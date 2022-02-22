Индексная книга CNews*
Фотокамеры Компактная камера Мыльница (фотоаппарат) Compact camera
Публикаций - 109, упоминаний - 125
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Carl Zeiss 294 5
|Белый Ветер 340 4
|Dixis - Диксис 343 4
|eBay Inc 1576 2
|Банк Зенит 215 2
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
|Самолёт ГК 216 2
|AliExpress 327 1
|Boeing 957 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 1
|X5 Group 709 1
|Евросеть 1393 1
|UMA - United Music Agency 32 1
|Lockheed Martin 730 1
|CARL - Автомобильный маркетплейс 56 1
|Техносила - СервисТрейд 239 1
|Лаптева Марина 114 12
|Малевич Казимир 5 2
|Симонов Игорь 100 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Принцевская Людмила 33 2
|Маев Ярослав 1 1
|Бушуева Светлана 8 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Филатов Андрей 105 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Бровкин Дмитрий 56 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Газаров Артур 77 1
|Kik Marcus - Кик Маркус 1 1
|Kick Markus - Кик Маркус 4 1
|Поляков Анатолий 8 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 7
|The Verge - Издание 482 1
|NYT - The New York Times 956 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|MacWorld 136 1
|Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195902, в очереди разбора - 942613.
Создано именных указателей - 88941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195902, в очереди разбора - 942613.
Создано именных указателей - 88941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.