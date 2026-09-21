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TANAiS IT Group BPM-Expert БПМ-Эксперт
ИТ-компания BPM-EXPERT является золотым партнером вендора ELMA, одного из участников рынка BPM-систем, разработчика Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов. В активе BPM-EXPERT — опыт сотрудничества с государственными и крупными коммерческими компаниями.
СОБЫТИЯ
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TANAiS IT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Чупа Ксения 6 1
|Сидорова Анастасия 1 1
|Лощёнова Александра 5 1
|Смагина Яна 1 1
|Шарак Андрей 67 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
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