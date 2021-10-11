Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Synology Inc
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 130, упоминаний - 373
Synology Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VMware 1829 5
|Intel Corporation 4175 4
|Logitech 166 4
|Seagate Technology 282 3
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
|IBM 3539 2
|Microsoft Corporation 11077 2
|Код Безопасности 365 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
|Google LLC 7148 2
|Lenovo Group 1636 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
|Western Digital Corporation - WDC 311 2
|Dell EMC 2400 2
|NetApp 485 2
|Lenovo EMC - Iomega 45 1
|ASUS - Asustor 14 1
|Spiceworks Community 10 1
|NXP Freescale Semiconductor 96 1
|Infortrend Technology 1 1
|Softprom by ERC 10 1
|Sigrand - Сигранд 1 1
|QNAP Systems 49 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
|Infinidat 24 1
|Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
|Samsung Electronics 5666 1
|NEC 419 1
|Hitachi Vantara 100 1
|Fujitsu 741 1
|SAS Institute 596 1
|Oracle Corporation 3344 1
|1С 3738 1
|Huawei 2730 1
|Cisco Systems 2040 1
|Pure Storage 43 1
|PC Magazine - PCMag 39 3
|Reddit 198 1
|Tom’s Hardware 86 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Blocks & Files 3 1
|TechTarget 8 4
|Gartner 2190 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760734, в очереди разбора - 664424.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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