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Сухой
Су
серия многоцелевых истребителей



19.07.21 «Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации 1
29.05.20 Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19 1
20.03.19 «ЭСВО» перевела электронный архив документов на платформу «Этлас» 1
30.08.16 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» выбрало электронную очередь Neuroniq 1
23.11.15 ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи 1
05.07.10 Су-27: четверть века на защите Отечества 4
11.06.10 Су-27 в Кубинке угодил в придорожную канаву 1
13.05.10 Экипажи Дальней авиации успешно выполнили воздушное патрулирование 1
04.05.10 В небе над Москвой пролетят авиационные группы, участвующие в Параде Победы 9 мая 1
23.04.10 "Lock On: Горячие скалы 2" в продаже 1
13.04.10 "Lock On: Горячие скалы 2" в печати 1
02.03.10 ОДК разработает новый двигатель для истребителя 5-го поколения 1
29.01.10 Российский истребитель 5-го поколения впервые совершил полет 1
28.01.10 Испытания первого российского истребителя пятого поколения отложены 1
18.01.10 Минобороны РФ приостановило полеты Су-27 3
15.01.10 Обнаружено место падения самолета Су-27 3
14.01.10 В Хабаровском крае пропал с радаров истребитель Су-27 3
31.08.09 Очередной Су-27 разбился на авиашоу 1
21.08.09 МАКС-2009: начато серийное производство Як-130 1
19.08.09 Российские ВВС пополнятся 64 модернизированными истребителями СУ 2
17.08.09 Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009 1
16.08.09 Две авиакатастрофы произошли сегодня в Подмосковье 1
16.08.09 Вблизи г. Жуковский, вероятно, разбился истребитель пилотажной группы "Витязи" 1
07.08.09 ВВС России покажут себя на "МАКС-2009" 2
28.07.09 Китаец пытался вывезти из России детали от Су-27 3
14.05.09 Вооруженные силы РФ получат более 60 военных самолетов 1
12.05.09 Авиакомпании получат кредиты на покупку Sukhoi Superjet-100 1
29.04.09 ЦАГИ реконструирует лабораторию ресурсных испытаний 1
16.02.09 Рассекречены ТТХ F-22A Raptor 1
10.10.08 Экипажи Дальней авиации отработали вопросы боевой подготовки 2
06.10.08 Российские ВВС отрабатывают применение ядерного оружия 1
09.04.08 Авиация РФ и войска ПВО проведут крупномасштабные учения в Астраханской области 2
15.02.08 В ходе учений Дальней авиации проведена уникальная групповая дозаправка в воздухе 1
04.02.08 Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены 1
01.02.08 В активной фазе совместного учения ВВС и ВМФ участвуют более 40 самолетов 1
29.01.08 Начался заключительный этап совместных учений ВМФ и ВВС России 1
13.09.07 Беларусь и Казахстан будут модернизировать МиГи 2
21.08.07 "МАКС-2007": Индонезия приобретет шесть истребителей "Су" 1
20.08.07 На развитие ПВО СНГ выделено 260 млн. руб. 1
13.08.07 В воздушном параде в Монино приняли участие свыше 50 типов ЛА 1

Публикаций - 57, упоминаний - 78

Сухой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 10057 1
Этлас-Софт 78 1
Google LLC 9343 1
4854 1
Ростех - Ростехнологии 2281 1
Microsoft Corporation 20752 1
Abbyy 1046 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 714 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 194 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 13 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 206 1
Raytheon 255 1
Технологии Будущего 30 1
Safran - Sagem Sécurité 164 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1091 1
Сухой - Авиационный холдинг 133 10
Lockheed Martin 604 4
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 11 4
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 78 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 33 1
Аэрофлот 612 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 1
ЭСВО 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1615 13
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 277 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 689 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2317 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1717 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 865 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 488 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 50 1
ГИС-Ассоциация 183 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6208 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12032 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 122 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3027 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 77 14
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 163 6
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 20 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2037 1
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 45 1
Linux - Debian GNU 315 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1145 1
Apache OpenOffice 440 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 488 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 46 1
Adobe Photoshop 606 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 1
Google Android 11570 1
Microsoft Windows XP 2205 1
Microsoft Office 2882 1
Microsoft Windows 10 10052 1
Linux OS 7130 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
Этлас ЭДО 97 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Google Android Contact Tracing API 1 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 34 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 346 1
Apple iOS 6166 1
Путин Владимир 2373 5
Иванов Сергей 337 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 153 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 832 1
Греф Герман 337 1
Новодворский Алексей 100 1
Медведев Дмитрий 1577 1
Скоков Сергей 26 1
Алкснис Виктор 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 81129 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32582 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10637 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26434 6
Грузия 1025 5
Беларусь - Белоруссия 3174 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 554 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 85 4
Япония 7725 3
Нидерланды 1929 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 58 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 255 3
Бельгия - Королевство 826 3
Китай - Тайвань 1496 3
Индия - Республика 3980 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 984 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 101 2
Финляндия - Финляндская Республика 1507 2
Франция - Французская Республика 4690 2
Китай - Гуандун - Чжухай 10 2
Литва - Литовская Республика 492 2
Бахрейн - Королевство 106 2
Словакия - Словацкая Республика 343 2
Казахстан - Республика 4098 2
Армения - Республика 1034 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11962 2
Абхазия - Республика 116 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11339 2
США - Колумбия - Вашингтон 1046 2
Иран - Исламская Республика Иран 902 2
Индонезия - Республика 756 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1655 2
Южная Корея - Республика 3205 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 91 1
Монголия 241 1
Северный Ледовитый океан 59 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 475 1
Москва - Красная площадь 37 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1853 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1146 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 275 1
Федеральное законодательство 302 1
КПД - Коэффициент полезного действия 103 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 1
Великая Отечественная война 196 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1718 7
Россия 24 - телеканал 94 3
China Daily 64 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CNews RND - R&D.CNews 2035 2
Thomson Reuters - Рейтер 5601 1
Wikipedia - Википедия 395 1
Эхо Москвы - радиостанция 167 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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