Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Windows Mobile 10
Публикаций - 83, упоминаний - 208
Microsoft Windows Mobile 10 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Carl Zeiss 277 7
|Kickstarter 111 2
|Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 75 2
|LinkedIn 548 1
|Adidas 125 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 125 1
|re:Store 131 1
|Bank of America - Банк Америки 208 1
|American Airlines 76 1
|Uber 276 1
|KGI Securities 49 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 2
|U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 1
|MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 7
|The Verge - Издание 459 7
|Windows Central 18 4
|GizmoChina 83 3
|Wired - Издание 206 1
|NBC News 165 1
|Neowin 42 1
|Android Authority 33 1
|TENAA 16 1
|Ars Technica 356 1
|PhoneArena 68 1
|The Guardian - Британская газета 314 1
|GizChina - Издание 42 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 143 1
|Business Insider 184 1
|Bloomberg 969 1
|The Register 1262 1
|WikiLeaks 112 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
|IDC - International Data Corporation 4527 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 175 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|Strategy Analytics 282 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru