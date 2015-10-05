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ВымпелКом
Билайн УРС
Украинские радиосистемы



05.10.2015 Варяги бегут из «Билайн»: Крупнейший зарубежный акционер избавляется от доли в операторе 3
13.05.2015 Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп» 2
11.02.2014 Гендиректором крупнейшего оператора Украины стал россиянин 1
24.02.2012 Сергей Миронов возглавит Beeline в Казахстане 1
26.10.2011 «Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS 1
22.10.2010 Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников 1
30.11.2009 В «Билайн» призвали ветеранов 3
27.11.2009 МТС блокирует звонки абонентов Beeline 1
21.10.2009 «Вымпелком» и Golden Telecom сольются в одно лицо в 2010 г. 2
05.10.2009 Конец войны: «Билайн» и «Киевстар» сливаются 4
08.06.2009 «Инфосистемы Джет» перевели ИТ-инфраструктуру УРС в новый ЦОД 1
18.05.2009 «Фэримекс» начала расследование против Telenor в Украине 3
06.04.2009 Telenor: исковые требования по делу «Фэримекс» абсолютно необоснованны 1
24.02.2009 Telenor продолжит защиту своих инвестиций в «Вымпелком» 3
10.12.2008 Сотовая связь: кризис "зовет" российских операторов домой 1
14.11.2008 Акционеры «Билайн» выясняют, кто из них шпион 3
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд 1
13.08.2008 УРС и «Голден Телеком» оптимизируют организационную структуру 2
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 5
10.06.2008 Акционеры «Билайна» надумали мириться 2
26.03.2008 Русские требуют от норвежцев $1 млрд, прикрываясь "Билайном" 5
25.03.2008 Дочка «Altimo Холдингс» подала иск в международный арбитраж против Telenor 2
04.02.2008 МТС зажали между судебными решениями 1
17.01.2008 УРС построили транспортную сеть протяженностью свыше 12 тыс. км 2
13.12.2007 Совет директоров "ВымпелКома" утвердил бюджет компании на 2008 г. 1
20.11.2007 МТС записала Украину в отстающие 2
03.10.2007 Арбитраж Московского округа подтвердил правомерность покупки УРС 1
03.08.2007 Altimo вынуждают выбирать между Турцией и Украиной 2
03.07.2007 "ВымпелКом" стал партнером программы Miles & More 1
05.06.2007 Telenor проиграл «ВымпелКому» по УРС 4
05.06.2007 Высший арбитраж отказал Telenor в удовлетворении заявления 4
14.05.2007 Высший арбитраж не стал рассматривать жалобу Telenor к "ВымпелКому" 4
20.03.2007 В "Квазар-Микро" назначен руководитель Дирекции телекоммуникационной интеграции 1
02.03.2007 Бесплатная раздача SIM-карт довела оператора до дефолта 1
15.02.2007 Telenor: конфликт с "Альфа-групп" обостряется 3
23.11.2006 Арбитражный суд признал законной сделку по приобретению "Украинских радиосистем" 1
16.10.2006 Общая сумма сделок на российском рынке телекоммуникаций превысила $3,2 млрд. 1
13.09.2006 Объем рынка сотовой связи на Украине во 2 квартале 2006 г. вырос на 41% 2
07.09.2006 Суд отказал Telenor 4
04.09.2006 Арбитраж предписал "Вымпелкому" представить допматериалы по приобретению УРС 3

Публикаций - 89, упоминаний - 260

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6569 83
Telenor 535 59
Киевстар 410 39
Альфа-Телеком ГК - Megacom 179 21
Альфа-Групп - Altimo 381 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7471 17
Астелит 116 11
Turkcell 273 11
UMC - United Microelectronics Corporation 129 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5459 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 623 6
Укртелеком 179 5
Telia Company 494 4
Ericsson 1126 4
СЦС Совинтел - Голден Телеком 341 4
Ростелеком Связьинвест 1202 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2077 3
АФК Система ПАО 1417 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 92 2
Vodafone Group 640 2
Скай Линк - Skylink 810 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7230 2
Deutsche Telekom 331 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1039 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 72 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 39 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 46 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 118 1
Cisco Systems 2669 1
Мобител 60 1
Globalstar - Глобалстар 44 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group 7 1
Сумма Телеком - Sumtel 124 1
Reliance Communications - Rcom 48 1
Oracle Sun Microsystems 730 1
Amdocs 98 1
АСВТ 74 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 170 1
MTN Group 22 1
Альфа-Групп 517 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 262 5
Farimex - Фэримекс 14 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 824 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4460 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 307 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 91 1
ПриватБанк 182 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 29 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 1
System Capital Management (SCM) 23 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 40 1
IPOC 103 1
EPIC Telecom Invest 107 1
РТС - Фондовая биржа 256 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 181 1
UBS AG 139 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 44 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 278 1
Банк Зенит 151 1
Альфа-Банк 1208 1
Почта России ПАО 1719 1
Арбитражный суд города Москвы 410 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1680 4
Верховный суд Российской Федерации 231 3
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 35 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6419 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 353 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2144 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1132 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 66 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 634 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 287 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 40 1
Международный арбитраж 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1118 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 242 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 41 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 346 3
3G - Стандарт мобильной связи 4245 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 667 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 274 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 708 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 518 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1909 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2697 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 309 1
Изосимов Александр 172 23
Резникович Алексей 49 8
Баринов Александр 25 4
Фридман Михаил 80 4
Богатов Антон 76 3
Миронов Сергей 55 3
Химич Роман 39 2
Малис Олег 70 2
Кочетков Владислав 222 2
Яковицкий Алексей 18 2
Морошкин Александр 111 2
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
Кусков Денис 185 1
Зайцев Владимир 47 1
Янукович Виктор 22 1
Королев Игорь 55 1
Brekke Sigve - Брекке Сигве 2 1
Рубан Виктория 2 1
Литовченко Игорь 12 1
Панкратова Оксана 30 1
Авен Петр 15 1
Зимин Дмитрий 16 1
Путин Владимир 2076 1
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 1
Брюквин Юрий 253 1
Артемьев Игорь 78 1
Ахметов Ринат 52 1
Меламед Леонид 109 1
Меламед Александр 41 1
Евтушенков Владимир 175 1
Торбахов Александр 54 1
Рейман Леонид 801 1
Украина 4405 61
Россия - Российская федерация - РФ 68369 37
Казахстан - Республика 3309 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9742 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21590 11
Украина - Киев 666 9
Таджикистан - Республика 541 9
Великобритания - Виргинские Острова 151 8
Европа Восточная 2186 8
США - Нью-Йорк 1486 6
Узбекистан - Республика 1009 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19327 5
Норвегия - Королевство 559 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9489 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1056 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7446 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 740 3
Швейцария - Женева 133 3
Европа Центральная 157 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 142 2
Нидерланды 1227 2
Ближний Восток 1817 2
Африка - Африканский регион 1865 2
Азия - Азиатский регион 2006 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1092 2
Армения - Республика 800 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 716 2
Беларусь - Белоруссия 2507 2
Туркмения - Туркменистан 238 1
Молдавия - Республика Молдова 544 1
Украина - Одесса 81 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1435 1
Люксембург Великое Герцогство 271 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 135 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 107 1
Камбоджа - Королевство 97 1
ДНР - Донецк 73 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 43 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 260 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 31 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 485 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 819 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 103 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 360 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 474 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 32 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5696 24
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 488 5
Thomson Reuters - Рейтер 3480 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2433 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 724 1
Frost & Sullivan 124 1
TelecomDaily ИАА 113 1
AC&M Consulting 104 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928327, в очереди разбора - 831084.
Создано именных указателей - 47276.
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