Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky ASAP
Kaspersky Automated Security Awareness Platform
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 54
Kaspersky ASAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наместников Юрий 39 5
|Молчанова Елена 6 4
|Кирсанов Алексей 24 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Чеглаков Андрей 40 3
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 3
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 3
|Данкевич Андрей 3 2
|Вергелис Мария 3 2
|Борилин Вячеслав 15 2
|Вениамин Левцов 32 2
|Бигулов Тимур 6 1
|Синицын Федор 6 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Войтов Матвей 5 1
|Савюк Виктор 24 1
|Фролов Максим 2 1
|Тимченко Александр 6 1
|Ефремов Андрей 3 1
|Доброхотов Алексей 8 1
|Путин Владимир 1831 1
|Давидан Александр 14 1
|Цуприк Василий 7 1
|Синицын Артем 6 1
|Сельский Андрей 21 1
|Подольский Олег 15 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Касперская Наталья 199 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Kaspersky Academy 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru