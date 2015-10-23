Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Ленинградская область
Выборг
Публикаций - 129, упоминаний - 143
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Евгений 109 4
|Путин Владимир 2452 3
|Лебедев Олег 15 3
|Иванов Сергей 356 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Золочевский Иван 17 2
|Гук Андрей 18 2
|Евсеев Руслан 14 2
|Дмитриев Кирилл 99 2
|Сергеев Сергей 63 2
|Ротенберг Аркадий 45 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Громов Иван 101 1
|Волошин Кирилл 20 1
|Липатов Сергей 30 1
|Солонин Виталий 89 1
|Беляева Оксана 22 1
|Богатов Антон 79 1
|Казаев Алексей 10 1
|Новиков Василий 8 1
|Святенко Инна 9 1
|Долгоновский Антон 2 1
|Сукманов Алексей 1 1
|Чуприна Екатерина 1 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
|Новожилов Михаил 4 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Скляр Геннадий 29 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Гуров Владимир 7 1
|Рязанов Кирилл 6 1
|Ващилин Тимофей 7 1
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Шорников Андрей 8 1
|Алешко Евгения 8 1
|Гуцева Елена 5 1
|Анисимов Андрей 9 1
|Кочетков Вячеслав 7 1
|Тихонова Виктория 12 1
|IDC - International Data Corporation 4552 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
|RAEX - Эксперт РА 67 1
|S&P - Standard and Poor’s 468 1
|TeleGeography Research 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru