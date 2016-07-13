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Microsoft Windows Phone Store
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Публикаций - 54, упоминаний - 65
Microsoft Windows Phone Store упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru