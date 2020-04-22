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ЦПМ
Промышленные Цифровые Печатные Машины


22.04.2020 Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070 1
08.11.2019 Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати 2
28.11.2018 Konica Minolta представила ЦПМ AccurioPress C83hc с большим цветовым охватом 1
14.08.2017 Типография «Два слона» внедрила ЦПМ Xerox Versant 2100 Press 1
09.08.2017 Konica Minolta выпустила цифровые печатные машины для больших тиражей 2
11.07.2017 Первая в России ЦПМ Xerox Versant 180 Press установлена в типографии «Крафт» 1
12.04.2017 Xerox представила три новые полноцветные ЦПМ линейки Xerox Versant 1
28.02.2017 Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
21.02.2017 Xerox представила новую модификацию полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 2
08.02.2017 Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh 1
27.12.2016 Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO 2
14.12.2016 «Якутпроект» наладил выпуск полиграфической продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press 2
01.12.2016 Типография iPrint установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 2
17.11.2016 Типография Allprint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press 4
19.10.2016 В центре образования «Кудрово» установлены ЦПМ и МФУ от Xerox 1
06.10.2016 «Эй Пи Трейд» планирует увеличить объём печати с установкой двух ЦПМ Xerox iGen 5 Press 1
23.08.2016 Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ от Xerox 1
05.07.2016 Типография «Армавир Фото» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
21.06.2016 Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60 1
13.05.2016 Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 2
15.03.2016 «Ломо» установило монохромную ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA 1
17.02.2016 Новая опция позволит ЦПМ Xerox Versant 80 обрабатывать материалы длиной до 660 мм 2
09.02.2016 Xerox продемонстрирует в России ЦПМ Versant 80 с опцией печати на длинном формате 2
02.02.2016 «Дельта Принт» повысила скорость печати с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
20.01.2016 Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI 2
14.01.2016 Копировальный центр «Восстания, 1» установил ЦПМ Xerox Color C60 1
12.01.2016 Типография «Азалит» расширила ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press 3
16.12.2015 Рекламное агентство Premium установило систему Xerox Versant 80 Press 3
10.12.2015 «Архимед» расширил ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro 1
11.11.2015 Damax с установкой Xerox Color C60 вышла на рынок цифровой печати 1
23.10.2015 Липецкий государственный технический университет установил ЦПМ и МФУ от Xerox 1
08.09.2015 Xerox выпустила комплект модернизации для ЦПМ Xerox Versant 80 Pro 2
15.07.2015 «Срочная полиграфия AlexPress» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro 1
01.07.2015 Xerox выпустила сервер печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 1
30.06.2015 Саратовский государственный университет завершил второй этап модернизации вузовской типографии 2
25.06.2015 «Красноярскэнергосбыт» создал единый центр биллинговой печати на базе комплексного решения Xerox 1
19.06.2015 «Хабаровская городская типография» установит полноцветную листовую ЦПМ Ricoh Pro C7100X 2
18.06.2015 «Полиграф Медиа Групп» установит полноцветную ЦПМ Ricoh Pro C7100X 1
05.06.2015 Салон оперативной печати «Гранд» установил ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
02.06.2015 Xerox продемонстрирует возможности ЦПМ Nuvera Classic Heavy 1

Публикаций - 64, упоминаний - 95

ЦПМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xerox Евразия 47 5
EFI - Electronics for Imaging 23 2
Xerox 519 1
Konica Minolta 136 1
Kyocera 94 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Xerox Россия 102 1
Microsoft Corporation 11127 1
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 12 1
Xerox Workplace Solutions 3 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
МФУ - Многофункциональное устройство 590 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 108 1
Масштабируемость - Scalability 20 1
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 27 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 20
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 15
Xerox Color C ЦПМ - цифровая печатная машина 9 7
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 19 5
Xerox WorkCentre - серия МФУ 46 3
Ricoh Pro C ЦПМ - цифровая печатная машина 5 2
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 4 2
Kyocera TASKalfa МФУ 20 1
Pantone Validated 46 1
Xerox Adaptive CMYK Plus 2 1
Xerox PrimeLink C - серия ЦПМ - цифровая печатная машина 1 1
Microsoft Windows 854 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Konica Minolta AccurioPress C ЦПМ - серия цифровых печатных машин 1 1
Агарков Алексей 11 1
Ванькевич Андрей 2 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Эббенхост Марсель 1 1
Кулешов Алексей 27 1
Александров Артур 3 1
Балясов Алексей 1 1
Малыгин Алексей 2 1
Онищенко Александр 1 1
Незбудей Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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