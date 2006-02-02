Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 58676
ИКТ 5399
Организации 3675
Ведомства 1359
Ассоциации 419
Технологии 2190
Системы 12864
Персоны 20749
География 1070
Статьи 730
Пресса 599
ИАА 437
НИИ, ВУЗы и библиотеки 809
Мероприятия 640

NEC Electronics



02.02.2006 Sony, Toshiba и NEC займутся выпуском 45-нанометровых чипов
05.12.2005 NEC разработает 55-нанометровые чипы
27.07.2005 Чистые убытки NEC Electronics в 1 квартале сократились на 27%
26.04.2005 Прибыль от операций NEC Electronics сократилась на 41,3%
06.07.2004 У NEC Electronics будет новая "дочка"
27.01.2004 NEC Electronics завершила квартал с ростом чистой прибыли на 76%
22.10.2003 NEC Electronics превысил собственный прогноз на 1 половину финансового года
05.09.2003 NEC Electronics планирует увеличить производство чипов на 20% в 2003 году
02.12.2002 Новые 20,1-дюймовые TFT-панели NEC
24.10.2000 NEC Electronics выпустила 32-битовые программируемые микроконтроллеры для автомобильных компьютеров
28.01.1999 NEC Electronics и Adaptec сообщили о совместимости продуктов

Публикаций - 58, упоминаний - 83

NEC Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NEC 1694 33
Toshiba Corporation 2748 16
Intel Corporation 10790 9
Samsung Electronics 8938 7
Hitachi 1278 7
Fujitsu 1619 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 5
STMicroelectronics 274 4
AMD - Advanced Micro Devices 3494 4
TI - Texas Instruments Incorporated 758 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 3
Cisco Systems 4629 3
Eutelsat 133 3
НТВ-Плюс 252 3
Transmeta 183 3
Акадо Телеком - Комкор 771 3
GS Group - General Satellite 175 3
Mitsubishi Electric 251 3
Sony 5561 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 261 2
Sharp Corporation 964 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 221 2
Infineon Technologies 389 2
Nokia Corporation 5235 2
IBM 8680 2
Microsoft Corporation 20990 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 66 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 1
Fujitsu Microelectronics 22 1
Helios IT-Operator - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии 47 1
Motorola Inc 135 1
Adaptec 111 1
Nvidia Corp 3016 1
Renesas Electronics 35 1
AMD Graphics Product Group - ATI 850 1
HP - Hewlett-Packard 3423 1
Lenovo Motorola 3319 1
Broadcom Inc 449 1
HP Inc. 5101 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 3
Орион-Экспресс - Телекарта 134 3
Rambus 231 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7335 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 3
Правительство Москвы 815 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 4
ARM64 - Архитектура процессора 1231 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9102 2
RDRAM - Rambus DRAM 89 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 2
SRAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 68 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4043 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 305 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
NAND flash memory - Флеш-память 374 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 1
DDR - Double data rate 2074 1
Linux OS 7183 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 921 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 571 1
Microsoft Windows 95 306 1
Microsoft Windows NT 707 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 1
Microsoft Windows 98 331 1
AMD AMD64 72 1
Беленький Александр 33 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 118 1
Япония 7894 13
Россия - Российская федерация - РФ 82295 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 2
Израиль 1685 2
США - Калифорния 3068 2
США - Аризона 402 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10871 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1163 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 624 1
Латинская Америка 1342 1
Япония - Токио 882 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 39 1
США - Иллинойс - Чикаго 384 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
Thomson Reuters - Рейтер 5679 11
NE Asia Online 312 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 3
DigiTimes - Издание 1279 3
VNUNet.com 189 2
Nihon Keizai Shimbun 91 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Forbes - Форбс 559 1
Bloomberg 936 1
EE Times 151 1
DailyTech 95 1
Silicon.com 350 1
Yahoo Finance 99 1
IHS iSuppli 389 2
Gartner 3180 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
CSTB Telecom & Media 49 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022