«Отраслевой Индекс кибербезопасности» F6: ТЭК сохраняет лидерство, а последнее место досталось сфере строительства

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, опубликовала очередной весенний отраслевой Индекс кибербезопасности семи основных отраслей экономики России: ТЭК, ритейла, ИТ, транспорта и логистики, строительства, промышленности, финансового сектора. По данным исследования, компании топливно-энергетического комплекса продолжают демонстрировать наиболее высокий уровень кибербезопасности, а самая низкая оценка весной 2026 г. оказалась у компаний из сферы строительства. Об этом CNews сообщили представители F6.

Оценка защищенности внешнего периметра организаций построена на данных F6 Attack Surface Management — системы, анализирующей публичные цифровые активы компаний и уровень их управления. Актуальное сравнение проведено в апреле 2026 г. на основе данных по сравнению со срезами данных весной и осенью 2025 г.

По данным аналитиков F6, средняя оценка уровня кибербезопасности у исследованных компаний не изменилась за полгода и составила 5,7 (по шкале от 0 до 10, где 10 — минимальный риск). В мае 2025 г. аналогичный показатель составил 5,2 балла.

Этой весной самый высокий средний балл получили компании топливно-энергетического комплекса — 6,1, на втором месте с оценкой 6,0 — промышленная сфера. Третьими стали финансовые организации и компании из отрасли транспорта и логистики — по 5,9 баллов. Далее расположились сфера ИТ (5,4 баллов) и отрасль ритейла, которая ушла с последнего места с оценкой 5,1.

Замыкает рейтинг в весеннем срезе 2026 г. строительство — результат компаний отрасли ухудшился за полгода с 5,5 до 4,9 баллов. Отрасль продемонстрировала резкий годовой рост цифровых активов, а ИБ-процессы не успевают за расширением инфраструктуры.

По среднему количеству обнаруженных критических проблем лидирует ИТ-сектор, на который приходится 39,5% от общего количества. Второе место с 18,6% занимают финансовые организации. На третьей позиции компании из сферы транспорта и логистики — 14,8% от общего числа значимых проблем.

Сфера ИТ традиционно лидирует по среднему количеству цифровых активов на компанию – 4327. При этом сектор показывает наилучший результат по оптимизации количества активов: их число сократилось по сравнению с маем прошлого года на 27%. Минимальный средний показатель по количеству активов – 1390 – у компаний в сфере промышленности. Большое количество активов несет риски, так как они могут стать точкой входа для киберпреступников и последующего развития атаки. Особенно, это актуально, когда расширение инфраструктуры происходит без обновления документации и контроля.

«Анализ показал, что подход к управлению активами в российских компаниях по-прежнему остается неоднородным. В одних организациях уже есть системность, понятный учет и регулярная проверка, в других подход по-прежнему остается фрагментарным. Часто инфраструктура масштабируется быстрее, чем контроль над ней. Тем не менее, если сравнивать с весной прошлого года, то мы видим, что многие компании постепенно переходят к более системному управлению, демонстрируя улучшения в регулировании инфраструктуры, выстраивании процессов и более осознанной работы с рисками», — сказал Евгений Чунихин, бизнес-руководитель направления Threat Intelligence и Attack Surface Management компании F6.

При формировании отраслевого Индекса команда экспертов F6 проанализировала и оценила уровень кибербезопасности 1000 компаний в ключевых отраслях экономики России. Особое внимание уделялось уязвимостям, утечкам данных, безопасности корпоративной почты и незамеченным «теневым» активам, которые могут стать входной точкой для киберпреступников и последующего развития атаки: краже баз данных, шифрования инфраструктуры, хищения денежных средств.