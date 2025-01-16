МТС ID — это единый аккаунт для авторизации в более чем 90 сервисах и приложениях экосистемы МТС. Использовать аккаунт может абонент любого оператора: для этого необходимо один раз идентифицироваться в МТС ID с помощью одноразового пароля по SMS. Далее все последующие входы в другие сервисы и приложения экосистемы будут происходить автоматически — вводить номер телефона, пароль и SMS не потребуется. С момента запуска сервиса МТС ID в 2021 году бесшовная авторизация стала постепенно замещать традиционные пароли и SMS. Если в 2022 году пользователи МТС ID вошли в сервисы экосистемы 572,3 млн раз, то с использованием паролей и SMS – всего 199 млн раз и 247 млн раз в 2022 и 2021 годах соответственно.