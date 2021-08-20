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JAXA
Japan Aerospace Exploration Agency
Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок



20.08.21 Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера 2
28.06.19 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов 2
19.02.19 Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем 1
27.06.18 Японский космический зонд достиг астероида Ryugu 2
25.02.14 Япония создаст детальную ЗD-карту планеты 5
25.01.12 Транспорт будущего оторвется от земли 1
30.04.10 Японцы отправят робота на Луну 1
09.11.09 Япония заинтересовалась космическим энергокомплексом двойного назначения 1
07.09.09 Япония запустит огромный транспортный космический корабль 1
09.06.09 Kaguya: наступает кульминация 1
23.01.09 Спутники Пентагона получат скоростную шину данных 1
23.01.09 Япония приступает к орбитальному мониторингу парникового эффекта 1
27.08.08 На МКС начался эксперимент по изучению конвекции в условиях микрогравитации 1
21.07.08 NASA намерено приобрести японские космические корабли 1
12.05.08 NASA и JAXA совместно моделируют “бесшумный” переход через сверхзвук 1
04.04.08 На экспериментальном японском спутнике вышел из строя солнечный датчик 1
17.03.08 Квантовая криптография вышла в космос 1
11.03.08 На мысе Канаверал состоялся запуск корабля "Индевор" 1
26.02.08 Япония отрабатывает ультраскоростной спутниковый интернет 2
14.02.08 В Японии отложен запуск спутника 1
04.02.08 Kaguya: начата подготовка к эксперименту VRAD 1
24.01.08 Японский зонд определил глубину лунного моря 1
11.01.08 Картографический спутник ALOS: крушение надежд 2
30.12.07 Kaguya исследует Луну: новые результаты 2
21.12.07 Зонд Kaguya приступает к сплошной высокодетальной съемке Луны 1
14.12.07 Япония продолжит программу космического монитринга ADEOS 1
06.12.07 Япония открывает доступ к сверхдетальным снимкам Луны 1
05.12.07 Определена дата запуска японского спутника интернет-доступа 1
28.11.07 Kaguya: первый стереоснимок Луны высокого разрешения 1
19.11.07 Луна: первые снимки со сверхвысоким разрешением 1
19.11.07 Луна: получены снимки со сверхвысоким разрешением 1
08.11.07 Луна: неожиданно подробные снимки 3
22.10.07 Зонд Kaguya завершил переход на плановую орбиту 1
10.10.07 Зонд Kaguya передал первые снимки Луны 1
05.10.07 Тяжелый японский зонд вышел на орбиту Луны 1
12.09.07 Запуск японского лунного разведчика задержан на сутки 1
14.06.07 Названа дата старта японского лунного зонда 1
02.04.07 Гибель "Татьяны": будущее образовательных спутников в России 1
27.02.07 Меркурий: новая цель ESA 2
16.02.07 Зонд "Хаябуса" собирается в обратный путь 2

Публикаций - 85, упоминаний - 139

JAXA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Mitsubishi Electric 251 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3718 1
Deutsche Telekom 886 1
NEC 1666 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 174 1
NTT DoCoMo 1061 1
Inmarsat - Инмарсат 95 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 171 1
Thuraya 59 1
Globalstar - Глобалстар 155 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 90 1
Orange France Télécom 637 1
Telecom Italia 302 1
Eutelsat 131 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 3
ЕКА Топливная компания 71 2
CME Group 15 2
Permira 15 1
Boeing 771 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 1
Airbus Defence and Space - EADS 106 1
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 46 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1327 6
МКС - Международная космическая станция 1078 2
Пентагон - Министерство обороны США 1164 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 581 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 1 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 583 3
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 44 1
Podcasts - Подкастинг 12 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 230 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 161 2
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 266 1
Космодром Байконур 939 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 186 1
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 58 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 6 1
Касперский Евгений 285 1
Власов Павел 4 1
Рыжиков Сергей 108 1
Земля - планета Солнечной системы 5114 36
Япония 7660 23
Луна 900 17
Солнечная система 1420 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 13
Япония - Токио 865 6
Россия - Российская федерация - РФ 80604 6
Солнце - звезда Солнечной системы 291 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 2
Индия - Республика 3929 2
Австралия - Австралийский Союз 2323 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 2
Франция - Гвиана 114 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 2
Австрия - Австрийская Республика 957 1
Малайзия 724 1
США - Колумбия - Вашингтон 1021 1
Китай - Шанхай 579 1
США - Лос-Анджелес 637 1
Австралия - Сидней 187 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 748 1
Венера - планета Солнечной системы 113 1
США - Гавайи 104 1
Юпитер - планета Солнечной системы 341 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 393 1
Саудовская Аравия - Королевство 469 1
Украина 5443 1
Индонезия - Республика 743 1
Великобритания - Лондон 1783 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 856 1
Франция - Французская Республика 4613 1
Италия - Итальянская Республика 2719 1
Канада 2704 1
Швейцария - Цюрих 216 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 640 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 119 2
Вторая мировая война 464 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 31 1
CNews RND - R&D.CNews 1791 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 7
SpaceDaily - Space Daily 186 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 4
New Scientist 1439 3
Thomson Reuters - Рейтер 5569 2
Associated Press 1826 1
Nature 575 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 814 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 982 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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