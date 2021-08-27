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Kaspersky ASAP
Kaspersky Automated Security Awareness Platform


27.08.2021 За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 100 таргетированных почтовых атак на компании в России 1
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 1
21.06.2021 Спасти электростанцию: «Лаборатории Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат 1
26.05.2021 От массовых атак до большой охоты: как эволюционируют шифровальщики — на примере JSWorm 1
23.04.2021 «Лаборатория Касперского»: сайты более 100 российских компаний могли быть взломаны в результате новой мошеннической рассылки 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 1
12.03.2021 «Лаборатория Касперского»: 40% сотрудников небольших компаний задумались о смене профессии во время пандемии 1
01.02.2021 Сотрудники маленьких фирм больше нуждаются в психологической, чем в технической поддержке от работодателей 1
08.12.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды 2
18.11.2020 «Лаборатория Касперского»: две трети сотрудников не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии 2
23.10.2020 Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК 1
23.09.2020 «Лаборатория Касперского»: сотрудники компаний склонны переоценивать свои знания о кибербезопасности 1
24.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила масштабную шпионскую кампанию 1
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 1
09.06.2020 «Лаборатория Касперского»: 85% сотрудников малых компаний используют личные устройства на удаленке 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
21.04.2020 «Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой 3
14.04.2020 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по безопасности во время пандемии 2
18.12.2019 «Лаборатории Касперского»: в 2019 году горадминистрации в полтора раза чаще сталкивались с атаками шифровальщиков 1
02.12.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных кредитных карт из отелей по всему миру 1
28.11.2019 Исследование «Лаборатории Касперского»: главы компаний ценят рекомендации ИБ-директоров, но не дают им отдельный бюджет 1
26.09.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об участившихся атаках фишеров на корпоративных пользователей 1
16.09.2019 С утечками данных столкнулись 27% небольших компаний в России 1
12.08.2019 «Лаборатория Касперского» о спаме с сайтов компаний 1
11.07.2019 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
05.06.2019 «Лаборатория Касперского»: почти половина россиян хотя бы раз случайно видели на работе личные данные коллег 1
28.05.2019 «Лаборатория Касперского»: 90% утечек данных из облаков происходит из-за человеческого фактора 2
14.05.2019 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый пятый россиянин имеет доступ к файлам с прошлого места работы 2
07.05.2019 «Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs 1
07.05.2019 «Лаборатория Касперского» купила 29,5% «Новых облачных технологий» 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
24.04.2019 «Лаборатория Касперского» изучила взаимосвязь бытовых и цифровых привычек 2
02.04.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила онлайн-платформу для освоения навыков кибербезопасности 5
16.02.2018 «Лаборатория Касперского» запустила онлайн-тренинг для IT-специалистов широкого профиля 1
28.11.2017 SAP запускает русскоязычный ресурс для пользователей SAP Activate 1
12.10.2015 SAP S/4HANA — единое пространство для всех бизнес-направлений и инноваций 1
22.04.2014 «Лето Банк»: Наша задача – не множить ИТ-системы 1
24.10.2011 ТОП-10 лучших приложений для BlackBerry 1
07.10.2008 Как появилась ERP? 1

Публикаций - 42, упоминаний - 54

Kaspersky ASAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 27
SAP SE 3228 3
SAP CIS - САП СНГ 758 3
Verisium 9 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Microsoft Corporation 11226 2
CactusPete - Хакерская группировка 3 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Imaginary team 2 1
Hades - Хакерская группировка 2 1
Kimsuky - Хакерская группировка 2 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Интеркорп 5 1
DeathStalker - Хакерская группировка 2 1
Hacking Team 12 1
Oculus VR 48 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Accenture - Аксенчер 533 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Samsung Electronics 5749 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
GitHub 412 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Yara - Яра 8 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1580 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 120 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Фишинг - Phishing 97 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 5
Kaspersky Internet Security 289 4
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 4
Kaspersky Small Office Security - KSOS 18 4
Kaspersky Polys Voting Machine 16 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Office 1954 3
Area9 Lyceum 6 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 3
Kaspersky KIPS - Kaspersky Interactive Protection Simulation 4 2
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 2
Kaspersky CyberSecurity Awareness 4 2
SAP Fiori 40 1
Kaspersky Sandbox 4 1
Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus 4 1
Kaspersky Interactive Protection Simulation 6 1
Kaspersky IT Security Calculator 1 1
Kaspersky Anti-Ransomware Tool 1 1
SAP Activate (Agile) 2 1
Kaspersky Threat Intelligence Reporting 1 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 9 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 2 1
SAP Launch 1 1
Kaspersky Total Security 29 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Google Android 10752 1
Kaspersky Threat Intelligence services 6 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
Google Android RAT - Remote Administration Tool 1 1
Microsoft Outlook 651 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 83 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple iOS 5742 1
Наместников Юрий 39 5
Молчанова Елена 6 4
Кирсанов Алексей 24 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Чеглаков Андрей 40 3
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 3
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 3
Данкевич Андрей 3 2
Вергелис Мария 3 2
Борилин Вячеслав 15 2
Вениамин Левцов 32 2
Бигулов Тимур 6 1
Синицын Федор 6 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Войтов Матвей 5 1
Савюк Виктор 24 1
Фролов Максим 2 1
Тимченко Александр 6 1
Ефремов Андрей 3 1
Доброхотов Алексей 8 1
Путин Владимир 1831 1
Давидан Александр 14 1
Цуприк Василий 7 1
Синицын Артем 6 1
Сельский Андрей 21 1
Подольский Олег 15 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Прибочий Михаил 34 1
Касперская Наталья 199 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Индия - Республика 2184 2
Швейцария - Цюрих 106 1
Испания - Королевство 1262 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 230 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Таиланд - Королевство 366 1
Чили - Республика 121 1
Португалия - Португальская Республика 319 1
Южная Азия 46 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Коста-Рика - Республика 32 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Испания - Мадрид 64 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Восточная Европа 1698 1
Боливия - Многонациональное Государство 10 1
Япония 2827 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Европа 3798 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Русский язык 1004 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Kaspersky Academy 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
SAP TechEd 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
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