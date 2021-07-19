Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сухой
Су
серия многоцелевых истребителей
Публикаций - 57, упоминаний - 78
Сухой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 183 1
|Путин Владимир 2373 5
|Иванов Сергей 337 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 153 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 832 1
|Греф Герман 337 1
|Новодворский Алексей 100 1
|Медведев Дмитрий 1577 1
|Скоков Сергей 26 1
|Алкснис Виктор 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru