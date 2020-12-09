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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком ММТС-9
Московская междугородная телефонная станция №9
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Публикаций - 41, упоминаний - 43
Ростелеком ММТС-9 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
|Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
|Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
|Каплунов Павел 27 2
|Кулик Вадим 113 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Фомичев Сергей 1 1
|Морозов Евгений 5 1
|Ветров Михаил 4 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Медунов Алексей 3 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
|CNews Analytics 1991 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769910, в очереди разбора - 673594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769910, в очереди разбора - 673594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru