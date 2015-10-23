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Россия
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Выборг

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг


23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим»
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2
25.02.2011 «Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге
27.10.2009 «Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге
30.05.2007 В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников
03.04.2007 В Выборге задержали грабителя салонов связи
30.10.2006 В Выборге задержана "телефонная террористка"
07.07.1999 В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание".

Публикаций - 129, упоминаний - 143

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7565 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8578 14
МегаФон ПетерСтар 302 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7878 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6262 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 7
Синтерра - Synterra 772 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 5
ВестКолл - WestCall 89 4
Transas - Транзас ГК 133 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 326 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 3
Verysell Сервис 5 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 64 3
ОБИТ 47 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1845 3
Ниеншанц 89 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 513 2
Microsoft Corporation 21317 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 2
Samsung Electronics 9018 2
Lenovo Motorola 3354 2
Sony 5653 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 17 2
5323 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 152 2
Импакт-Софт 30 2
Nortel Networks 1286 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 43 2
ГЛОНАСС АО 85 2
Verysell - Верисел 277 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
SAP CIS - САП СНГ 811 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 2
МТС Северо-Запад макрорегион 55 2
LG Electronics 3146 2
Ростех - Ростехнологии 2400 2
Yandex - Яндекс 4701 2
РЖД - Российские железные дороги 1355 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 123 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 20 3
Газпром ПАО 846 3
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 2
Boeing 931 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 2
IPOC 121 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
Инжавинский санаторий 1 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Alstom - GEC-Alsthom 25 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Спектр Групп 2 1
РОСНО СК 165 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 3 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 16 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 13 1
КонсультантПлюс 100 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4928 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
РАО ЕЭС России ПАО 233 1
Ренессанс Страхование 76 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1789 1
Альфа-Групп 592 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 56 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 41 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 150 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 75 1
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 1
Яндекс.Такси 281 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 1
Юнистрим - Unistream 170 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2156 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 383 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7476 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 4
МЦД - Московские центральные диаметры 23 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 959 3
Правительство РФ 4094 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2043 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 105 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 1 1
Президент Российской Федерации 2191 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3892 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
World Bank Group - Всемирный банк 269 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Мосгордума - Московская городская Дума 114 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 36 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 166 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 450 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 69 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1213 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1775 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 168 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4187 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18694 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 640 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12424 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 769 6
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 436 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2998 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10165 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3812 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2892 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3783 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 336 2
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 75 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 80 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 119 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1416 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 107 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 919 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 695 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 773 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 164 1
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 56 1
USB-модем 197 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 167 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 533 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 655 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 218 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2339 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4734 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3547 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2131 4
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 13 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 111 2
МТС 3G-сеть 87 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 2
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 9 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 7 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 1
1С-Рарус Альфа-Авто 21 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 41 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 6 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 291 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 16 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 8 1
Экологический паспорт 3 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 46 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 88 1
U.S. Department of Defense - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 79 1
Microsoft Office 3061 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 42 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 118 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 91 1
Speedtest by Ookla 40 1
Spectec TRIM 113 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 419 1
Google YouTube - Видеохостинг 2185 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 273 1
Васильев Евгений 109 4
Путин Владимир 2452 3
Лебедев Олег 15 3
Иванов Сергей 356 2
Рылов Дмитрий 45 2
Золочевский Иван 17 2
Гук Андрей 18 2
Евсеев Руслан 14 2
Дмитриев Кирилл 99 2
Сергеев Сергей 63 2
Ротенберг Аркадий 45 2
Ротенберг Игорь 35 2
Громов Иван 101 1
Волошин Кирилл 20 1
Липатов Сергей 30 1
Солонин Виталий 89 1
Беляева Оксана 22 1
Богатов Антон 79 1
Казаев Алексей 10 1
Новиков Василий 8 1
Святенко Инна 9 1
Долгоновский Антон 2 1
Сукманов Алексей 1 1
Чуприна Екатерина 1 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
Новожилов Михаил 4 1
Пальчун Кирилл 47 1
Скляр Геннадий 29 1
Тюркин Михаил 45 1
Стрельцов Валерий 11 1
Гуров Владимир 7 1
Рязанов Кирилл 6 1
Ващилин Тимофей 7 1
Анчунов Дмитрий 8 1
Шорников Андрей 8 1
Алешко Евгения 8 1
Гуцева Елена 5 1
Анисимов Андрей 9 1
Кочетков Вячеслав 7 1
Тихонова Виктория 12 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11707 83
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1823 76
Россия - Российская федерация - РФ 91095 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчина 86 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28671 37
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисепп 37 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожск 33 16
Финляндия - Финляндская Республика 1652 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 34 12
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 366 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 25 12
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 222 11
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 235 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 53 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 73 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 973 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 444 7
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 253 6
Россия - ПФО - Казань 1905 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1572 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36081 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 494 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1133 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 833 5
Германия - Федеративная Республика 7875 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 772 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2909 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 888 4
Европа 7831 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1087 4
Европа Северная - Скандинавия 451 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4402 4
Балтийское море - Финский залив 59 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1068 4
Россия - СЗФО - Псковская область 463 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 7 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 411 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 447 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2038 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1376 4
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5090 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 618 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 3 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1530 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Абонентская база 349 1
Информационное общество - Государственная программа 823 1
Транспорт 265 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 184 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 459 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1286 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 260 1
News Corp 184 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
NEWSru.com 209 1
CNews Северо-Запад 24 1
IDC - International Data Corporation 4552 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
TeleGeography Research 39 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 127 1
ТГУ - Томский государственный университет 85 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 87 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
Академгородок Новосибирск 70 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 10 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 732 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 450 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
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