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F.A.C.C.T. Managed XDR


Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и  искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.


15.01.2025 F.A.C.C.T. обнаружила новые атаки проукраинских кибершпионов Sticky Werewolf 1
21.11.2024 Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС» 2
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
20.09.2024 «Первый Бит» и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
02.08.2024 Хакеры прячут трояны в почтовых вложениях. Самые опасные письма - с файлами RAR и ZIP 1
31.07.2024 Что скрывают письма: в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях 1
25.07.2024 Зафиксированы новые масштабные кибератаки группы ТА558 на предприятия России и Беларуси 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1
20.06.2024 F.A.C.C.T. обнаружила более 1000 ресурсов, заражавших пользователей шпионами и стилерами под видом установки взломанного софта 1
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели 1
13.02.2024 Фишинг по вторникам: эксперты F.A.С.С.T. обозначили тенденции вредоносных рассылок 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
22.11.2023 F.A.C.C.T. и «Кредо-С» защитили российскую финансовую компанию от 125 тыс. кибератак 2
12.09.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

 1
12.07.2023 Группировка XDSpy атаковала российские организации от имени МЧС 1
06.07.2023 Компания F.A.С.С.T. создала Центр кибербезопасности 1
20.06.2023 Подтверждена совместимость серверов «Инферит техника» с решениями F.A.C.C.T. 1
04.05.2023 Хакеры массово атакуют российские компании, прикидываясь известным поставщиком электрооборудования 1
13.02.2023 Крупнейшие российские ИТ-компании атакованы Китаем 1
13.02.2023 Group-IB обнаружила связь кибератак на ИТ-компании с группой Tonto Team 2
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
18.10.2022 Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ 2

Публикаций - 23, упоминаний - 27

F.A.C.C.T. Managed XDR и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 23
Yandex - Яндекс 7339 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
CactusPete - Хакерская группировка 5 2
Tonto team - Хакерская группировка 5 2
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 2
CloudEyE 8 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
МегаФон 8804 1
Huawei 3933 1
Intel Corporation 12197 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
8213 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
АйТи 1365 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Microsoft Corporation 24624 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Telegram Group 1983 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
XDSpy - Хакерская группировка 7 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
Кредо-С 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
LinkedIn 635 1
Tesla Motors 396 1
Unsplash 762 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 22
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 11
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 10
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 7
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Кибербезопасность - ASM - Attack Surface Management - EASM - External Attack Surface Management - CAASM - Cyber Asset Attack Surface Management 17 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 3
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 3
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 101 3
Hacktivism - Хактивизм 188 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 7
Microsoft Office 3734 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 5
Google Gmail 946 4
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 4
Microsoft Office Excel 1197 4
F.A.C.C.T. Business Email Protection 8 4
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 3
United Internet - GMX Mail - Global Message eXchange 3 2
Microsoft Surface - Планшет 429 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Microsoft Exchange 1714 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
Linux OS 9936 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Windows 15656 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft Office Word 776 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 41 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 23 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Баулин Валерий 43 8
Каргалев Ярослав 21 6
Шадаев Максут 1008 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Янкин Андрей 35 1
Дугин Андрей 24 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Зуев Евгений 4 1
Тихонова Анастасия 4 1
Залевский Игорь 7 1
Переверзев Алексей 8 1
Крылов Сергей 12 1
Золотых Николай 2 1
Старожук Евгений 2 1
Микушев Сергей 4 1
Дробинцев Павел 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Черников Дмитрий 8 1
Долголаптева Кристина 1 1
Зинин Игорь 5 1
Мельников Артем 1 1
Черенков Роман 1 1
Мерцалов Денис 2 1
Досымбекова Марьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
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Япония 13282 2
Китай - Тайвань 3984 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
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Армения - Республика 2280 1
Индия - Bharat 5432 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 7
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Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
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Образование в России 2190 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Английский язык 6634 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 2
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 75 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Forbes - Форбс 816 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 11 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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