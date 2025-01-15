F.A.C.C.T. Managed XDR
Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.
F.A.C.C.T. Managed XDR и организации, системы, технологии, персоны:
|Баулин Валерий 43 8
|Каргалев Ярослав 21 6
|Шадаев Максут 1008 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Янкин Андрей 35 1
|Дугин Андрей 24 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Зуев Евгений 4 1
|Тихонова Анастасия 4 1
|Залевский Игорь 7 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Крылов Сергей 12 1
|Золотых Николай 2 1
|Старожук Евгений 2 1
|Микушев Сергей 4 1
|Дробинцев Павел 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Черников Дмитрий 8 1
|Долголаптева Кристина 1 1
|Зинин Игорь 5 1
|Мельников Артем 1 1
|Черенков Роман 1 1
|Мерцалов Денис 2 1
|Досымбекова Марьяна 1 1
|Forbes - Форбс 816 1
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