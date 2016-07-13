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Microsoft Windows Phone Store


13.07.2016 Сбербанк запустил сервис «Копилка» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 1
28.06.2016 «Скорая компьютерная помощь» теперь доступна клиентам «Ростелекома» во Владивостоке 1
27.06.2016 Более 2 млн россиян зарегистрировались на портале «Почты России» 1
05.04.2016 «Банк Русский Стандарт» запустил мобильное приложение для управления кредитами 1
25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney 1
26.02.2016 «Ингосстрах» обновил своё приложение для смартфонов и планшетов 1
21.12.2015 «МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone 1
04.12.2015 Абоненты «Билайна» стали оплачивать покупки в App Store со счета в телефоне вторыми в мире 1
05.11.2015 2ГИС начал работать в столице Киргизии 1
26.10.2015 «МДМ Банк» разработал приложение мобильного банка для Windows Phone 1
05.10.2015 Только треть банков в московском регионе оказывают услуги через мобильные приложения 1
10.08.2015 10 причин перейти на Windows Phone 2
04.08.2015 2ГИС начал работать в Астане 1
27.07.2015 «Банк Авангард» выпустил мобильное приложение для Windows Phone 1
07.07.2015 «Банк Русский Стандарт» обновил «Мобильный банк» для iOS, Android и Windows Phone 1
17.06.2015 Изобретатели торрента придумали, как подружить iPhone и Android 1
11.06.2015 Подборка свежих приложений для Windows Phone: для любителей кино 1
06.04.2015 Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре 1
30.03.2015 В Windows можно будет запускать Android-приложения 3
24.03.2015 Мобильное приложение карты «Стрелка» теперь доступно для Windows Phone-устройств 1
23.03.2015 Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows 1
09.02.2015 UC Browser увеличил аудиторию до 100 млн активных пользователей 1
14.11.2014 TeamViewer обновила Remote Control для Windows Phone и выпустила TeamViewer 10 beta 1
07.11.2014 Банк «Возрождение» запустил услугу «Инкассация Lite» 1
30.10.2014 Abbyy Business Card Reader теперь доступен на платформе Windows Phone 2
19.09.2014 Банк «Уралсиб» выпустил «Мобильный банк» для Windows Phone 1
27.08.2014 Aphalina разработала редактор бизнес-графики для Windows Phone 1
25.06.2014 «ВКонтакте» интегрировалась в Windows Phone 1
27.03.2014 Game Insight выпустила игру «Аэропорт-Сити» для Windows 8 и Windows Phone 8 1
24.03.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Phone 1
26.02.2014 «Лаборатория Касперского» выпустила «Безопасный браузер для Windows Phone» 1
28.01.2014 «Интервэйл» запустила геоинформационный сервис «Банкоматы ВТБ» на базе Windows Phone 1
22.01.2014 Популярность портала госуслуг выросла в 2 раза 1
04.12.2013 «Билайн» стал партнером «главного убийцы SMS» 1
12.11.2013 Вышла новая версия мобильного приложения «Аэроэкспресс» для Android и Windows Phone 1
09.10.2013 Рынок мобильных приложений к 2016 г. достигнет $65,8 млрд 1
05.09.2013 Kayak представил приложение для Windows Phone 1
16.08.2013 Пользователям Windows Phone запретили доступ к YouTube 1
07.08.2013 Microsoft мобилизует в разработку для Windows Phone пользователей, не умеющих программировать 2
29.07.2013 Nokia обвинила Microsoft в слабых продажах смартфонов Lumia 1

Публикаций - 54, упоминаний - 65

Microsoft Windows Phone Store упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
Google LLC 7177 3
Samsung Electronics 5730 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
Navitel - Навител Навигатор 254 2
Yandex - Яндекс 4103 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Alibaba UCWeb - Alibaba UC Mobile Business Group 13 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
МДМ Банк 150 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Русский стандарт Банк 302 2
Мострансавто 59 1
Евросеть 892 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 2
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Flash 480 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 39
Google Android 10751 28
Google Play - Google Store - Android Market 2515 24
Apple iOS 5742 19
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 10
Apple - App Store 2198 6
Microsoft Windows 8 1228 6
Microsoft Windows 10 6676 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Symbian OS 782 3
Microsoft Windows 856 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 2
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
Google Android TV 173 1
Nuance Swype Keyboard 61 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Java - Язык программирования 1180 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Metro UI 23 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 27 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Apple iPhone 6 547 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 26 1
Apple Mac App Store 77 1
Microsoft News 7 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Apple iPod Touch 661 1
Microsoft Store 229 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Statcounter 171 1
Apple Mac 1461 1
Microsoft Office 1950 1
Apple iPad 3263 1
Кисляков Евгений 83 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Чукарин Алексей 56 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Украина 3398 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Румыния 345 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Находка 80 1
Казахстан - Усть-Каменогорск 10 1
Колумбия - Республика 137 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Казахстан - Алматы 265 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 1
Чили - Республика 121 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Индонезия - Республика 386 1
Венгрия 295 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Польша - Республика 834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Швеция - Королевство 764 1
Норвегия - Королевство 434 1
Дания - Королевство 371 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Neowin 38 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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