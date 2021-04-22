Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TMS
Transportation Managament System
Система управления транспортом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 61
TMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Сергей 82 2
|Бусько Владимир 3 2
|Михалев Максим 10 2
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Облетников Борис 2 1
|Кислицын Денис 1 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Кобяков Илья 3 1
|Сюняева Диана 1 1
|Данильченко Олег 2 1
|Андреев Максим 29 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Дьяков Кирилл 1 1
|Тимашов Алексей 8 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Ефименко Александр 1 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Сергеенко Дмитрий 1 1
|Федоров Дмитрий 16 1
|Бибанов Владимир 2 1
|Пометун Андрей 1 1
|Балабанов Александр 7 1
|Тарасов Александр 7 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Реймер Денис 49 1
|Ступин Евгений 18 1
|Мельник Иван 10 1
|Королев Андрей 8 1
|Ершов Павел 28 1
|Глазков Александр 57 1
|Мылицын Роман 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769277, в очереди разбора - 672961.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769277, в очереди разбора - 672961.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru