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Eutelsat Hotbird
Hot Bird (Хот Бёрд)
серия искусственных спутников Земли


28.02.2013 Немцы недовольны размером оплаты за общественное ТВ 1
28.01.2013 В России появится единая платформа для обмена медиаданными 2
14.01.2013 Украинский рынок спутникового телевидения: все только начинается 1
27.11.2012 Грузия прекращает вещание на Россию 1
31.10.2012 Международный союз электросвязи осудил спутниковое глушение 1
31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории 4
25.10.2012 Азербайджан запретит продажи услуг российских спутниковых операторов 1
19.10.2012 Иранские спутниковые телеканалы стали недоступны в Европе 1
17.10.2012 Телеканал ПИК останется на спутнике 1
25.09.2012 «Радио Свобода» останется на спутниках и в интернете 1
14.09.2012 Сирийский телеканал начал вещание с российского спутника 1
13.09.2012 Спутниковое ТВ: о чем говорят в Китае? 1
11.09.2012 HD-каналы Russia Today будет распространять RRsat 2
10.09.2012 Cyfrowy Polsat будет вещать со спутника Hotbird 1
05.09.2012 Australia Network останется под контролем государства 1
29.08.2012 Телеканал Fashion TV запустил испанскую версию 1
27.08.2012 Общественное телевидение Португалии станет частным 1
21.08.2012 Телеканал грузинской оппозиции появился на Hotbird 13 гр. E 1
07.08.2012 Русская редакция «Немецкой волны» отмечает 50-летие 1
26.07.2012 До конца 2012 г. у Азербайджана появится спутник и цифровое ТВ 1
26.07.2012 У CNN появились последователи в Азии 2
10.07.2012 «Голос Америки» регулярно принимает почти четверть населения Ирана 1
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна 1
15.06.2012 Бахрейн отказался от сотрудничества с арабским спутниковым провайдером 2
13.06.2012 Ватикан будет вещать на Европу и Америку со спутников 1
09.06.2012 Ливан выступил против информационной блокады Сирии 1
09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы 1
01.06.2012 Голос России: история отечественного иновещания 2
31.05.2012 Американское телевещание на Азербайджан началось на Hotbird 13 гр. E 1
30.05.2012 Израильский телеканал Jewish News One будет вещать на украинском языке 1
29.05.2012 Korean Broadcasting System выпускает серию программ в 3D 1
29.05.2012 Al-Jazeera начнет вещание на французском языке 1
24.05.2012 Расширенный вариант «Евровидения 2012» можно смотреть через спутники 1
15.05.2012 Доля HD каналов на спутниках флота Eutelsat возросла до 8% 1
28.04.2012 Спутниковый телеканал СТС International начал транслироваться в эфирных сетях 2
27.04.2012 Спутниковое вещание «арабской весны» 1
19.04.2012 Македония будет присутствовать на спутниках по всему миру 1
13.04.2012 Финское общественное телевидение впервые начнет передачи на русском языке 1
11.04.2012 Канада прекращает вещание на русском языке 1
05.04.2012 Белорусская речь появится в мировом эфире 2

Публикаций - 60, упоминаний - 74

Eutelsat Hotbird упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Eutelsat 65 10
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 4
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
НТВ-Плюс 174 2
Twitter 2204 1
Facebook 3767 1
Viasat 60 1
Орбита 23 1
Globecast 7 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
Газпром ПАО 524 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Свобода 25 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 135 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Swiss-AS AMOS 11 2
Nuvia Phoenix 20 1
Samsung Galaxy 345 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Лукашенко Александр 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 37
Европа 3781 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 15
Франция - Французская Республика 2139 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 10
Африка 1494 9
Азия - Азиатский регион 1525 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 8
Германия - Федеративная Республика 3664 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Южная Корея - Республика 1466 7
Ближний Восток 1478 7
Индия - Республика 2181 6
Иран - Исламская Республика Иран 376 6
Египет - Арабская Республика 369 6
Израиль 724 5
Великобритания - Лондон 826 5
Саудовская Аравия - Королевство 278 5
Северная Америка 1414 5
Беларусь - Белоруссия 2096 4
Италия - Итальянская Республика 1399 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Украина 3389 4
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 4
Северная Африка 94 4
Япония 2808 3
Финляндия - Финляндская Республика 822 3
Польша - Республика 834 3
Китай - Тайвань 595 3
Турция - Турецкая республика 956 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Катар 78 3
Казахстан - Республика 2646 2
Норвегия - Королевство 434 2
Швеция - Королевство 762 2
Сингапур - Республика 808 2
Америка 465 2
Русский язык 991 8
Вторая мировая война 268 1
Космодром Байконур 97 1
Холодная война 25 1
НТВ - Телекомпания 164 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Deutsche Welle - Телеканал 19 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 358 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Newsweek 20 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 4 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
CSTB Telecom & Media 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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