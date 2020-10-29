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Veon
Armenia Telephone Company
Веон Армения
ранее АрменТел


29.10.2020 «Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку» 5
20.08.2020 Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна» 2
29.07.2020 «Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку 2
09.07.2020 Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться 2
09.06.2020 «Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку» 5
15.04.2020 Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 4
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 2
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей 1
13.12.2018 МТС покупает единственный зарубежный актив «Ростелекома» 2
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 6
13.11.2017 «Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома» 3
21.08.2017 После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении 3
20.04.2017 После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ 2
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 7
14.02.2017 Кражу трафика в «Билайне» помогал раскрывать «Мегафон» 7
07.02.2017 Экс-безопасника «Билайна» приговорили к четырем годам тюрьмы 2
15.09.2016 В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией 1
02.09.2016 Viber и WhasApp отбирают доходы у заграничных МТС и «Билайн» 3
12.01.2016 Beeline вступил в борьбу за крупного интернет-провайдера 1
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» 5
23.07.2015 Экс-босс «Билайна» выбросил процессор, пытаясь уничтожить улики 2
29.04.2015 Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха 2
19.03.2015 Экс-босс «Билайна» осужден на 2,5 года реального заключения 1
06.03.2015 В деле о краже трафика «Билайна» появился след спецслужб 4
27.02.2015 Белоруссия выдала Армении экс-босса «Билайна» с российским гражданством 5
18.12.2014 ФСБ поймала топ-менеджера «Билайна» на взятке 2
03.12.2014 Задержан экс-босс «Билайна» 3
17.07.2014 Экс-босса «Билайна» подозревают в краже трафика на $500 млн 4
14.07.2014 Объявлен в розыск бывший топ-менеджер «Билайна» 4
25.06.2013 Владислав Соколов назначен коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад» «Tele2 Россия» 1
08.05.2013 Артём Ниц возглавит Московский регион «ВымпелКома» 1
08.05.2013 Андрей Пятахин назначен гендиректором Beeline в Армении 2
23.04.2013 «Информзащита» провела аудит ИБ корпоративной сети «Арментела» 3
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией 3
09.01.2013 Сергей Закураев возглавит блок мобильной связи Beeline в Армении 1
19.12.2012 «Ростелеком» вышел в зарубежный интернет 1
15.08.2012 Банк «Стройкредит» расширил список операторов мобильной связи в терминалах 1
10.02.2012 Похищены клиентские базы данных сразу трех телеком-операторов Армении 2

Публикаций - 68, упоминаний - 151

Veon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 9
Ucom - Юком 12 9
Orange S.A. 451 5
Ростелеком Армения - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 9 4
Vivacell - МТС Армения 20 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 3
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Киевстар 261 2
К Телеком 44 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 2
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 5 1
МегаФон ПетерСтар 147 1
Карабах-Телеком 3 1
ИММО - Информ-Мобил 6 1
Ростелеком НСС 48 1
Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
ВолгаТелеком 222 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Samsung Electronics 5714 1
GS Group - General Satellite 146 1
Скай Линк - Skylink 506 1
Alcatel 230 1
Ericsson 864 1
HP Inc. 2930 1
Nokia Corporation 2450 1
Huawei 2733 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Ташир 13 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Rion Alliance 1 1
БСГВ Аудит 1 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 6
Государственный комитет государственных доходов Республики Армения 4 4
ГКЗЭК РА - Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения 3 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Samsung Galaxy 345 1
Яндекс.Маркет 439 1
WhatsApp Messenger 654 1
Зубов Александр 11 10
Сачков Владимир 11 10
Погосян Ашот 11 10
Писарев Алексей 10 9
Хачатрян Гагик 7 7
Карапетян Самвел 7 7
Пятахин Андрей 15 3
Есаян Айк 4 2
Арзуманян Карен 5 2
Кореш Виктор 71 1
Иванов Олег 124 1
Кузьменко Валерия 58 1
Литвиненко Константин 1 1
Одабашьян Карекин 1 1
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 1 1
Акопян Рубен 1 1
Фарамазян Айк 4 1
Климко Игорь 15 1
Дарбинян Армен 2 1
Григорян Левон 1 1
Есаян Александр 2 1
Сачков Илья 105 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 18
Беларусь - Белоруссия 2096 15
Армения - Республика 689 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Казахстан - Республика 2646 5
Украина 3389 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Канада 1309 2
Армения - Ереван 86 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Восточная Европа 1688 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Азербайджанская ССР 1 1
Россия - Калининградская область 541 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Зимбабве - Республика 60 1
Россия - Псковская область 307 1
Бурунди - Республика 51 1
Россия - Новгородская область 287 1
Таджикистан - Республика 439 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - Республика Крым 626 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 2 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
Голос Армении 2 1
Sputnik Армения 1 1
CNews Analytics 1991 1
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