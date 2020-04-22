Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦПМ
Промышленные Цифровые Печатные Машины
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Публикаций - 64, упоминаний - 95
ЦПМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Xerox Евразия 47 5
|EFI - Electronics for Imaging 23 2
|Xerox 519 1
|Konica Minolta 136 1
|Kyocera 94 1
|Konica Minolta Business Solutions 39 1
|Xerox Россия 102 1
|Microsoft Corporation 11127 1
|Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 12 1
|Xerox Workplace Solutions 3 1
|Агарков Алексей 11 1
|Ванькевич Андрей 2 1
|Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
|Эббенхост Марсель 1 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Александров Артур 3 1
|Балясов Алексей 1 1
|Малыгин Алексей 2 1
|Онищенко Александр 1 1
|Незбудей Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru