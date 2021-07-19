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Экипажи Дальней авиации успешно выполнили воздушное патрулирование 1

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Авиация РФ и войска ПВО проведут крупномасштабные учения в Астраханской области 2

В ходе учений Дальней авиации проведена уникальная групповая дозаправка в воздухе 1

Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены 1

В активной фазе совместного учения ВВС и ВМФ участвуют более 40 самолетов 1

Начался заключительный этап совместных учений ВМФ и ВВС России 1

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