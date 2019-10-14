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Microsoft Windows Mobile 10



14.10.2019 Microsoft решила не исправлять «важную» уязвимость в Windows 10 Mobile
21.01.2019 Microsoft посоветовала переходить с Windows 10 Mobile на iOS и Android. Опрос
09.10.2017 Microsoft официально признала смерть Windows Phone
08.08.2017 Microsoft «убьет» Windows 10 Mobile и перейдет на таинственную новую ОС
17.04.2017 Microsoft оставила без обновления множество Windows-смартфонов
26.01.2017 Обзор HP Elite x3 с Windows 10 Mobile: бизнес-вектор
11.05.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 650. Элегантный смартфон для не требовательных
14.04.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 950 Dual SIM и док-станции Display Dock
27.01.2016 Обзор Microsoft Lumia 950: флагман ОС Windows 10 Mobile
12.01.2016 10 главных "фишек" Windows 10 Mobile
21.10.2015 Windows 10 будет отправлять SMS с ПК
04.08.2015 10 первых с Windows 10 Mobile

Публикаций - 83, упоминаний - 208

Microsoft Windows Mobile 10 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21014 65
Apple Inc 10137 23
Google LLC 9440 20
Nokia Corporation 5235 16
Continuum Innovation 42 14
Samsung Electronics 8953 12
HP Inc. 5104 12
Huawei 2996 10
Meta - Facebook 4129 9
Qualcomm Technologies 1557 8
Lenovo Group 2000 6
LG Electronics 3134 6
HTC Corporation 1377 6
Intel Corporation 10803 6
Twitter 2293 5
Canon 1281 5
Yandex - Яндекс 4582 5
Xiaomi 985 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 4
HMD Global - Nokia 122 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 3
Lenovo Motorola 3319 3
Sony 5578 3
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 105 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 2
Dell EMC 4472 2
NeXus 219 2
Citrix Systems 725 2
Acer Group 2183 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 2
Yota Devices - YD 100 2
Yota - Скартел 703 2
Telegram Group 744 2
AMD - Advanced Micro Devices 3499 2
SPB TV 45 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 1
Bang&Olufsen 122 1
Canon Europe 41 1
Sphere 12 1
Carl Zeiss 277 7
Kickstarter 111 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 75 2
LinkedIn 548 1
Adidas 125 1
Royal Dutch Shell - Шелл 125 1
re:Store 131 1
Bank of America - Банк Америки 208 1
American Airlines 76 1
Uber 276 1
KGI Securities 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 19
USB Type-C - USB-C 1007 16
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 11
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 9
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 823 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 947 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 6
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 516 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 742 5
Nano-SIM 126 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3019 4
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 694 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 204 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 3
Micorosft Windows Insider 81 3
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 330 3
USB Type-A - USB-A 169 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 287 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1308 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 690 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 3
ARM64 - Архитектура процессора 1234 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4214 3
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 77 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 599 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 269 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 130 2
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 39 2
Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 45 2
Microsoft Windows 10 10129 54
Google Android 11673 54
Apple iOS 6248 46
Microsoft Windows Phone OS 1533 33
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 417 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1365 19
Apple iPhone - серия смартфонов 5821 18
Microsoft Windows 1378 16
HP Elite x - Серия смартфонов 18 11
Corning Gorilla Glass 560 10
Microsoft Surface - Планшет 329 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1278 10
Microsoft Office 3012 10
Microsoft Cortana 144 9
Microsoft Skype 1887 9
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 9
Microsoft Store 236 9
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1228 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 329 8
Apple macOS 1229 8
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 7
Microsoft Edge - браузер 1774 7
Microsoft Surface Phone 19 7
Statcounter 180 7
Google Play - Google Store - Android Market 2638 6
Microsoft Office PowerPoint 613 6
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 35 6
Microsoft Surface Duo - Планшет 11 5
Apple iPhone 7 255 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 5
Apple iPhone 6 578 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 956 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2547 5
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 120 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 186 5
Nokia 9 PureView - Смартфон 93 5
Google Chrome OS 331 5
Linux OS 7207 5
Apple iPad 3542 5
HP Workspace 7 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 175 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 4
Panay Panos - Панай Панос 14 4
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 337 2
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 2
Муртазин Эльдар 53 1
Ruddock David - Руддок Дэвид 2 1
Кимельман Константин 10 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 1
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 1
Yuval Ron - Рон Юваль 1 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 25 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 12 1
Филиппов Кирилл 20 1
Weisler Dion - Вайслер Дион 14 1
Румянцев Сергей 22 1
Иванников Дмитрий 41 1
Добрынин Владимир 32 1
Зубарев Илья 20 1
Jobs Steve - Джобс Стив 988 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 276 1
Белоусов Сергей 229 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 9
США - Калифорния - Купертино 246 4
Южная Корея - Республика 3271 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 4
Европа 7249 4
Германия - Федеративная Республика 7790 4
Франция - Французская Республика 4928 3
Беларусь - Белоруссия 3207 2
США - Вашингтон - Редмонд 191 2
Япония 7899 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 2
США - Нью-Йорк 2588 2
Италия - Рим 193 1
США - Колумбия 41 1
Колумбия - Республика 407 1
Португалия - Португальская Республика 639 1
Африка Южная 330 1
Вьетнам - Ханой 27 1
Финляндия - Хельсинки 238 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 1
Земля - планета Солнечной системы 6495 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 1
Испания - Каталония - Барселона 697 1
Бельгия - Королевство 848 1
Израиль 1685 1
Испания - Королевство 2566 1
Италия - Итальянская Республика 2901 1
Ближний Восток 2491 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
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