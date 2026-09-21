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TANAiS IT Group BPM-Expert БПМ-Эксперт

TANAiS IT Group - BPM-Expert - БПМ-Эксперт

ИТ-компания BPM-EXPERT является золотым партнером вендора ELMA, одного из участников  рынка BPM-систем, разработчика Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов. В активе BPM-EXPERT —  опыт сотрудничества с государственными и крупными коммерческими компаниями.

СОБЫТИЯ

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21.09.2026 PIR Group построил единый цифровой контур договорной работы на ELMA365 CSP 1
25.08.2026 PIR Group автоматизировала договорную работу на Elma365 1
05.12.2024 LDM и BPM-Expert займутся автоматизацией документооборота и бизнес-процессов заказчиков 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

TANAiS IT Group и организации, системы, технологии, персоны:

9789 3
Synology Inc - SLMP PTE 143 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 120 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 74 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 21 1
Onellect - Технологии автоматизации бизнеса 14 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 1
Directum - Директум 1297 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3263 1
Рексофт - Reksoft 496 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
PIR Group - ПИР-Групп - Партнерство Инвестиции Развитие 3 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14193 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12581 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 578 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8474 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2495 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2829 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1990 2
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 491 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4561 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13930 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3731 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4759 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2039 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1214 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12453 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2481 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6766 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28724 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4416 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10938 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10116 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 243 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1192 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7916 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2405 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7629 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1248 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5781 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 215 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 424 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 46 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 162 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 315 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 74 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 92 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 434 1
Чупа Ксения 6 1
Сидорова Анастасия 1 1
Лощёнова Александра 5 1
Смагина Яна 1 1
Шарак Андрей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9352 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2608 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12164 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5711 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22199 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 107 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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