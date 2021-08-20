Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
JAXA
Japan Aerospace Exploration Agency
Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок
Публикаций - 85, упоминаний - 139
JAXA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 583 3
|MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 44 1
|Podcasts - Подкастинг 12 1
|Касперский Евгений 285 1
|Власов Павел 4 1
|Рыжиков Сергей 108 1
|GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 119 2
|Вторая мировая война 464 1
|IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru