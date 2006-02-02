Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NEC Electronics
Публикаций - 58, упоминаний - 83
NEC Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 3
|Орион-Экспресс - Телекарта 134 3
|Rambus 231 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7335 3
|Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 3
|Правительство Москвы 815 2
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 3
|Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 3
|MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5679 11
|NE Asia Online 312 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 3
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 3
|DigiTimes - Издание 1279 3
|VNUNet.com 189 2
|Nihon Keizai Shimbun 91 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|Forbes - Форбс 559 1
|Bloomberg 936 1
|EE Times 151 1
|DailyTech 95 1
|Silicon.com 350 1
|Yahoo Finance 99 1
|IHS iSuppli 389 2
|Gartner 3180 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru