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Россия
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Ленинградская область
Выборг

Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг


06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
02.11.2020 «ДОК» завершила второй этап испытаний системы связи «поезд-земля» на Октябрьской железной дороге 1
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
29.07.2020 Сбербанк подключил к системе безналичной оплаты проезда маршрутные автобусы в шести городах Ленобласти 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
30.10.2018 Компания «Эльдорадо» обновила бренд, рекламную стратегию и формат магазинов 1
21.03.2018 «Первый БИТ» оптимизировал управление персоналом сети «Спектр Групп» 1
06.03.2017 Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32 1
30.08.2016 «Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности 1
18.11.2015 Больше половины базовых станций «МегаФона» в Петербурге поддерживают технологию LTE-Advanced 1
23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим» 1
25.05.2015 «Ростелеком» построил мультисервисную сеть по технологии PON для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти 1
21.05.2015 Для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти «Ростелеком» обеспечил возможность подключения по технологии PON 1
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2 2
18.11.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Санкт-Петербурге 1
01.08.2014 «Скания-Русь» автоматизировала дилерскую сеть с помощью «1С-Раруса» 1
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
28.03.2014 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличено количество пунктов выдачи кодов активации к порталу госуслуг 1
11.03.2014 «Билайн» запустил 4G в Санкт-Петербурге 1
29.10.2013 4G-абонентов «МегаФона» на Северо-Западе стало в 9 раз больше 1
13.08.2013 Трафик в сети 4G Северо-Западного филиала «МегаФона» вырос в 1,5 раза 1
02.04.2013 «Элар» оцифровывает архивы Ленинградской области 1
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС 1
06.07.2012 К концу июля Ленинградская область перейдет на вещание в стандарте DVB-T2 1
19.03.2012 В Санкт-Петербурге начинается цифровое эфирное телевещание в стандарте DVB-T2 1
05.12.2011 «Билайн» расширил сеть в Ленинградской области в 1,5 раза 2
11.11.2011 «Tele2 Россия» за 2 месяца построила более 200 новых базовых станций 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
27.09.2011 МТС объявила о ряде новых назначений 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1

Публикаций - 93, упоминаний - 104

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 11
МегаФон ПетерСтар 176 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 7
Синтерра - Synterra 683 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 4
Verysell Сервис 5 3
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 150 3
ВестКолл - WestCall 48 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 3
Transas - Транзас ГК 99 3
ОБИТ 43 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Samsung Electronics 6088 2
Verysell - Верисел 108 2
Yandex - Яндекс 4188 2
МТС Северо-Запад 46 2
Ростех - Ростехнологии 2238 2
LG Electronics 2030 2
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 2
Ниеншанц 47 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 101 2
Скай Линк - Skylink 650 2
SAP CIS - САП СНГ 762 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 2
Sony 2830 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 149 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
ГЛОНАСС АО 82 2
IBM 3892 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 401 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Рустелеком ТК 255 1
МегаФон Ритейл 56 1
Раском - Rascom 15 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 55 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 4
Газпром ПАО 552 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 91 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 79 2
Яндекс.Такси 271 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Спектр Групп 1 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 108 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Юнистрим - Unistream 169 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 54 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 4
МЦД - Московские центральные диаметры 22 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 3
Правительство РФ 2264 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 49 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 46 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Петербургский метрополитен ГУП 54 1
Правительство Нижегородской области 31 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 85 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 53 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 12
3G - Стандарт мобильной связи 3920 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
Безопасный город 353 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 2
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 148 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 10 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 163 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 420 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 572 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
Web Interface - Веб-интерфейс 185 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Microsoft Dynamics NAV 223 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
МТС 3G-сеть 87 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 257 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
1С-Рарус Альфа-Авто 20 1
Microsoft Office 2095 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити 5 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
OpenText Documentum 215 1
Myspace - социальная сеть 521 1
Microsoft Dynamics CRM 431 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 206 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 366 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Spectec TRIM 89 1
Speedtest by Ookla 32 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 90 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Васильев Евгений 101 4
Путин Владимир 1877 3
Гук Андрей 18 2
Ротенберг Игорь 35 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Рылов Дмитрий 45 2
Сергеев Сергей 63 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Пальчун Кирилл 47 1
Патока Андрей 97 1
Васильев Андрей 11 1
Зинченко Владимир 3 1
Адушев Дмитрий 8 1
Дитрих Евгений 4 1
Протасов Сергей 9 1
Медведев Дмитрий 1459 1
Кравчук Илья 12 1
Омельницкий Борис 7 1
Крылов Александр 6 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 61 1
Чуприна Екатерина 1 1
Сукманов Алексей 1 1
Долгоновский Антон 2 1
Громов Иван 96 1
Новиков Василий 8 1
Казаев Алексей 10 1
Гуцериев Михаил 107 1
Иванов Олег 124 1
Кузяев Андрей 59 1
Ли Сергей 8 1
Бражников Илья 1 1
Галыгин Вадим 1 1
Большаков Василий 5 1
Шадаев Максут 385 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Макаров Валентин 117 1
Балаценко Андрей 30 1
Смирнов Дмитрий 59 1
Брюквин Юрий 253 1
Слизень Виталий 172 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 59
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 55
Россия - Российская федерация - РФ 61456 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 26
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 16
Россия - Гатчина 27 13
Россия - Всеволожск 22 11
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 185 11
Россия - Тихвин 18 10
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 168 10
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 173 10
Россия - Кронштадт 55 9
Финляндия - Финляндская Республика 864 9
Россия - Кингисепп 14 8
Россия - Колпино 47 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 294 7
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 211 6
Россия - ПФО - Казань 1596 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 5
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 327 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 638 4
Россия - Кудрово 7 4
Балтийское море - Финский залив 34 4
Германия - Федеративная Республика 4030 4
Казахстан - Республика 2834 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 149 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 357 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 139 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 3
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 3
Россия - Орехово-Зуево 29 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 3
Россия - Лобня 21 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 71 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 337 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 88 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
News Corp 124 1
IDC - International Data Corporation 2892 1
CNews Analytics 2239 1
RAEX - Эксперт РА 51 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 154 1
ТГУ - Томский государственный университет 72 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
Академгородок Новосибирск 33 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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