom 90 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 4
Samsung Galaxy 832 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Sony Xperia S - серия смартфонов 37 4
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 4
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 42 4
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 4
Dropbox - Файловый хостинг 436 3
Лаптева Марина 114 12
Малевич Казимир 5 2
Симонов Игорь 100 2
Москалева Татьяна 73 2
Принцевская Людмила 33 2
Маев Ярослав 1 1
Бушуева Светлана 8 1
Гуляева Татьяна 36 1
Панкратова Оксана 42 1
Филатов Андрей 105 1
Левкевич Михаил 60 1
Бровкин Дмитрий 56 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Газаров Артур 77 1
Kik Marcus - Кик Маркус 1 1
Kick Markus - Кик Маркус 4 1
Поляков Анатолий 8 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 24
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 23
Япония 10069 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 9
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Европа 12319 6
Солнечная система - Solar system 2236 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Южная Корея - Республика 4394 4
Китай - Тайвань 2115 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Испания - Каталония - Барселона 707 3
Америка 2011 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Канада 3319 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 110 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Швеция - Королевство 2072 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 1
Россия - УФО - Челябинская область 932 1
Россия - Южный Урал 117 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
США - Калифорния - Купертино 249 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Сингапур - Республика 1574 1
Ирландия - Республика 818 1
Европа Центральная 260 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 1
США - Лос-Анджелес 681 1
Латвия - Латвийская Республика 690 1
Финляндия - Финляндская Республика 1816 1
Индия - Республика 4263 1
Европа Восточная 2927 1
Ergonomics - Эргономика 840 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
"китайфон" 24 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 154 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Дед Мороз 158 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Градус Цельсия 239 1
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The Verge - Издание 482 1
NYT - The New York Times 956 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
DigiTimes - Издание 1284 1
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Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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