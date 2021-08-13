Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АТОЛ Онлайн-кассы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 149
АТОЛ Онлайн-кассы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носова Юлия 12 11
|Русинова Юлия 21 8
|Макаров Алексей 49 8
|Ларькин Максим 25 5
|Коллегов Иван 4 4
|Болмосов Эдуард 6 3
|Казак Максим 95 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Соколов Артем 28 2
|Харитонов Александр 46 2
|Колчина Оксана 11 2
|Румянцев Антон 46 2
|Новиков Александр 24 1
|Козловский Андрей 10 1
|Куроптев Александр 2 1
|Вершков Сергей 5 1
|Макаров Андрей 18 1
|Бударин Андрей 9 1
|Опилкин Максим 8 1
|Сакиб Максим 1 1
|Судовиков Дмитрий 1 1
|Сотников Дмитрий 3 1
|Сорокин Александр 4 1
|Аниканова Мария 3 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Горячева Мария 3 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Федоров Алексей 40 1
|Баров Алексей 25 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Бойко Андрей 37 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Шипов Савва 70 1
|Филатов Андрей 99 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Махсон Михаил 13 1
|Хрипунов Павел 19 1
|Калина Роман 60 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|23ABC News 55 1
|CNews Инновация года - награда 26 5
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2196 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
|CNews Мишень ОФД 4 1
|CNews Мишень 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767536, в очереди разбора - 671221.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767536, в очереди разбора - 671221.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru