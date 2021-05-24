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КМИС
Комплексные медицинские информационные системы


24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
19.12.2019 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «КМИС.Регион» 5
18.06.2018 К-МИС сообщили о запуске системы поддержки принятия врачебных решений с применением ИИ 2
11.04.2018 «К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион» 3
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 6
25.05.2017 В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform 1
25.04.2017 «Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day 1
10.11.2016 «Региональная система наблюдения беременных» от К-МИС включена в Реестр российских программ 3
01.08.2016 CNews выпустил рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для здравоохранения 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 3
08.06.2016 Из Реестра российского ПО тихо исчезли продукты на IBM и EMC 2
25.01.2016 К-МИС выпустил «Региональную информационно-аналитическую систему» на базе Prognoz Platform 3
08.09.2015 Казанские ИТ-шники захватывают рынок ИТ для здравоохранения 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
23.07.2014 Какие МИС появились в российских ЛПУ 4
23.07.2014 ИТ в здравоохранении: итоги-2013 6
19.11.2013 Минздрав утвердил структуру электронной медкарты 1
07.08.2013 Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против 1
04.07.2013 Применим ли в России иностранный опыт информатизации здравоохранения? 1
04.07.2013 Государственная информатизация уничтожает локальные МИС 3
13.06.2013 Какие МИС появятся в регионах 1
13.06.2013 Сколько стоят региональные ЕГИСЗ 2
02.06.2013 ИТ в здравоохранении: что изменилось за год? 1
02.06.2013 Модернизация здравоохранения – итоги первого этапа 1
31.05.2013 Минздраву написали планы развития ИТ 1
29.04.2013 Вышла обновленная версия «Карельской медицинской информационной системы» 8
15.02.2013 Новая версия «Карельской медицинской информационной системы» поддерживает работу через браузер 9
16.11.2012 К-МИС выпускает новую версию «Регионального информационного ресурса» 3
22.10.2012 К-МИС внедряет медицинскую информационную систему в «Пермском клиническом центре ФМБА» 2
05.10.2012 В новую версию медицинской информационной системы КМИС включено 735 изменений и дополнений 8
10.09.2012 В Кемской ЦРБ внедрена финансово-экономическая система КМИС 1
10.05.2012 Комплексные ИС на базе технологий IBM созданы в медучреждениях Владимирской области и Карелии 1
20.01.2012 К-МИС выпускает новую версию «Электронной регистратуры» 2
19.12.2011 «К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 1
27.09.2011 Источники: IBS приобрела долю в разработчике ПО для медицины 1
11.05.2011 Минздрав построит мега-ЦОД 1
04.03.2011 К-МИС выпустит «облачную» версию своей медицинской информационной системы 13
18.11.2009 ПАК RAMED внедрён в городской больнице №1 города Волжский 3
20.05.2009 «Рамэк» представил комплексное решение для ЛПУ: RAMED 2

Публикаций - 40, упоминаний - 111

КМИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
Крок 1221 3
АйТи 753 2
IBM 3557 2
Ред Софт - Red Soft 246 1
Парус 204 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Логика Бизнеса 141 1
SAP SE 3220 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Microsoft Corporation 11168 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Армада 277 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 7 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
К-МИС Webiomed СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 8 1
Linux OS 4276 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
IBM Watson 105 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Excel 438 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 4 1
Гусев Александр 26 4
Суслов Константин 19 2
Ивакин Роман 49 2
Островский Владимир 22 2
Рустамов Рустам 169 1
Никифоров Николай 1126 1
Василенко Александр 64 1
Карпинский Алексей 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - Ростовская область 864 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Астраханская область 372 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа 3788 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8 1
CNews Analytics 1991 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769409, в очереди разбора - 673093.
Создано именных указателей - 46354.
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