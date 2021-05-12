Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦФТ Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 52
ЦФТ Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 5
|Microsoft Corporation 11168 2
|Золотая Корона 281 1
|SAP SE 3220 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|Kofax 28 1
|IBM 3557 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|Новиков Яков 6 2
|Кучугин Илья 41 1
|Висящев Андрей 52 1
|Смышляева Елена 2 1
|Алутин Игорь 2 1
|Левиков Дмитрий 4 1
|Лебедева Елена 1 1
|Черствов Александр 2 1
|Галкин Андрей 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770151, в очереди разбора - 673833.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770151, в очереди разбора - 673833.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru