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F6 F6 ASM F6 Attack Surface Management F.A.С.С.T. Attack Surface Management Group-IB Attack Surface Management

СОБЫТИЯ

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16.06.2026 F6 получила патенты на новые изобретения в сфере кибербезопасности 1
23.04.2026 «Отраслевой Индекс кибербезопасности» F6: ТЭК сохраняет лидерство, а последнее место досталось сфере строительства 1
12.02.2026 F6 представила сервис активного сканирования в Attack Surface Management для проверки на уязвимости 8
30.10.2025 «Отраслевой Индекс кибербезопасности» F6: осенью в лидеры вышли транспорт и ТЭК 1
02.10.2025 ГК Softline защитила цифровые активы ТПУ с помощью решения F6 1
01.12.2023 Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management 1
19.10.2022 Group-IB: вымогатели из группы DeadBolt атакуют российские вузы, использующие системы хранения данных 1
27.04.2022 Group-IB обнаружила в России 7,5 тыс. незащищенных баз данных 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

F6 и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 902 7
Цифровые активы 165 4
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Softline - Софтлайн 3630 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
ИИ-Технологии 297 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 108 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 7
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FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 162 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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