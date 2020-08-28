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AltegroSky
Альтегроскай
НекстТелл


28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 2
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 1
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 2
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
29.12.2017 Власти разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 1
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО 1
15.06.2017 Минкомсвязи ищет 90 млрд руб. на арктические спутники связи 1
27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне 2
04.04.2016 «Ростелеком» купил оператора у японцев 1
14.01.2016 AltegroSky запустила мобильную версию «Личного кабинета» 5
18.12.2015 Месть за Крым: Как Украина атаковала российский спутник 1
13.11.2015 Власти отказались от строительства сети спутниковой связи в Крыму 1
10.11.2015 «Народного спутникового интернета» не будет. Деньги отправлены в Татарстан 1
29.09.2015 AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке 1
04.02.2015 AltegroSky будет предоставлять услуги на базе спутника «Ямал-401» 1
14.11.2014 В «Рэйс Телеком» сменился гендиректор 3
08.08.2014 AltegroSky запустил новые тарифы на спутниковый интернет для жителей Сибири и Дальнего Востока 2
25.07.2014 Минкомсвязи предложило отказаться от иностранных спутников 1
24.07.2014 AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Экспресс-АМ5» 3
10.07.2014 AltegroSky купил «Московский телепорт» 4
05.05.2014 AltegroSky запускает безлимитный интернет для бизнеса 2
29.04.2014 AltegroSky перевел сеть на спутник «Экспресс-АМ5» 2
14.03.2014 AltegroSky оптимизировал управление ИТ и взаимодействием с клиентами с помощью Naumen 1
11.03.2014 AltegroSky построил телемост для «Альфа-банка» 1
19.02.2014 AltegroSky и C-COM поставят еще больше мобильных антенн в Россию 3
16.09.2013 AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Ямал-402» 1
13.02.2013 AltegroSky перевел сеть на спутник «Ямал-402» 2
24.01.2013 Спутниковый интернет идет в народ 2
01.11.2012 AltegroSky подвел первые итоги работы с Ка-диапазоном 7
12.10.2012 AltegroSky создал корпоративную сеть связи для АЗС «Шелл» 1
15.08.2012 Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 1
09.02.2012 «Романтис» развивает сеть телемедицины в интересах ВЦМК «Защита» 1
19.12.2011 AltegroSky установила для «Сервисного центра СБМ» более 60 VSAT-станций в регионах России 1
04.03.2011 AltegroSky по итогам 2010 г. зафиксировал трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT 1
27.09.2010 VSAT-операторы «Сетьтелеком» и «Рэйс Телеком» объединяются под единым брендом AltegroSky 2
12.10.2009 AltegroSky представил новые решения по организации ШПД для частных клиентов 1
23.03.2009 «Сетьтелеком» подключил тысячный VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1» 3
20.02.2009 «Сетьтелеком» перевёл сеть на стандарт DVB-S2 1

Публикаций - 46, упоминаний - 77

AltegroSky упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 212 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 3
Inmarsat - Инмарсат 29 3
Thuraya 17 3
Globalstar - Глобалстар 31 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
ТМ Сат 3 2
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 1
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 18 1
Eutelsat 66 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Синтерра - Synterra 570 1
GNTT 1 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Freshtel 49 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 75 1
Lenovo Motorola 1019 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Правительство РФ 2208 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 32 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Пехтерев Сергей 40 6
Никифоров Николай 1126 3
Бокова Людмила 80 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Клишас Андрей 44 1
Акимов Максим 167 1
Иванов Олег 124 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Путин Владимир 1828 1
Жаров Александр 165 1
Матаев Вячеслав 3 1
Ганин Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Япония 2811 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 2
Россия - Ижевск 310 2
Европа 3788 2
Земля - планета Солнечной системы 881 2
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Щёлково 33 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - Железногорск 52 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Магадан 134 1
Украина 3398 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Анадырь 45 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Билибино 9 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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