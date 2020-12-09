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Ростелеком ММТС-9
Московская междугородная телефонная станция №9


09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
03.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года 1
16.06.2020 «Ростелеком» разместит ИТ-оборудование ВТБ в своем ЦОДе 1
05.07.2019 ServicePipe расширила спектр услуг в области защиты от DDoS-атак 1
21.12.2018 «Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange 1
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1
30.01.2017 Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными 1
30.11.2016 На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД 1
20.10.2016 «Ростелеком» запустил две новых площадки «Виртуальных ЦОДов» 1
27.05.2016 Selectel вдвое увеличил мощность дата-центра в Москве 1
19.02.2016 «ТрастИнфо» подвел итоги модернизации инженерных систем в 2015 г. 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет 1
11.11.2014 Рынок ЦОД: ставка на регионы не оправдывается 1
01.09.2014 IT Energy ввела в эксплуатацию дополнительные площади ЦОД «Китай-город» 1
03.02.2014 «Ростелеком» заказывает услуги аренды и размещения оборудования в ЦОДе на 869 млн руб. 1
13.12.2013 «Прайм-Лайн» расширит присутствие в ЦОДах Москвы 1
12.12.2013 Дата-центры заполнены ИТ-оборудованием на три четверти 1
02.12.2013 «Клиники Чайка»: облачная инфраструктура и аутсорсинг от Cloud4Y 1
18.11.2013 ЦОДы Москвы потребляют полпроцента электроэнергии столичного региона 1
26.12.2012 «Ростелеком» оплатил акции допэмиссии «Связьинвеста» 1
24.12.2012 В уставный капитал «Связьинвеста» внесены госдоли в пяти телекоммуникационных компаниях 1
11.12.2012 StoreData предлагает новый ЦОД к услугам одного клиента 1
18.10.2012 «Ростелеком» приобретает акции допэмиссии «Связьинвеста» 1
10.10.2012 Акционеры «Связьинвеста» одобрили передачу дополнительных акций Росимуществу в обмен на госактивы 1
29.06.2012 Акционеры «Связьинвеста» приняли решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных акций 1
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» 1
08.06.2012 Состоялось заочное заседание совета директоров «Связьинвеста» 3
19.03.2012 «Мегафон» и «Ростелеком» поделили LTE в Сочи 1
09.03.2011 Философия дата-центра: что на самом деле нужно бизнесу? 1
16.11.2010 Президент подписал указ о передаче «Связьинвесту» госпакетов 4 операторов 1
27.09.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData 1
03.06.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData 1
19.03.2010 В мае в Москве откроется ЦОД StoreData 1
01.02.2010 Рынок ЦОД: за "облаком" следует "куб" 1
15.06.2009 Объем услуг дата-центров IBS DataFort в 2008 г. вырос на 21% 1
03.12.2008 Дата-центры в России: кто ответит за качество? 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

Ростелеком ММТС-9 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 17
Ростелеком Связьинвест 706 8
DataLine - ДатаЛайн 30 3
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
Крок 1221 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
E-Style Telecom 2 1
Мастертел - МТ Телеком 45 1
Caravan - Караван 13 1
Питерская группа связистов 114 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Microsoft Corporation 11168 1
Синтерра - Synterra 570 1
IBM 3557 1
Ланит ГК 1160 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Equinix 32 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
3779 1
Oracle Corporation 3363 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Data Escrow - резервное хранение доменных реестров у третьих лиц 1 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
DataLine Nord ЦОД 15 4
DataLine OST ЦОД 22 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Huawei 3data Cloud 7 1
IBM Softlayer 30 1
SQL - Язык программирования 436 1
MSK-IX Instanet 1 1
Equinix Cloud Exchange 3 1
Caravan Aero 9 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Каплунов Павел 27 2
Кулик Вадим 113 1
Кириенко Владимир 38 1
Сергеев Михаил 31 1
Фомичев Сергей 1 1
Морозов Евгений 5 1
Ветров Михаил 4 1
Вахрушев Илья 7 1
Севастьянов Алексей 23 1
Медунов Алексей 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 27
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 6
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Тверская область 249 2
Россия - Удомля 41 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Южный Урал 89 1
Россия - Челябинская область 661 1
Южная Америка 313 1
Восточная Европа 1691 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769910, в очереди разбора - 673594.
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