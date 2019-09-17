Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Интеллект Телеком



17.09.2019 МГТС объявляет решения Совета директоров 1
01.06.2018 Гендиректором МГТС стал экс-руководитель «Ситроникса» 1
01.06.2018 В МГТС назначен новый генеральный директор 1
04.02.2016 В России может появиться сразу три оператора мобильной спутниковой связи 1
17.04.2015 Минэкономразвития заблокировало появление нового 4G-оператора 1
05.03.2015 Суд обязал объединить спутниковую и 4G-сети в одном диапазоне 1
30.01.2015 Суд создает в России нового 4G-оператора 1
23.01.2015 МТС перехватила у «Ситроникса» ГЛОНАСС 1
20.11.2014 Верховный суд уберег министра связи от выполнения беспрецедентного решения 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 1
24.06.2013 Город будущего: разнообразие концепций 2
17.05.2013 МТС нашла революционный способ улучшить покрытие вдоль дорог и в малонаселенных территориях 4
16.05.2013 МТС построит в Кировской области опытную зону для тестирования системы связи на базе репитеров с переносом ёмкости 1
04.12.2012 Предложенные Россией дополнения в регламент международной электросвязи оказались проигнорированными 1
03.10.2012 Новое руководство Минкомсвязи начало борьбу за LTE-частоты 1
03.09.2012 «Интеллект Телеком» продемонстрировала новую видеоинформационную систему со звуковыми прожекторами 3
04.07.2012 "Телеком Идея": как стартапы продавали себя МТС 1
16.03.2012 Чиновники переругались из-за частот для АФК «Система» 1
12.04.2011 «Интеллект Телеком» вступил в СРО «Профессиональное объединение энергоаудиторов» 3
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 2
08.12.2010 МТС просят не покупать «яйца» 1
08.12.2010 АПИ просит независимых директоров МТС отклонить предложение о покупке «Системы Телеком» 1
28.09.2010 «Интеллект Телеком» и ZTE представили устройства с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou для систем мониторинга и управления транспортом 3
19.04.2010 «Интеллект Телеком» обеспечит МТС аналитическими материалами 2
13.04.2010 «Комстар» создал Центр по разработке инновационных технологий и услуг 1
23.03.2010 «Интеллект Телеком» провел испытания оборудования Huawei 3
29.10.2009 АФК «Система» и Nokia Siemens создадут центр разработок в России 3
13.10.2009 «А1 Агрегатор» подвёл итоги «мобильного голосования» в г. Кингисеппе 1
04.08.2009 «Комстар-ОТС» развивает видеоконференцсвязь 2
09.04.2009 Круглый стол CNews: о видеоконференцсвязи в кризис 1
17.07.2008 «Комстар-ОТС» построит сеть мобильного WiMAX на оборудовании Nortel 1
27.02.2008 Проект мобильных платежей запустят в трех городах РФ 1
17.01.2008 «Комстар-ОТС» создал научно-технический совет 1
19.02.2007 «Интеллект Телеком» продали за 100 тыс. рублей 1
16.02.2007 «Ситроникс» приобрел научно-техническое предприятие «Интеллект Телеком» 4

Публикаций - 35, упоминаний - 55

Интеллект Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 18
АФК Система ПАО 1057 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 6
Антарес 25 4
Транзит-Телеком 8 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
Ситроникс - Sitronics 598 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 2
ГЛОНАСС АО 82 1
IBM 3677 1
Microsoft Corporation 11628 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 1
BT Group - British Telecommunications 90 1
Siemens AG - Сименс Россия 710 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 2
РКС - Российские космические системы 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
Верховный суд Российской Федерации 179 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 229 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 1
Apple iOS 5744 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Java - Язык программирования 1221 1
Кузнецов Павел 14 3
Корня Алексей 73 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Ершов Андрей 45 2
Никифоров Николай 1126 2
Дубовсков Андрей 82 1
Абызов Михаил 64 1
Путин Владимир 1840 1
Гурко Александр 129 1
Степанов Антон 56 1
Приданцев Сергей 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 7
Россия - ПФО - Пензенская область 359 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 1
Европа 3900 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 1
Бразилия - Федеративная Республика 1149 1
Африка - Африканский регион 1543 1
Земля - планета Солнечной системы 933 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Индия - Республика 2230 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 1
Казахстан - Республика 2721 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще