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Gilat Satellite Networks



04.04.2019 «Билайн» запустил новые спутниковые каналы для бизнеса, покрывающие связью всю Россию 1
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. 1
27.07.2016 Тимур Сарсенов назначен старшим менеджером по продажам SES в России и странах СНГ 1
18.03.2013 «Ростелеком» увеличил количество спутниковых станций в Сибири 1
28.02.2012 ГПКС совместно с зарубежными партнерами предоставит дополнительный спутниковый ресурс для работы систем видеонаблюдения на выборах 1
17.01.2012 «РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России 2
07.12.2011 «Ростелеком» организует систему мониторинга ТВ-передатчиков РТРС в Сибири 1
14.11.2011 «РТКомм» создаст систему высокоскоростного спутникового доступа в интернет совместно с Gilat 5
10.11.2011 «Ростелеком» модернизирует сеть спутниковой связи в Сибири 1
30.05.2011 «Телепорт-Сервис» организовал сеанс видеосвязи на международном фестивале «Электронное будущее – 2011!» 1
16.05.2011 «Телепорт-Сервис» построил публичную сеть ВКС стоимостью 100 млн руб. 1
04.03.2011 AltegroSky по итогам 2010 г. зафиксировал трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT 1
17.12.2009 «Телепорт-Сервис» инвестирует 150 млн руб. в создание филиальной сети 1
23.10.2009 «Телепорт-Сервис» модернизировал сеть ВКС «Современной гуманитарной академии» 1
28.01.2009 Выручка региональных партнеров «Синтерры» в 2008 г. превысила 250 млн руб. 1
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 9
14.04.2008 «Синтерра» заключила соглашение с Gilat Satellit Networks 2
13.09.2007 «Глобал-Телепорт» подключил к спутниковому интернету 5 тыс. школ 1
09.07.2007 «Глобал-Телепорт» построил узловую спутниковую станцию в Павловском Посаде 1
15.05.2007 Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей 2
25.01.2007 Россия и Израиль: хроника ИТ-контактов 1
28.12.2006 Израильское ИТ-процветание имеет военные корни 1
01.11.2006 "Инфоком – 2006": ИТ-взгляд на нацпроекты 16
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 9
23.08.2005 Gilat будет использовать ПО Spirit 3
08.07.2005 Gilat модернизирует сеть Stec.сom 1
29.06.2005 Россиян в отдаленных регионах обеспечат спутниковой связью 2
02.06.2005 Филиал Gilat объявил о новой спутниковой широкополосной услуге 1
12.05.2005 Квартальные убытки Gilat составили $1,1 млн. 10
01.04.2005 Российский оператор внедрит решения SkyEdge 1
10.03.2005 Gilat поглотила StarBand 2
07.02.2005 Gilat потерпела годовые убытки на сумму $9,5 млн. 2
26.01.2005 Gilat развернет сеть спутниковой связи в Турции 1
06.12.2004 Gilat представила новое решение для GSM-операторов 1
22.11.2004 Gilat подвела итоги деятельности в 3 квартале 4
20.09.2004 Spacenet развернет сеть спутниковой связи для Buffets 1
24.08.2004 Gilat поставит спутниковое решение для сети связи в Нигерии 2
24.08.2004 Чистый квартальный убыток Gilat составил $1,8 млн. 4
19.05.2004 Gilat отчитался за квартал 1
19.04.2004 Elbit и Gilat начали сотрудничество в области приложений оборонного характера на базе спутниковых сетей 2

Публикаций - 69, упоминаний - 158

Gilat Satellite Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20359 9
Nokia Alcatel-Lucent 1373 8
Синтерра - Synterra 733 7
Hughes 64 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 5
Lenovo Motorola 3213 5
Alvarion Technologies 61 4
Comverse Technology 57 4
Cisco Systems 4573 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 4
AOL Inc 1476 4
Gilat Latin America 4 4
Siemens AG - Сименс Россия 2126 3
Viasat 73 3
AOL - America Online 651 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 3
Tiscali 51 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 2
Huawei 3040 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 2
Intel Corporation 10398 2
РТКомм.ру 296 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 2
АФК Система ПАО 1585 2
Orange S.A. 864 2
TrueConf - ТруКонф 255 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 2
HP - Hewlett-Packard 3334 2
Ростелеком - Связьинвест 1652 2
Amdocs 123 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 2
Nortel Networks 1259 2
SES 46 2
Eutelsat 115 2
Ростелеком Дальсвязь 450 2
HP Compaq 1792 2
EchoStar Communications 49 2
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 86 2
Почта России ПАО 1752 6
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 4
Газпром ПАО 711 2
Евросеть 1312 2
GM - General Motors 390 2
РЖД - Российские железные дороги 1276 2
Danone - Данон 58 1
Беталинк 98 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Sela 14 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Меркури - Mercury 59 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 39 1
36,6 - аптечная сеть 13 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 17 1
UMA - United Music Agency 30 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 55 1
Интер РАО ПАО 246 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Транснефть 184 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 327 1
Роснефть НК 415 1
Банк Зенит 163 1
X5 Group - Пятерочка 592 1
Связной ГК 1057 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1822 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 2
Правительство РФ 2485 2
Президент Российской Федерации 1601 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 335 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1962 1
IAI - Israel Aircraft Industry 3 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 1
Федеральное собрание Российской Федерации 87 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1437 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1039 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1923 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2279 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 579 3
3G - Стандарт мобильной связи 4911 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1946 3
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 44 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 3
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 48 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2835 1
Carrier Ethernet 29 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1302 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 79 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 69 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 76 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 71 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 729 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5609 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 266 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2448 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 437 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 1
Gilat SkyStar 360E 3 3
Gilat To Home - Gilat2Home 3 3
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 14 3
Gilat SkyEdge VSAT 2 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 2
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Gilat SkyAbis 1 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 20 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 71 1
RealNetworks RealNetworks 84 1
Nokia Alcatel-Lucent UMA 2 1
Nokia Alcatel-Lucent TSS - Transport Service Switch 2 1
Symbian OS 1216 1
Microsoft Windows NT 705 1
Avaya IP Office Cloud Platform 75 1
Cisco Aironet 27 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
Intel Celeron - Серия процессоров 879 1
Microsoft Skype 1759 1
Intel Core - Семейство процессоров 927 1
Рейман Леонид 978 3
Солонин Виталий 82 2
Исаев Алексей 12 1
Иванов Андрей 42 1
Меламед Леонид 110 1
Пехтерев Сергей 41 1
Буховцев Михаил 7 1
Ахлебининский Руслан 1 1
Мардер Наум 100 1
Зеров Александр 2 1
Богатов Антон 76 1
Кудрявцев Максим 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 10
Израиль 1293 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 8
Европа 6508 5
Азия - Азиатский регион 2886 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 4
Германия - Федеративная Республика 6787 4
Россия - СФО - Новосибирск 2799 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 3
Казахстан - Республика 3768 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 3
Индия - Республика 3441 3
Африка - Африканский регион 2326 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 3
Россия - Сибирь 1217 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 811 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 3
Россия - СФО - Республика Алтай 848 3
Япония 6710 2
Европа Восточная 2698 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 2
Австралия - Австралийский Союз 2042 2
Канада 2312 2
Израиль - Тель-Авив 82 2
Италия - Итальянская Республика 2440 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 2
Турция - Турецкая республика 1315 2
Украина 5174 2
Евразия 199 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1185 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1085 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 895 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 925 2
США - Вирджиния - Виргиния 122 2
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 7 2
Таджикистан - Республика 688 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 3
Образование в России 533 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 262 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 527 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 17 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 1
Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
WSJ - The Wall Street Journal 1186 1
23ABC News 122 1
The Washington Post 266 1
NBC News 157 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 420 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
Newsbytes News Network 212 1
SiliconValley.com - SV.com 236 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 2
Internet Stock Report 992 1
BDI - Business Date Israel 1 1
РАН - Российская академия наук 588 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
ТГУ - Томский государственный университет 80 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 158 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 672 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 142 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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