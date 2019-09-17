Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Интеллект Телеком
Публикаций - 35, упоминаний - 55
Интеллект Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 2
|РКС - Российские космические системы 100 1
|Apple iOS 5744 1
|ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
|Java - Язык программирования 1221 1
|Кузнецов Павел 14 3
|Корня Алексей 73 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Ершов Андрей 45 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Дубовсков Андрей 82 1
|Абызов Михаил 64 1
|Путин Владимир 1840 1
|Гурко Александр 129 1
|Степанов Антон 56 1
|Приданцев Сергей 84 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 6
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru