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Веб-Сервер



15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO
27.03.2023 Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС»
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций
30.04.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию
09.04.2013 Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat
10.02.2012 Легендарный российский веб-сервер запустил первые платные услуги
12.01.2012 Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов
10.10.2011 Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов
03.12.2002 IR Data представила портативный веб-сервер для беспроводных сетей
21.03.2002 Веб-сервер Apache под управлением ОС IRIX имеет критическую уязвимость
12.11.2001 Сегодня выйдет веб-сервер Apache 2.0
20.01.2000 В марте выйдет новый веб-сервер, созданный Sun и Netscape

Публикаций - 191, упоминаний - 195

Веб-Сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23661 48
Nginx - Энджайникс 128 30
IBM - International Business Machines Corp 9229 15
Google LLC 11060 13
Intel Corporation 11718 12
Yandex - Яндекс 5857 12
Netcraft 58 11
Oracle Corporation 6366 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4255 10
Meta Platforms - Facebook 4349 9
Red Hat 1239 9
Dropbox 462 8
Dell EMC 4944 8
Rambler Group - Рамблер ГК 857 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2802 7
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1676 7
7130 6
1С-ИжТиСи 6443 6
Apple Inc 11310 6
Netscape Communications Corporation 420 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 801 5
HP Inc. 5577 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 4
Т8 НТЦ 70 4
VMware 2164 4
Oracle - Sun Microsystems 2207 4
Dr.Web - Доктор Веб 1213 3
F5 Networks 63 3
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 64 3
Huawei 3553 3
SAP SE 4950 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 737 3
OpenText - Micro Focus - Novell 868 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 286 3
1С-Битрикс - Bitrix 506 3
Adobe Systems 1514 3
Крок - Croc 1721 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9702 3
Runa Capital 156 10
MSD Capital 14 6
BV Capital - Eventure Capitale 10 5
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 4
НСПК - Национальная система платежных карт 626 3
ВсеИнструменты.ру 230 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1915 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5981 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 448 3
Ингосстрах СПАО 347 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 248 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6675 2
ПСБ - Промсвязьбанк 746 2
NEA - New Enterprise Associates 23 2
Россети Ленэнерго 2373 2
e.ventures 11 2
BMW Group 414 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 719 2
Белый Медведь 16 1
United Airlines - авиакомпания 90 1
Lockheed Martin 751 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 53 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Index Ventures 48 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 1
WikiMart - Викимарт 44 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 1
Народный Банк Сбережений КБ 1 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Резонанс НПП 347 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 1
Beiten Burkhardt 62 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 1
TuneIn Radio 8 1
РОЭЛ Консалтинг ИКГ 4 1
Ингосстрах Союз АКБ 4 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
Сибпроект 3 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18316 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4633 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10537 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9384 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2482 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2988 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1082 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2751 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1215 2
Президент Российской Федерации 3785 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1445 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3090 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1928 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3804 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 13 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 29 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 341 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2385 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2464 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1693 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3032 1
ASF - Apache Software Foundation 106 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 452 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 151 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1372 1
World Wide Web Foundation 6 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 159 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 11 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 732 191
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80013 124
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2633 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4166 20
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7025 20
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5121 19
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Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2839 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15221 15
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8438 15
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10155 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3456 12
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 879 12
Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1482 12
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Web Interface - Веб-интерфейс 1478 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12563 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11658 11
Linux OS 8413 43
Microsoft Windows 14598 36
Apache HTTP Server - Apache Web Server 518 33
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 208 22
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 527 15
Oracle Java - язык программирования 2792 14
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 513 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3358 12
Microsoft Windows 2000 12767 12
Microsoft SQL Server 1489 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1457 11
Microsoft Edge - браузер 1944 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 810 9
Mozilla Firefox - браузер 1804 9
Google Android 12752 9
Opera Browser - Браузер 977 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 7
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1082 7
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 90 7
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 233 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4821 6
Microsoft Windows NT 816 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6665 6
Microsoft Windows XP 2367 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1090 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1788 6
Nginx Plus 12 5
Apple iPhone 6 6245 5
Google Chrome - браузер 1416 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 5
Apple Safari - браузер 804 5
Perl - Язык программирования 133 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2880 5
Microsoft Office 3483 5
Python - высокоуровневый язык программирования 606 5
Apple iOS 6928 5
Groupon - Групон - скидочный сервис 200 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 242 4
Intel x86 - архитектура процессора 1629 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 4
Сысоев Игорь 37 14
Dell Michael - Делл Майкл 190 5
Новодворский Алексей 107 4
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 59 4
Коновалов Максим 17 4
Сапельников Сергей 109 4
Мацоцкий Сергей 179 3
Гребнев Егор 41 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 903 3
Бартунов Олег 38 3
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 3
Алексеев Андрей 11 2
Скворцова Вероника 67 2
Массух Илья 223 2
Ермилов Руслан 2 2
Мельников Руслан 17 2
Шмулевич Марк 88 2
Римский Александр 5 2
Чихачев Дмитрий 28 2
Суханов Дмитрий 12 2
Новикова Елена 56 2
Ананьев Алексей 109 2
Раевский Роман 14 2
Лощинин Дмитрий 39 2
Гутман Виктор 17 2
Смирнов Алексей 200 2
Кочергин Михаил 5 2
Таций Виталий 4 2
Паршин Максим 284 2
Касперский Евгений 304 2
Предтеченский Петр 18 2
Данилов Денис 2 2
Андриянов Александр 2 2
Никифоров Николай 1172 2
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Мамут Александр 129 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2246 3
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