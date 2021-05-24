Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КМИС
Комплексные медицинские информационные системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 111
КМИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
|Крок 1221 3
|АйТи 753 2
|IBM 3557 2
|Ред Софт - Red Soft 246 1
|Парус 204 1
|Восход ФГБУ НИИ 367 1
|Логика Бизнеса 141 1
|SAP SE 3220 1
|Saprun - Сапран групп 38 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Армада 277 1
|Гусев Александр 26 4
|Суслов Константин 19 2
|Ивакин Роман 49 2
|Островский Владимир 22 2
|Рустамов Рустам 169 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Василенко Александр 64 1
|Карпинский Алексей 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769409, в очереди разбора - 673093.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769409, в очереди разбора - 673093.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru