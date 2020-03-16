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БПЦ Банковские технологии


16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2 1
10.06.2019 БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России 2
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 2
26.04.2018 Центробанк становится системой мгновенных платежей между физлицами 1
13.02.2017 «БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир» 2
30.08.2016 Решения «БПЦ Банковские Технологии» обеспечили выпуск новой платежной карты для «Мегафона» 5
21.06.2016 Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank 3
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса 2
20.05.2016 Произошла крупнейшая отмена тендера в истории прозрачных закупок Сбербанка 1
13.05.2016 В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista 2
27.04.2016 ЦОД DataSpace1 прошел сертификацию по стандарту PCI DSS 3.1 1
15.03.2016 SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise 4
09.02.2016 «БПЦ Банковские Технологии» заключили 18 новых контрактов в 2015 г. 5
21.12.2015 Альфа-банк впервые в России массово внедрил банкоматы, в которые не нужно вставлять карту 1
21.12.2015 Бесконтактная технология оплаты MasterCard стала доступна в банкоматах «Альфа-Банка» для широкой аудитории 2
30.11.2015 Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista 5
07.10.2015 Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista 5
05.10.2015 С MasterCard россиянам доступны все 3 основные технологии для загрузки бесконтактных карт в мобильный телефон 1
30.07.2015 «БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation 3
23.07.2015 Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista 8
16.07.2015 «Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили NFC-платежи на базе НСЕ-технологии 5
09.04.2015 В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista 2
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista 5
19.12.2014 «Якутская птицефабрика» запустила в эксплуатацию микротурбинный энергоцентр 1
08.12.2014 «БПЦ Инжиниринг» построил автономную микротурбинную электростанцию для агротуристического комплекса в Беларуси 3
08.12.2014 Innervation развивает новое бизнес-направление на базе SmartVista 2
28.08.2014 Вьетнамский Saigon Hanoi Bank перевел приобретенную сеть терминалов на SmartVista 2
27.08.2014 EthSwitch создает национальную платежную инфраструктуру Эфиопии с помощью БПЦ 4
30.07.2014 SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии 2
24.07.2014 «Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista 3
15.05.2014 «Юниаструм Банк» завершает переход на единый процессинг на базе SmartVista 1
15.05.2014 «БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний 5
14.05.2014 HP будет по всему миру продвигать продукты российской компании 3
14.05.2014 Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга 6
03.04.2014 БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista 2
02.04.2014 «Мультисервисная платежная система» начала прием таможенных платежей от физических лиц по картам Visa 5
04.02.2014 «БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть» 1
27.01.2014 «Мультисервисная платежная система» развивает бизнес на базе SmartVista 3
19.12.2013 «Белгазпромбанк» внедрил собственный процессинговый центр на базе SmartVista 2
29.11.2013 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2

Публикаций - 85, упоминаний - 238

БПЦ Банковские технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
SAP SE 3215 2
АФК Система ПАО 995 1
I-Free 69 1
Peak Systems - Пик Системз 23 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Microsoft Corporation 11095 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Philips 719 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Золотая Корона 280 1
Samsung Electronics 5677 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Cognizant 16 1
Fiserv 8 1
Tata Consultancy Services 38 1
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 6 1
NTT Data 11 1
Luxoft - Люксофт 233 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
Альфа-Банк 1125 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уральские авиалинии 17 1
Visa International 1346 1
Русский стандарт Банк 302 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Раунд 15 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 4
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Android 10751 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
MasterCard MoneySend 39 1
Visa Electron 49 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Apache Spark 63 1
DataSpace ЦОД 18 1
Apache Zeppelin 6 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
Diasoft Flextera 45 1
Sendy - Платежная система 7 1
WeChat Pay 15 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Apache Hadoop 339 1
Сапельников Сергей 100 2
Лебедев Сергей 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
Индия - Республика 2173 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Европа 3759 3
Украина 3372 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Европа Западная 614 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Индия - Бангалор 71 1
Швейцария - Цуг 11 1
США - Флорида 142 1
Индия - Мумбаи 52 1
Малайзия 341 1
США - Нью-Джерси 58 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Сингапур - Республика 808 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
IDC FinTech Ranking 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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