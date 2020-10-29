Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Veon
Armenia Telephone Company
Веон Армения
ранее АрменТел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 151
Veon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ташир 13 7
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Rion Alliance 1 1
|БСГВ Аудит 1 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
|Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
|Samsung Galaxy 345 1
|Яндекс.Маркет 439 1
|WhatsApp Messenger 654 1
|Зубов Александр 11 10
|Сачков Владимир 11 10
|Погосян Ашот 11 10
|Писарев Алексей 10 9
|Хачатрян Гагик 7 7
|Карапетян Самвел 7 7
|Пятахин Андрей 15 3
|Есаян Айк 4 2
|Арзуманян Карен 5 2
|Кореш Виктор 71 1
|Иванов Олег 124 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Литвиненко Константин 1 1
|Одабашьян Карекин 1 1
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 1 1
|Акопян Рубен 1 1
|Фарамазян Айк 4 1
|Климко Игорь 15 1
|Дарбинян Армен 2 1
|Григорян Левон 1 1
|Есаян Александр 2 1
|Сачков Илья 105 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767431, в очереди разбора - 671116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767431, в очереди разбора - 671116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru