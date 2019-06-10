Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 91677
ИКТ 8029
Организации 6060
Ведомства 1312
Ассоциации 655
Технологии 2873
Системы 17384
Персоны 32706
География 1515
Статьи 1191
Пресса 873
ИАА 589
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1492
Мероприятия 812

БПЦ Девелопмент БПЦ Банковские технологии БПС Программные Продукты

БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты


10.06.2019 БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире
13.02.2017 «БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир»
30.08.2016 Решения «БПЦ Банковские Технологии» обеспечили выпуск новой платежной карты для «Мегафона»
21.06.2016 Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса
13.05.2016 В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista
15.03.2016 SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise
09.02.2016 «БПЦ Банковские Технологии» заключили 18 новых контрактов в 2015 г.
03.02.2016 Электростанция Enex запущена в эксплуатацию на Сахалине
17.12.2015 «БПЦ Процессинг» и Росевробанк приступили к эквайрингу карт «Мир»
30.11.2015 Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista
07.10.2015 Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista
30.07.2015 «БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation
23.07.2015 Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista
16.07.2015 «Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили NFC-платежи на базе НСЕ-технологии
21.05.2015 РосЕвроБанк перевел операции по платежным картам в новый процессинговый центр «БПЦ Процессинг»
09.04.2015 В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista
08.12.2014 Innervation развивает новое бизнес-направление на базе SmartVista
08.12.2014 «БПЦ Инжиниринг» построил автономную микротурбинную электростанцию для агротуристического комплекса в Беларуси
28.08.2014 Вьетнамский Saigon Hanoi Bank перевел приобретенную сеть терминалов на SmartVista
27.08.2014 EthSwitch создает национальную платежную инфраструктуру Эфиопии с помощью БПЦ
30.07.2014 SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии
24.07.2014 «Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista
15.05.2014 «БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний
14.05.2014 HP будет по всему миру продвигать продукты российской компании
14.05.2014 Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга
03.04.2014 БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista
02.04.2014 «Мультисервисная платежная система» начала прием таможенных платежей от физических лиц по картам Visa
04.02.2014 «БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть»
27.01.2014 «Мультисервисная платежная система» развивает бизнес на базе SmartVista
26.08.2013 «БПЦ Банковские Технологии» протестировали SmartVista на платформах HP Integrity NonStop
20.08.2013 SmartGuard помогает Crystal Clear Payments предотвращать попытки финансового мошенничества
19.08.2013 «БПЦ Банковские Технологии» протестировали продукты SmartVista на IBM Power 780
16.08.2013 SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine
06.08.2013 Российское ПО поможет Палестине перейти на собственную валюту
01.08.2013 В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки
29.07.2013 «БПЦ Банковские Технологии» построят «Национальный межбанковский процессинговый центр» в Палестине
08.07.2013 Топ-менеджер «БПЦ Банковских Технологий» назначен гендиректором системы HandyBank

Публикаций - 105, упоминаний - 197

БПЦ Девелопмент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5313 6
HP - Hewlett-Packard 3567 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 46 3
ЦФТ Золотая Корона 352 3
Polymedia - Полимедиа 92 2
Nginx - Энджайникс 114 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 2
АйТи 1179 2
Diasoft - Диасофт 534 2
Открытые технологии 600 2
Прогноз 957 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 120 2
Программный продукт ГК 3960 2
Т8 НТЦ 64 2
INPAS - ИНПАС 118 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
Safran - Sagem 169 2
IFS - Industrial and Financial Systems 62 2
Siemens Business Services - SBS 45 2
CompuTel - Компьютел 62 2
OpenWay 53 2
HPE Enterprise Services 30 2
Thales - GemPlus 45 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 2
Accenture plc 810 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 2
Microsoft Corporation 22497 2
SAP SE 4595 2
Peak Systems - Пик Системз 24 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 105 1
i-Free - Айфри 108 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 1
Cognizant 18 1
Астерос Лабс 25 1
Delta Systems - Дельта-Системы НПП 3 1
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 1
Альта-Софт 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 27
Visa International 1809 26
Альфа-Банк 1476 10
Diners Club International - платёжная система 79 6
American Express - Amex 309 5
РосЕвроБанк 61 4
Аэрофлот - Aeroflot 648 4
Русский стандарт Банк 370 3
НСПК - Национальная система платежных карт 401 3
Раунд 220 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 2
First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 6 2
Oman Arab Bank 7 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 34 1
Алп Жамол 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
ГПБ Белгазпромбанк 16 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 155 1
МНГК-Инжиниринг - НТК МодульНефтеГазКомплект-Инжиниринг 1 1
Якутская птицефабрика 1 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 29 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Qiwi 878 1
Ак Барс Банк 212 1
Western Union - Вестерн Юнион 120 1
UnionPay - Платёжная система 88 1
Assist - Ассист 183 1
JCB International 136 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Правительство Москвы 1640 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 51 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 38
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 15
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 8
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 328 8
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 36 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 221 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
Масштабируемость - Scalability 1702 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 2
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 2
Турбина - лопаточная машина 26 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 2
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista - СмартВиста 79 70
Linux OS 7669 4
HPE Integrity - серия серверов 118 4
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 4
Visa payWave 73 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 3
Google Android 11959 3
Google Play - Google Store - Android Market 2732 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Cisco CCP - Cisco Container Platform 41 2
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 2
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 54 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 2
Альфа-Банк Экспресс 16 2
SugarCRM 31 2
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 2
Microsoft Windows 2000 2856 1
Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 2 1
Visa VisaNet 10 1
Visa Ready 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 16 1
Microsoft Exchange 1222 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 1
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 28 1
Аэрофлот Бонус 23 1
Visa Electron 63 1
MasterCard MoneySend 39 1
Diasoft 4x4 27 1
Oracle - Sun Solaris OS 156 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 201 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 41 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 13 1
IBM Banking Industry Framework 6 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 1
Apache Hadoop 356 1
WeChat - Мессенджер 104 1
WeChat Pay 15 1
Sendy - Платежная система 7 1
Diasoft Flextera 56 1
Григорьев Василий 20 20
Витенко Виталий 2 2
Сапельников Сергей 107 2
Демидов Алексей 23 2
Новикова Елена 56 2
Османов Ленур 1 1
Оганесян Ашот 84 1
Горшков Александр 12 1
Маркелов Виктор 17 1
Лунина Наталья 8 1
Тимирязев Вилен 6 1
Лосев Сергей 46 1
Осадчук Сергей 4 1
Пермяков Максим 25 1
Китляр Владимир 19 1
Рыжов Александр 2 1
Исимбаева Алма 1 1
Артимовичи (братья) 17 1
Киракосян Ара 1 1
Совдагаров Сергей 1 1
Коровин Алексей 13 1
Орловский Виктор 325 1
Солонин Сергей 85 1
Врублевский Павел 88 1
Богданов Кирилл 110 1
Сысоев Игорь 36 1
Скоробогатова Ольга 35 1
Артимович Игорь 26 1
Макаров Андрей 22 1
Лебедев Сергей 28 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Кухальский Ян 16 1
Федосеев Михаил 13 1
Скороходов Александр 2 1
Рассказов Алексей 3 1
Грачев Андрей 16 1
Дарёшин Максим 13 1
Павельев Кирилл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 13
Африка - Африканский регион 2928 10
Ближний Восток 2549 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Индия - Республика 4263 5
Европа 12319 5
Украина 6212 5
Африка Северная 204 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 60 3
Америка Южная 680 3
Палестина 34 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 3
Америка Северная 2650 2
Перу - Республика 227 2
Колумбия - Республика 476 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Нидерланды 2197 2
Болгария - Республика 657 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 2
Камбоджа - Королевство 116 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Америка Латинская 1413 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Индия - Карнатака - Бангалор 176 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 332 2
Персидский залив 164 2
Филиппины - Республика 456 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
Эквадор - Республика 83 2
Казахстан - Республика 4467 2
Сингапур - Республика 1574 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
Денежные переводы 775 4
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
КПД - Коэффициент полезного действия 245 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 80 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
IDC - International Data Corporation 4671 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Fortune Global 500 280 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
IDC FinTech Ranking 3 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 3
CNews AWARDS - награда 347 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Собираем ребенка в школу: самые легкие повербанки с емкостью от 5000 мАч

Лучшие роботы-пылесосы до 15 000 рублей: хиты продаж

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах
Показать еще