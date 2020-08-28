Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 2

Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 1

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 2

Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1

Власти разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 1

Власти отказались от строительства сети спутниковой связи в Крыму 1

AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке 1

AltegroSky запустил новые тарифы на спутниковый интернет для жителей Сибири и Дальнего Востока 2

Минкомсвязи предложило отказаться от иностранных спутников 1

AltegroSky запускает безлимитный интернет для бизнеса 2

AltegroSky оптимизировал управление ИТ и взаимодействием с клиентами с помощью Naumen 1

Спутниковый интернет идет в народ 2

Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 1