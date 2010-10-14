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Alvarion Technologies



14.10.2010 Qtech выпустила новый конвертор интерфейсов с модульной архитектурой 1
12.04.2010 Intel, Motorola, Samsung и другие компании поддержали технологию WiMAX 2 1
15.03.2010 Alvarion создаст в России компанию для производства и продвижения WiMAX-оборудования 3
28.08.2009 «Синтерра-Урал» объединит VPN-сетью челябинские офисы РТК 1
17.04.2009 Общее число абонентов WiMAX в 2008 г. приблизилось к 4 млн 1
20.03.2009 Споры о беспроводной связи: когда отрегулируют WiMAX? 1
09.09.2008 Мировой рынок оборудования для сетей WiMAX во 2 квартале вырос на 3% 1
17.06.2008 Nortel и Alvarion объединили усилия в области WiMAX 4
26.05.2008 Казахи запустили первый WiMAX 1
21.04.2008 Беспроводной доступ жаждет мобильности 3
26.11.2007 27 ноября откроется выставка «Беспроводные и мобильные технологии 2007» 1
11.09.2007 «КомЛайн» модернизирует собственную WiMAX-сеть 3
30.05.2007 «Синтерра» переложит WiMAX на партнеров 1
30.05.2007 "Синтерра" отобрала производителей для развития региональных WiMAX-сетей 1
15.05.2007 Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей 3
01.03.2007 В Орле создают сеть WiMAX 2
25.01.2007 Россия и Израиль: хроника ИТ-контактов 2
28.12.2006 Израильское ИТ-процветание имеет военные корни 1
05.12.2006 Продажи оборудования WiMAX вырастут на 23% 1
17.11.2006 Рынок WiMAX вступает в фазу стремительного роста 1
13.10.2006 Intel выпустил микросхемы с поддержкой технологии WiMax для мобильных сетей 1
21.06.2006 "Энфорта" строит национальную сеть беспроводного широкополосного доступа 1
20.06.2006 "Седиком" завершил первую поставку оборудования Alvarion для "Энфорта" 2
19.06.2006 Израиль становится привлекательным для мобильных инвестиций 1
11.11.2005 Intel увеличивает инвестиции в WiMax 1
09.08.2005 Wi-Fi жил быстро, умрет молодым 1
25.05.2005 Кентербери станет WiMax-городом 1
19.04.2005 WiMAX изменит судьбу интернета 1
11.02.2005 Alcatel и Alvarion будут совместно продвигать WiMAX 2
29.12.2004 Уральская "дочка" МТС строит беспроводную транспортную сеть 1
22.12.2004 В Якутске построят беспроводную транспортную сеть 1
02.12.2004 Крупнейшая европейская сеть pre-WiMAX развернута в Удмуртии 1
25.11.2004 На Кубани развернут беспроводные сети eMGW 1
29.07.2004 "Седиком" начинает поставки BreezeMAX 1
02.06.2004 Alvarion представил WiMAX-платформу BreezeMAX 1
14.05.2004 Alvarion расширил линейку BreezeACCESS 2
14.05.2004 Intel планирует покончить с убытками в телеком-бизнесе 1
13.05.2004 "Связь-Экспокомм-2004": все новости с выставки 1
12.02.2004 В Москве прошел семинар по сотрудничеству РФ и Израиля в области коммуникаций и ИТ 1
06.02.2004 Alvarion представил финансовый отчет 1

Публикаций - 61, упоминаний - 91

Alvarion Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10398 17
Lenovo Motorola 3213 11
Cisco Systems 4573 9
Nortel Networks 1259 6
Siemens AG - Сименс Россия 2126 6
Синтерра - Synterra 733 6
Nokia Alcatel-Lucent 1373 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 5
Comptek - Комптек 166 5
Инфинет - InfiNet Wireless 57 5
Huawei 3040 5
Samsung Electronics 8414 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 4
Gilat Satellite Networks 69 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 4
IBM 8299 3
Comverse Technology 57 3
Microsoft Corporation 20359 3
ZTE Corporation 616 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 3
Millicom International Cellular SA 49 3
Центел - Центральный телеграф 315 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1257 3
NEC 1572 3
AT&T Inc 1501 2
Ростелеком ЦентрТелеком 502 2
HP - Hewlett-Packard 3334 2
Amdocs 123 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 306 2
АФК Система ПАО 1585 2
Nokia Corporation 5016 2
ECI Telecom 67 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 2
МТТ Старт Телеком 59 2
Ericsson 2240 2
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group 12 1
TI - National Semiconductor 99 1
Klinkmann - Клинкманн 5 1
SFR - Société française du radiotéléphone 57 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 3
Marriott Hotels 31 2
ТНК-ВР Холдинг 228 2
Почта России ПАО 1752 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 1
Boeing 449 1
Интер РАО ПАО 246 1
Deutsche Lufthansa AG 95 1
British Airways - British Midland International 107 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 17 1
Intel Capital 146 1
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 8 1
Меркури - Mercury 59 1
Sela 14 1
Омнибэнд Групп 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
Правительство РФ 2485 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2185 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
Федеральное собрание Российской Федерации 87 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 1
IAI - Israel Aircraft Industry 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 96 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 9
3G - Стандарт мобильной связи 4911 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 6
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 455 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4061 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 2
FTTH - Fiber To The Home 122 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 420 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 123 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 437 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 61 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 59 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1302 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 272 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 1
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 36 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 66 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1168 1
НИР - Научно-исследовательская работа 150 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1243 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5609 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 217 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 242 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 6
Intel PRO - серия адаптеров 75 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 2
Cisco Aironet 27 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2012 1
Rover - RoverBook 82 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 6 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 127 1
Microsoft Windows NT 705 1
Avaya IP Office Cloud Platform 75 1
Nvidia GeForce GTX 2871 1
Intel Itanium 573 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 1
Intel Celeron - Серия процессоров 879 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1049 1
Java - Язык программирования 2344 1
Солонин Виталий 82 6
Рейман Леонид 978 3
Богатов Антон 76 3
Иванов Андрей 42 2
Миньковский Михаил 23 1
Дергунова Ольга 113 1
Исаев Алексей 12 1
Слизень Виталий 220 1
Беляев Александр 12 1
Новиков Александр 33 1
Катьянов Юрий 2 1
Chen Jason - Чен Джейсон 12 1
Волкова Юлия 5 1
Колпаков Алексей 2 1
Коротков Андрей 67 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 7
Индия - Республика 3441 7
Израиль 1293 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 5
Бразилия - Федеративная Республика 1720 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 5
Европа 6508 4
Россия - СФО - Новосибирск 2799 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 895 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 3
Южная Корея - Республика 2847 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 3
Европа Восточная 2698 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 481 3
Африка - Африканский регион 2326 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 827 3
Испания - Королевство 2238 3
Северная Америка 2355 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 987 3
Латинская Америка 1294 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 834 3
Малайзия 655 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 451 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 961 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1953 2
Азия - Азиатский регион 2886 2
Польша - Республика 1292 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1119 2
Канада 2312 2
Израиль - Тель-Авив 82 2
Германия - Федеративная Республика 6787 2
Франция - Французская Республика 4080 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1721 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 195 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 262 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 527 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 151 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 1
WSJ - The Wall Street Journal 1186 2
Telecom Today - Today in Telecom 137 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 1
FT - Financial Times 1051 1
Telecom.paper 150 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 2
Forrester Research 760 2
Strategy Analytics 277 2
IHS Infonetics Research 86 2
In-Stat 76 2
IDC - International Data Corporation 4414 1
Gartner 3095 1
Dell'Oro Group 34 1
BDI - Business Date Israel 1 1
РАН - Российская академия наук 588 1
IDF - Intel Developer Forum 129 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 158 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 1
Intel Developer Forum 100 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
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