МТС ID
МТС ID — это единый аккаунт для авторизации в более чем 90 сервисах и приложениях экосистемы МТС. Использовать аккаунт может абонент любого оператора: для этого необходимо один раз идентифицироваться в МТС ID с помощью одноразового пароля по SMS. Далее все последующие входы в другие сервисы и приложения экосистемы будут происходить автоматически — вводить номер телефона, пароль и SMS не потребуется. С момента запуска сервиса МТС ID в 2021 году бесшовная авторизация стала постепенно замещать традиционные пароли и SMS. Если в 2022 году пользователи МТС ID вошли в сервисы экосистемы 572,3 млн раз, то с использованием паролей и SMS – всего 199 млн раз и 247 млн раз в 2022 и 2021 годах соответственно.
МТС ID и организации, системы, технологии, персоны:
|Туринге Иван 21 9
|Струганик Анна 3 3
|Миногарова Мария 4 2
|Братчикова Наталья 23 2
|Галактионова Инесса 75 2
|Каткова Кристина 3 2
|Игумнова Евгения 2 2
|Парадеев Александр 1 1
|Спиваков Владимир 3 1
|Чайковский Пётр 11 1
|Пахомов Александр 60 1
|Коваль Юлия 1 1
|Кайгородова Оксана 53 1
|Шакиров Марат 61 1
|Быков Алексей 35 1
|Дроздов Николай 4 1
|Лаптев Максим 18 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Сажко Василий 18 1
|Козин Алексей 43 1
|Смелянский Андрей 1 1
|Алмазов Элдос 1 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Алексеева Олеся 18 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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