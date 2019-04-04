Gilat Satellite Networks

Тимур Сарсенов назначен старшим менеджером по продажам SES в России и странах СНГ 1

ГПКС совместно с зарубежными партнерами предоставит дополнительный спутниковый ресурс для работы систем видеонаблюдения на выборах 1

Gilat будет использовать ПО Spirit 3

Россиян в отдаленных регионах обеспечат спутниковой связью 2

Филиал Gilat объявил о новой спутниковой широкополосной услуге 1

Российский оператор внедрит решения SkyEdge 1

Gilat поглотила StarBand 2

Gilat развернет сеть спутниковой связи в Турции 1

Gilat подвела итоги деятельности в 3 квартале 4

Spacenet развернет сеть спутниковой связи для Buffets 1

Gilat поставит спутниковое решение для сети связи в Нигерии 2

Gilat отчитался за квартал 1