Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн УРС
Украинские радиосистемы
Публикаций - 89, упоминаний - 260
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Изосимов Александр 172 23
|Резникович Алексей 49 8
|Баринов Александр 25 4
|Фридман Михаил 80 4
|Богатов Антон 76 3
|Миронов Сергей 55 3
|Химич Роман 39 2
|Малис Олег 70 2
|Кочетков Владислав 222 2
|Яковицкий Алексей 18 2
|Морошкин Александр 111 2
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
|Кусков Денис 185 1
|Зайцев Владимир 47 1
|Янукович Виктор 22 1
|Королев Игорь 55 1
|Brekke Sigve - Брекке Сигве 2 1
|Рубан Виктория 2 1
|Литовченко Игорь 12 1
|Панкратова Оксана 30 1
|Авен Петр 15 1
|Зимин Дмитрий 16 1
|Путин Владимир 2076 1
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Артемьев Игорь 78 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Меламед Леонид 109 1
|Меламед Александр 41 1
|Евтушенков Владимир 175 1
|Торбахов Александр 54 1
|Рейман Леонид 801 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 5696 24
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 488 5
|Thomson Reuters - Рейтер 3480 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928327, в очереди разбора - 831084.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 928327, в очереди разбора - 831084.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru