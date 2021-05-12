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ЦФТ Банк


12.05.2021 ЦФТ и Postgres Professional усилят построение импортонезависимой программной бизнес-среды 1
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
28.10.2020 БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге 4
19.08.2020 Банк МФК подключился к СБП 1
31.07.2020 Балтинвестбанк подключился к Системе быстрых платежей 1
05.03.2019 «Корус консалтинг» роботизировал операционную деятельность банка «Санкт-Петербург» 1
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк» 1
17.05.2017 Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк» 1
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка» 3
13.05.2016 «ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк» 1
23.03.2016 Банк «Региональный кредит» превратился в собственную онлайн-«дочку» 1
17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк» 1
02.03.2015 Выходцы из Сбербанка открыли второй онлайн-банк за квартал 1
11.12.2014 Выходцы из Сбербанка создают онлайн-банк для обслуживания ИП и малого бизнеса 1
13.11.2014 В Россельхозбанке сменился ИТ-директор 1
19.02.2014 Из «Уралсиба» увольняется ИТ-директор 1
19.12.2013 Зампред правления банка «Санкт-Петербург» об ИТ-стратегии 1
28.02.2013 «Банк Санкт-Петербург» управляет взаимоотношениями с клиентами с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
27.02.2013 Андрей Фомичев: Банкам необходимы интеллектуальные АБС 2
18.02.2013 «Банк Оренбург» внедряет «Интернет-банк» Faktura.ru для клиентов-физических лиц 1
14.11.2012 «СтарБанк» перешел на аутсорсинг «ЦФТ-Банк» 1
17.10.2012 Андрей Висящев: На рынке наступил этап зрелого аутсорсинга 1
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 2
28.08.2012 Банк КЕДР переходит на АБС «ЦФТ-Банк» 1
30.07.2012 ЦФТ обновил систему «ЦФТ-Банк» до версии 12.13 1
28.03.2012 Банк «Открытие»: главные ИТ-проекты и подход к организации ИТ-службы 1
03.02.2012 BSS обновила систему для ДБО юрлиц «ДБО BS-Client» до версии 3.17.9 1
15.12.2011 FinComBank S.A. автоматизировал обязательную отчетность на базе решения ЦФТ 1
14.12.2011 Банк «Санкт-Петербург» сменил главную ИТ-систему за $10 млн 1
05.12.2011 «Международный Финансовый Клуб» передает ЦФТ сопровождение банковского комплекса «ЦФТ-Банк» 2
29.11.2011 «ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР 1
18.10.2011 В банке «Санкт-Петербург» завершено обучение специалистов работе с системой «ЦФТ-Банк» 2
26.09.2011 «Санкт-Петербург» выбрал Oracle Exadata Database Machine для развития бизнеса 1
02.09.2011 Банк «Санкт-Петербург» переходит на технологическую платформу ЦФТ 1
31.03.2011 «Энвижн Груп» и «Русь-Банк» провели тестирование новых серверов IBM Power7 2
02.03.2011 Выручка ЦФТ по итогам 2010 г. составила 5,4 млрд руб. 1
12.11.2010 Флагманские решения ЦФТ интегрированы с Western Union 1
28.07.2010 ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX 1
06.08.2008 АКБ «Ланта-Банк» автоматизирует бизнес-процессы на базе «ЦФТ-Банка» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 52

ЦФТ Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 5
Microsoft Corporation 11168 2
Золотая Корона 281 1
SAP SE 3220 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Kofax 28 1
IBM 3557 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Открытие ФК 538 2
Банк Зенит 132 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
BMW 252 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Абсолют Банк 94 1
Visa International 1346 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
BMW Financial Services - БМВ Банк 9 1
Балтинвестбанк - Балтонэксим Банк 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
ЦФТ Faktura.ru 79 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise 9 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Excel 438 1
Новиков Яков 6 2
Кучугин Илья 41 1
Висящев Андрей 52 1
Смышляева Елена 2 1
Алутин Игорь 2 1
Левиков Дмитрий 4 1
Лебедева Елена 1 1
Черствов Александр 2 1
Галкин Андрей 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - Тверская область 249 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Восточная Европа 1691 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770151, в очереди разбора - 673833.
Создано именных указателей - 46354.
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