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АТОЛ Онлайн-кассы


13.08.2021 Клиенты Райффайзенбанка смогут получать чеки по электронным платежам через сервис «Атол онлайн» 2
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества» 5
21.02.2020 «Атол» запустил производство онлайн-касс для крупных ритейлеров 4
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
11.12.2019 «Атол» представила новое решение для транспорта в соответствии с 54-Ф3 1
10.12.2019 «Атол» предложил новое решение для транспорта 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 2
30.04.2019 «Авибус» внедрил технологию Smart IDReader для продажи автобусных билетов 1
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 1
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса 4
30.01.2019 CNews определил самые продвинутые ОФД 1
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 2
20.09.2018 «Первый БИТ» автоматизировал работу Казанского Кремля 1
10.08.2018 «Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix 1
08.08.2018 «Атол» и «Казначей» готовят совместное решение для владельцев торговых автоматов 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 7
19.06.2018 Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн» 2
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» 4
30.05.2018 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018» 3
09.04.2018 «Атол» представила универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10 1
22.03.2018 «АТОЛ» представила новую онлайн-кассу «АТОЛ 92Ф» 7
01.03.2018 «Атол» сообщила о начале продаж первого в России ньюджера 4
15.02.2018 АТОЛ начала продажи новых бюджетных онлайн-касс 4
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев 1
29.01.2018 «Атол» и «1С» представили кассовый комплект для мобильной торговли 1
07.12.2017 «Атол» и «1С» представили решение для автоматизации малых и микропредприятий 1
20.11.2017 ФНС включила в реестр ККТ новые онлайн-кассы «Атол» 3
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 2
14.11.2017 Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев 3
13.11.2017 Президент «Атол» признан Человеком года в сфере e-commerce 2
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 3
26.10.2017 «Атол Онлайн» интегрирован с оператором фискальных данных «Первый ОФД» 3
09.10.2017 «Райффайзенбанк» интегрировал интернет-эквайринг с сервисом по аренде касс 1
14.09.2017 Интернет-магазин «Первого ОФД» объявляет старт продаж 1
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей 3
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ 1
01.06.2017 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ 1
01.06.2017 PayOnline запускает «онлайн-кассы» 2
29.05.2017 Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы 1
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 7

Публикаций - 54, упоминаний - 149

АТОЛ Онлайн-кассы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АТОЛ ГК 168 44
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 19
3770 9
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 8
Robokassa - Робокасса 44 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 6
Navitel - Навител Навигатор 254 5
1С-Битрикс 349 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
RetailCRM 21 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 4
NetCAT - НетКэт 34 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Эвотор - Evotor 105 2
Такском - Taxcom 119 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
СофтБаланс - SoftBalance 28 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
Yandex - Яндекс 4101 2
СмартМед - SmartMed 2 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
Галактика - Корпорация 250 1
1С-Рарус 538 1
Columbus - Колумбус 125 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
NXP Semiconductors 133 1
Magento Inc 26 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Subtotal 2 1
ИнитПро 6 1
Qasl - Касл 2 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Samsung Electronics 5714 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Вертолеты России 114 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 4
Технология здоровья 6 3
ВТБ Страхование 52 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 3
Почта России ПАО 1577 2
X5 Group 599 2
Lamoda 83 2
Avito - Авито 171 2
ВТБ24 583 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Почта Банк 289 1
Старрус - Starrys 7 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 204 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Спортмастер 116 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Роснефть НК 367 1
Visa International 1346 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Казанский кремль - музейный комплекс 2 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 10
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 487 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
Умные платформы 499 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 7
Google Android 10751 6
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 5
Microsoft Windows 10 6670 4
Simtech CS-Cart 13 4
Linux OS 4272 4
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
UMI.CMS 49 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 3
KasperskyOS 29 3
1С:CRM 32 2
PayOnline - электронная платёжная система 51 2
Модульбанк - Модулькасса 12 2
АТОЛ Frontol Xpos 5 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
WordPress 170 2
Google Android 7 Nougat 121 1
Ingenico iCMP - Ingenico iSMP - платежный терминал 3 1
Apple iOS 5742 1
1С:Мобильная касса 3 1
АТОЛ Frontol 23 1
Эвотор GROTEM 5 1
Авибус 2 1
Rakuten Viber 429 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
АТОЛ Strike 1 1
Такском ОФД 4 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
1С:Бухгалтерия 398 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Носова Юлия 12 11
Русинова Юлия 21 8
Макаров Алексей 49 8
Ларькин Максим 25 5
Коллегов Иван 4 4
Болмосов Эдуард 6 3
Казак Максим 95 2
Емельченков Сергей 83 2
Соколов Артем 28 2
Харитонов Александр 46 2
Колчина Оксана 11 2
Румянцев Антон 46 2
Новиков Александр 24 1
Козловский Андрей 10 1
Куроптев Александр 2 1
Вершков Сергей 5 1
Макаров Андрей 18 1
Бударин Андрей 9 1
Опилкин Максим 8 1
Сакиб Максим 1 1
Судовиков Дмитрий 1 1
Сотников Дмитрий 3 1
Сорокин Александр 4 1
Аниканова Мария 3 1
Рудычева Наталья 81 1
Краснопольский Алексей 12 1
Горячева Мария 3 1
Самойлов Юрий 55 1
Федоров Алексей 40 1
Баров Алексей 25 1
Сергеенко Егор 11 1
Бойко Андрей 37 1
Чаркин Евгений 182 1
Шипов Савва 70 1
Филатов Андрей 99 1
Кирсанова Светлана 54 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Махсон Михаил 13 1
Хрипунов Павел 19 1
Калина Роман 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 24
Арктика 141 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Ближний Восток 1478 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Индонезия - Республика 386 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Малайзия 344 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Архангельск 213 1
Оман 36 1
Малайзия - Куала-Лумпур 14 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 30
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 3
Транспорт 62 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ПСН - Патентная система налогообложения 15 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
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