Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Ленинградская область
Выборг
Публикаций - 93, упоминаний - 104
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 53 1
|Васильев Евгений 101 4
|Путин Владимир 1877 3
|Гук Андрей 18 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Сергеев Сергей 63 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Пальчун Кирилл 47 1
|Патока Андрей 97 1
|Васильев Андрей 11 1
|Зинченко Владимир 3 1
|Адушев Дмитрий 8 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Протасов Сергей 9 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Кравчук Илья 12 1
|Омельницкий Борис 7 1
|Крылов Александр 6 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 61 1
|Чуприна Екатерина 1 1
|Сукманов Алексей 1 1
|Долгоновский Антон 2 1
|Громов Иван 96 1
|Новиков Василий 8 1
|Казаев Алексей 10 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Иванов Олег 124 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Ли Сергей 8 1
|Бражников Илья 1 1
|Галыгин Вадим 1 1
|Большаков Василий 5 1
|Шадаев Максут 385 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Макаров Валентин 117 1
|Балаценко Андрей 30 1
|Смирнов Дмитрий 59 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Слизень Виталий 172 1
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|CNews Analytics 2239 1
|RAEX - Эксперт РА 51 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru