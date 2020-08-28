Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AltegroSky
Альтегроскай
НекстТелл
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Публикаций - 46, упоминаний - 77
AltegroSky упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
|ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
|Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 5
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
|SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
|Пехтерев Сергей 40 6
|Никифоров Николай 1126 3
|Бокова Людмила 80 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Клишас Андрей 44 1
|Акимов Максим 167 1
|Иванов Олег 124 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Путин Владимир 1828 1
|Жаров Александр 165 1
|Матаев Вячеслав 3 1
|Ганин Александр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768424, в очереди разбора - 672108.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768424, в очереди разбора - 672108.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru