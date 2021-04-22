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TMS
Transportation Managament System
Система управления транспортом


22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
09.03.2021 «Корус консалтинг» поддерживает СУБД на базе Oracle Enterprise 3PL-оператора «ЛогЛаб» 1
01.02.2021 BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий» 1
11.12.2020 Ubirator привлек инвестиционный займ от Moscow Seed Fund 1
13.11.2020 Ubirator привлек 45 млн рублей от «Тилтех капитал» 1
25.08.2020 «Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок 3
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 1
06.07.2020 Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
02.04.2019 TMS Газпромбанка стал лучшим казначейским сервисом по версии CNews AWARDS 3
20.02.2019 ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» 1
26.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизировал работу склада «САНГ» на платформе 1C:WMS 1
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
26.04.2018 СДЭК внедрила решение Neuroniq для управления транспортными потоками на складе 2
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 1
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами 1
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin 1
11.04.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX 1
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
29.11.2016 Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки 1
17.06.2016 Число организаций-пользователей «1С:ERP» превысило 1000 1
10.05.2016 Система JaCarta Management System включена в реестр отечественного ПО 1
18.01.2016 Решения Gemalto в сфере облачных платежей одобрены MasterCard 1
16.12.2015 «Мон’дэлис Русь» управляет перевозками из облака «Крок» 1
16.04.2015 Объем бизнеса «Крок» по итогам 2014 г. сократился на 2,7% 1
19.03.2015 «Техносерв Консалтинг» представил новое мобильное решение для сбора задолженности 1
28.08.2014 Вышел новый релиз системы «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» от Axelot 1
22.04.2014 На рынке ИТ в ритейле не хватает решений для СМБ 1
14.04.2014 Зачем торговле Supply Chain Management? 3
13.01.2014 Холдинг ITG увеличивает свою рыночную стоимость покупкой новой компании – «Транзакционные системы» 1
02.04.2013 Orange Business Services перешел на SafeNet Authentication Manager с помощью Softline 1
11.12.2012 Abbyy Language Services разработала систему управления переводами на базе Microsoft SharePoint 2013 1
17.08.2012 IBM покупает разработчика SSD-накопителей 1
01.06.2012 Управление тегами в ЭДО: ПО не дошло до России? 4
04.10.2010 Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области 1
07.07.2010 Видеосеть на базе решений Tandberg объединила подразделения департамента соцразвития Тюменской области 1
25.12.2009 Tandberg представила решение регламентирования персональной видеоконференцсвязи 3
29.10.2009 Tandberg инвестировал $4 млн в открытие демонстрационного центра в Москве 1
27.02.2009 Новое ПО от Tandberg поможет упростить внедрение видеосвязи 3
24.12.2008 Tandberg упростил видеосвязь между компаниями и клиентами 1

Публикаций - 45, упоминаний - 61

TMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems - Tandberg 94 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 4
Microsoft Corporation 11168 3
Крок 1221 3
SAP SE 3220 2
Ubirator - Убиратор 3 2
Custis 73 2
3779 2
IBM 3557 2
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
Digital Vision 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ФТО 8 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Панорама КБ 43 1
Google LLC 7177 1
Vintage Wines SA 4 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
INPAS - ИНПАС 107 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Columbus - Колумбус 125 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Generix Group - Generix Group Vostok - Женерикс Групп 5 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Ланит ГК 1160 1
Oracle Corporation 3363 1
GMCS 225 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
McKinsey & Company 121 1
Naumen - Наумен 342 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Газпром ПАО 524 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Интер РАО ПАО 159 1
Белый Ветер 57 1
Мотовилихинские заводы 10 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Тилтех капитал 7 1
PwC Россия 6 1
Рослокомотив 1 1
Citibank - Ситибанк 170 1
САНГ 3 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Lego 84 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 600 1
Северсталь ПАО 204 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1579 1
Maersk 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Flash 480 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 5
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 7 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 2
Cisco Systems - Tandberg E20 - персональные видеотелефоны 2 2
Cisco Systems - Tandberg Movi 4 2
Aladdin eToken Management System 71 2
Панорама КБ Imagery Creator 4 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Панорама КБ ГИС Сервер 4 1
Технологии Будущего - NeuroniQ Склад 1 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
Axelot Datareon ESB 11 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 1
Cisco Systems - Tandberg Codec 8 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 1
Cisco Systems - Tandberg Codian MSE 3 1
Cisco Systems - Tandberg Gatekeeper 1 1
SAP Ariba 71 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
SQLite - встраиваемая СУБД 33 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Linux OS 4276 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Java - Язык программирования 1180 1
Naumen Erudite 12 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 45 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Солонин Сергей 82 2
Бусько Владимир 3 2
Михалев Максим 10 2
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Ведехин Игорь 23 1
Облетников Борис 2 1
Кислицын Денис 1 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Кобяков Илья 3 1
Сюняева Диана 1 1
Данильченко Олег 2 1
Андреев Максим 29 1
Адмиральский Сергей 38 1
Дьяков Кирилл 1 1
Тимашов Алексей 8 1
Рубцова Ольга 32 1
Ефименко Александр 1 1
Рыбакова Любовь 12 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Федоров Дмитрий 16 1
Бибанов Владимир 2 1
Пометун Андрей 1 1
Балабанов Александр 7 1
Тарасов Александр 7 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Кириченко Игорь 41 1
Реймер Денис 49 1
Ступин Евгений 18 1
Мельник Иван 10 1
Королев Андрей 8 1
Ершов Павел 28 1
Глазков Александр 57 1
Мылицын Роман 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Украина 3398 4
Казахстан - Республика 2650 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Европа 3788 2
Япония 2811 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Восточная Европа 1691 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Абхазия - Республика 103 1
Россия - Владимир 160 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Gartner 2197 1
CNews AWARDS 292 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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