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МТС ID


МТС ID — это единый аккаунт для авторизации в более чем 90 сервисах и приложениях экосистемы МТС. Использовать аккаунт может абонент любого оператора: для этого необходимо один раз идентифицироваться в МТС ID с помощью одноразового пароля по SMS. Далее все последующие входы в другие сервисы и приложения экосистемы будут происходить автоматически — вводить номер телефона, пароль и SMS не потребуется. С момента запуска сервиса МТС ID в 2021 году бесшовная авторизация стала постепенно замещать традиционные пароли и SMS. Если в 2022 году пользователи МТС ID вошли в сервисы экосистемы 572,3 млн раз, то с использованием паролей и SMS – всего 199 млн раз и 247 млн раз в 2022 и 2021 годах соответственно.


16.01.2025 МТС ID поможет клиентам Fix Price авторизоваться без ввода пароля 1
27.11.2024 «МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей 1
19.11.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами 1
14.11.2024 «МТС ID» помогает клиентам DNS авторизоваться за две секунды 1
06.11.2024 В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров 1
10.10.2024 180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году 1
23.09.2024 МТС ID ускорила авторизацию на сайте «Профи»  1
16.09.2024 «МТС Юрент»: женщины реже мужчин нарушают ПДД на электросамокатах 1
28.08.2024 «МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты 1
16.08.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 6 тысяч несовершеннолетних пользователей в приложении 1
15.08.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 570 несовершеннолетних пользователей Сочи в приложении 1
09.07.2024 В Смоленске каждая пятая поездка на самокате экономит до 20% 1
04.07.2024 «МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз» 1
11.06.2024 «МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе 1
11.06.2024 МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани 1
07.06.2024 МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними 1
04.06.2024 «МТС Юрент» ужесточает ответственность за нарушение ПДД 1
03.06.2024 «МТС Юрент» и другие операторы кикшеринга в Кирове и Кирово-Чепецке ужесточают ответственность за нарушение ПДД 1
30.05.2024 «МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД 1
17.05.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове 1
17.05.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» начал выявлять и блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью инструментов идентификации 1
08.05.2024 МТС: спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза 1
24.04.2024 Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID» 1
05.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани 1
02.04.2024 МТС ID выходит за рамки экосистемы 1
26.03.2024 Сервис кикшеринга «Юрент» открыл новый сезон в Москве 1
20.02.2024 Татарстанцы могут оформить eSIM МТС в Telegram-боте 1
20.02.2024 Виртуальную SIM-карту на пять номеров новосибирцы могут купить в Telegram 1
20.02.2024 Нижегородцы смогут оформить eSIM МТС в Telegram 1
20.02.2024 Жители Прикамья теперь могут покупать eSIM через Telegram 1
20.02.2024 Кировчане теперь могут покупать eSIM через Telegram 1
20.02.2024 МТС запустила продажи eSIM в Telegram 1
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» 1
26.12.2023 Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году 1
04.12.2023 МТС тестирует потенциального «убийцу» YouTube 1
04.12.2023 МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента Nuum 1
14.04.2023 В России идет проверка сотовых абонентов. Под угрозой блокировки номеров операторы просят сверить паспортные данные 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

МТС ID и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 37
Telegram Group 1983 6
Samsung Electronics 10254 6
Apple Inc 12099 6
МегаФон 8803 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Yandex - Яндекс 7339 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Flocktory - Флоктори 22 1
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 20 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 21 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Газпром ПАО 1342 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Администрация Краснодарского края 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 7
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2898 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 2
МТС Big Data 265 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 6
Apple iPhone 11 253 6
МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 9 6
МТС Premium 50 5
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 4
МТС - Мой МТС 89 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 2
МТС - NUUM 32 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 2
Segway Ninebot 31 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Яндекс.Плюс 191 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Сбер - СберПрайм 45 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Google YouTube Music 42 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
МТС Cashback - MTS Cashback 32 1
ВГТРК - Смотрим 4 1
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 1
МТС Поиск 11 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 1
МТС Exolve 67 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
МТС Сервис 8 1
Google Android WebView 46 1
Туринге Иван 21 9
Струганик Анна 3 3
Миногарова Мария 4 2
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
День молодёжи - 27 июня 896 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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