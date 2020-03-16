Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БПЦ Банковские технологии
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Публикаций - 85, упоминаний - 238
БПЦ Банковские технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
|Сапельников Сергей 100 2
|Лебедев Сергей 24 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru