Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Eutelsat Hotbird
Hot Bird (Хот Бёрд)
серия искусственных спутников Земли
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Публикаций - 60, упоминаний - 74
Eutelsat Hotbird упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
|Газпром ПАО 524 1
|ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
|Свобода 25 1
|Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
|МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
|Swiss-AS AMOS 11 2
|Nuvia Phoenix 20 1
|Samsung Galaxy 345 1
|МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
|Русский язык 991 8
|Вторая мировая война 268 1
|Космодром Байконур 97 1
|Холодная война 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766771, в очереди разбора - 670456.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766771, в очереди разбора - 670456.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru