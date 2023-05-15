Индексная книга CNews*
Веб-Сервер
Публикаций - 191, упоминаний - 195
Веб-Сервер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сысоев Игорь 37 14
|Dell Michael - Делл Майкл 190 5
|Новодворский Алексей 107 4
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 59 4
|Коновалов Максим 17 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Мацоцкий Сергей 179 3
|Гребнев Егор 41 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 903 3
|Бартунов Олег 38 3
|Robertson Gus - Робертсон Гас 9 3
|Алексеев Андрей 11 2
|Скворцова Вероника 67 2
|Массух Илья 223 2
|Ермилов Руслан 2 2
|Мельников Руслан 17 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Римский Александр 5 2
|Чихачев Дмитрий 28 2
|Суханов Дмитрий 12 2
|Новикова Елена 56 2
|Ананьев Алексей 109 2
|Раевский Роман 14 2
|Лощинин Дмитрий 39 2
|Гутман Виктор 17 2
|Смирнов Алексей 200 2
|Кочергин Михаил 5 2
|Таций Виталий 4 2
|Паршин Максим 284 2
|Касперский Евгений 304 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Данилов Денис 2 2
|Андриянов Александр 2 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Розанов Максим 6 2
|Гаттаров Руслан 143 2
|Бартенев Валентин 1 1
|Мамут Александр 129 1
|Мишустин Михаил 506 1
|Киселёв Алексей 52 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1230165, в очереди разбора - 866969.
Создано именных указателей - 116461.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1230165, в очереди разбора - 866969.
Создано именных указателей - 116461.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.