Индексная книга CNews*
БПЦ Девелопмент БПЦ Банковские технологии БПС Программные Продукты
Публикаций - 105, упоминаний - 197
БПЦ Девелопмент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
|Григорьев Василий 20 20
|Витенко Виталий 2 2
|Сапельников Сергей 107 2
|Демидов Алексей 23 2
|Новикова Елена 56 2
|Османов Ленур 1 1
|Оганесян Ашот 84 1
|Горшков Александр 12 1
|Маркелов Виктор 17 1
|Лунина Наталья 8 1
|Тимирязев Вилен 6 1
|Лосев Сергей 46 1
|Осадчук Сергей 4 1
|Пермяков Максим 25 1
|Китляр Владимир 19 1
|Рыжов Александр 2 1
|Исимбаева Алма 1 1
|Артимовичи (братья) 17 1
|Киракосян Ара 1 1
|Совдагаров Сергей 1 1
|Коровин Алексей 13 1
|Орловский Виктор 325 1
|Солонин Сергей 85 1
|Врублевский Павел 88 1
|Богданов Кирилл 110 1
|Сысоев Игорь 36 1
|Скоробогатова Ольга 35 1
|Артимович Игорь 26 1
|Макаров Андрей 22 1
|Лебедев Сергей 28 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Кухальский Ян 16 1
|Федосеев Михаил 13 1
|Скороходов Александр 2 1
|Рассказов Алексей 3 1
|Грачев Андрей 16 1
|Дарёшин Максим 13 1
|Павельев Кирилл 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.