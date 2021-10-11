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Synology Inc


11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных 2
23.09.2021 Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows 2
25.08.2021 Synology запускает C2 Transfer 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 3
22.07.2021 Synology запускает C2 Password 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 4
14.07.2021 Synology выпустила жесткие диски SAS HAS5300 корпоративного класса для масштабируемых и высокопроизводительных систем 8
23.06.2021 Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой 6
28.01.2021 Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300 11
14.01.2021 Synology представила сверхкомпактные серверы RS1221+ и RS1221RP+ 3
14.12.2020 Synology представила NAS DS1821+ 5
08.12.2020 Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0 5
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221 2
29.09.2020 Synology пополнила линейку SSD накопителем SAT5200 емкостью 3,84 ТБ 3
01.09.2020 Seagate представила обновление линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro для NAS-систем. Цены 1
17.07.2020 Synology представила СХД DS920+ 1
17.07.2020 Synology представила систему хранения DS920+ для дома и малого бизнеса 1
09.07.2020 Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка 1
16.06.2020 Synology представила All-Flash систему FS3600 3
15.06.2020 Synology представила линейку твердотельных накопителей M.2 3
15.04.2020 Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID 1
30.01.2020 Synology представила домашнюю СХД DS420j 2
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 2
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
15.11.2019 Synology представила двухконтроллерный сервер UC3200 и модуль расширения RXD1219sas 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
05.11.2019 Synology представлила Active Backup for Business 2.1 2
31.10.2019 Synology представила NAS DS120j 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
04.10.2019 Synology представила СХД RS820+/RS820RP+ 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
11.09.2019 Synology представила DiskStation Manager версии 7.0 3
25.07.2019 Synology представила новые СХД FS6400, SA3400 и DS620slim 1
20.06.2019 Synology представила 4-дисковый NAS DiskStation DS419slim 2
30.05.2019 Накопители Seagate для работы в сетевых хранилищах данных: особенности моделей 1
16.05.2019 Synology выпустила обновленную платформу DiskStation Manager версии 6.2.2 2
11.04.2019 Synology выпустила новую СХД RS819 2
15.02.2019 Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+ 5
12.12.2018 Gartner назвала лучшие компании на рынке СХД 1

Публикаций - 130, упоминаний - 373

Synology Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1829 5
Intel Corporation 4175 4
Logitech 166 4
Seagate Technology 282 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
IBM 3539 2
Microsoft Corporation 11077 2
Код Безопасности 365 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Google LLC 7148 2
Lenovo Group 1636 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Western Digital Corporation - WDC 311 2
Dell EMC 2400 2
NetApp 485 2
Lenovo EMC - Iomega 45 1
ASUS - Asustor 14 1
Spiceworks Community 10 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Infortrend Technology 1 1
Softprom by ERC 10 1
Sigrand - Сигранд 1 1
QNAP Systems 49 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Infinidat 24 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Samsung Electronics 5666 1
NEC 419 1
Hitachi Vantara 100 1
Fujitsu 741 1
SAS Institute 596 1
Oracle Corporation 3344 1
3738 1
Huawei 2730 1
Cisco Systems 2040 1
Pure Storage 43 1
Sanofi - Санофи 33 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Ренессанс Страхование 51 4
Инвитро - Invitro 35 3
Нанолек 9 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
МКС - Международная космическая станция 98 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 26
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 13
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 9
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 6
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 6
DDR - Double data rate 1068 6
Linux Btrfs - Файловая система 32 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 5
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 4
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 3
Link aggregation - Агрегирование 22 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 3
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
M.2 NVMe SSD 8 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 2
Synology RackStation RS - серия СХД 28 20
Microsoft Windows 10 6635 18
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 69 16
Synology DS - Сетевое хранилище - СХД 15 15
Synology NAS 35 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 9
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 6
Linux OS 4257 6
Microsoft Office 365 769 6
Synology Active Backup for Business 7 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Synology Hybrid RAID (SHR) - Synology Hybrid Share 10 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Synology Snapshot Replication 6 3
Synology Drive 7 3
Apple macOS 925 3
Synology High Availability - SHA 10 3
Synology Photos 2 2
Synology Active Backup for Office 365 2 2
Intel Atom C 6 2
Seagate IronWolf HDD 13 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Synology FS - Сетевое хранилище - СХД 2 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 2
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 12 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 2
Synology C2 Storage 3 2
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Synology VMM - Synology Virtual Machine Manager 1 1
Synology M.2 - плата адаптера SSD 1 1
Synology RX - модуль расширения СХД 1 1
Synology Moments 1 1
Synology QuickConnect 1 1
Тыров Илья 11 6
Фишер Андрей 54 6
Васильев Кирилл 13 6
Кальмуцкий Олег 8 6
Карелин Павел 6 6
Деев Алексей 6 5
Теличева Наталья 125 4
Образцов Алексей 8 4
Fan Jason - Фан Джейсон 8 4
Wang Michael - Ванг Майкл 9 4
Meng Kevin - Менг Кевин 3 3
Lu Derren - Лу Деррен 4 3
Федин Владимир 6 3
Лебедев Георгий 39 3
Ишмамедов Константин 4 3
Лобовко Дмитрий 2 2
Shao Katarina - Шао Катарина 3 2
Liu Jia-Yu - Лю Цзяюй 4 2
Никитенко Дмитрий 2 2
Рыжий Алексей 4 2
Коростелев Павел 5 2
Кузнецов Александр 75 2
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Chang Meiji - Чанг Мэйдзи 2 1
Балашова Анна 3 1
Лосев Сергей 43 1
Лю Цзя-ю 1 1
Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
Wong Philipp - Вон Филипп 5 1
Fochtman Jeff - Фотчман Джефф 3 1
Brown Alan - Браун Алан 2 1
Коро­сте­ле­в Пав­ел 1 1
Chang Ivan - Иван Чанг 1 1
Арсеньев Сергей 4 1
Ефремов Сергей 11 1
Арсентьев Сергей 1 1
Никитин Андрей 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Украина 3365 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Европа 3752 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Человеческий фактор 126 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
PC Magazine - PCMag 39 3
Reddit 198 1
Tom’s Hardware 86 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Blocks & Files 3 1
TechTarget 8 4
Gartner 2190 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Markets&Markets Research 78 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 6
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 5
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
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